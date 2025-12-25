México

¿Cuál es el nivel de aprobación de la gobernadora del Edomex? Esto señala encuesta

Delfina Gómez se mantiene en la tabla alta, pero queda fuera del top 10

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sube en aprobación ciudadana (Crédito: Cuartoscuro/Presidencia)

En el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de noviembre de 2025, elaborado por Consulta Mitofsky, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se ubicó en la posición 11 de 32 a nivel nacional, dentro de la llamada tabla alta de desempeño, aunque sin lograr ingresar al top 10.

El resultado refleja un avance moderado en la percepción ciudadana sobre su gestión, en una de las entidades más complejas y pobladas del país.

De acuerdo con el estudio, la mandataria mexiquense registró un incremento en su aprobación ciudadana al pasar de 51.3 a 52.6 por ciento, lo que representa un crecimiento de 1.3 puntos porcentuales durante noviembre.

Este avance la coloca dentro del grupo de gobernadores con mejor evaluación, aunque aún enfrenta importantes desafíos estructurales que impactan en la opinión pública.

Crecimiento en la aprobación

Encuesta Edomex evaluación Mitofsky (Captura)

En el análisis específico de la lista de gobernadoras, Delfina Gómez se ubicó en el sexto lugar, dentro de una posición media. A pesar de no liderar la tabla, el crecimiento registrado en su nivel de aprobación fue suficiente para considerarla como una de las mandatarias estatales con mayor incremento en evaluación positiva durante el mes analizado.

El Edomex forma parte de la región Centro, junto con entidades como la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, una zona caracterizada por una alta interdependencia económica, social y de movilidad.

Al respecto, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, señaló que en el Estado de México se vive un proceso de ajuste, propio de una entidad con alta complejidad administrativa y social.

Seguridad, reto de Delfina Gómez

La SSEM implementará operativo de seguridad por el Buen fin 2025 en el Edomex (SSEM/FB)

Campos subrayó que, si bien la economía del estado se percibe como estable, el impacto en el ingreso familiar sigue siendo una preocupación constante, lo que limita una mejora más acelerada en la aprobación del gobierno.

Asimismo, destacó que la seguridad continúa siendo un reto estructural, no solo para el Edomex, sino para toda la región centro del país.

En este contexto, la gobernadora enfrenta el desafío de traducir la coordinación metropolitana en resultados tangibles para la ciudadanía, especialmente en temas sensibles como la seguridad pública.

Otros de los temas pendientes que se deben resolver a corto y mediano plazo es el transporte y la calidad de los servicios urbanos. La cercanía con la población y la percepción de soluciones concretas serán clave para fortalecer su posicionamiento en futuros rankings.

Puntos clave del desempeño de la gobernadora

Otros de los retos de la gobernadora Delfina Gómez es el tema de la mejora del transporte público, donde presenta rezago de años FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El Estado de México, con una población de 16 millones 187 mil 608 habitantes, es la entidad más poblada del país, lo que implica retos adicionales en materia de seguridad, transporte público, movilidad y servicios urbanos.

Estos factores influyen de manera directa en la percepción ciudadana sobre el desempeño del gobierno estatal.

  • Posición nacional: Lugar 11 de 32, dentro de la tabla alta de desempeño.
  • Aprobación ciudadana: Subió de 51.3% a 52.6%.
  • Ranking de gobernadoras: Sexto lugar, con uno de los mayores crecimientos mensuales.
  • Retos principales: Seguridad, transporte público y servicios urbanos.
  • Contexto regional: Proceso de ajuste en una de las entidades más complejas del país.

<b>Resumen en 5 puntos</b>

  1. Delfina Gómez se mantiene en la tabla alta del Ranking Mitofsky, aunque quedó fuera del top 10 nacional.
  2. Registró un crecimiento de 1.3% en su aprobación ciudadana durante noviembre de 2025.
  3. En la lista de gobernadoras, se ubicó en el sexto lugar, destacando por su avance en evaluación.
  4. La seguridad y el impacto económico en los hogares siguen siendo los principales retos del Edomex.
  5. La coordinación metropolitana y la cercanía ciudadana serán claves para mejorar su percepción pública.

