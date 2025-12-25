Congreso de Coahuila buscará castigar el uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas

Las reformas al Código Penal pretenden castigar a quienes utilicen la IA de manera maliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal que tipifica como delito el uso de inteligencia artificial para la creación de imágenes falsas con el objetivo de dañar la reputación de una persona otorgando a los responsables penas más severas.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Blanca Lamas, quien enfatizó que el objetivo es detener el uso indebido de tecnologías basadas en inteligencia artificial para vulnerar la dignidad personal, especialmente a través de la manipulación y difusión de imágenes en redes sociales con denotación para personas mayores edad o realizando actos ilícitos que no sean verdad.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta modalidad de violencia trasciende la agresión física convencional, ya que los contenidos digitales, al compartirse en línea, pueden replicarse fácilmente, amplificando los daños en los ámbitos personal, social y emocional de las víctimas.

¿En qué consisten las penas?

Esta reforma establece penas de prisión de tres a seis años y multas económicas que van de 70.000 a 113.000 pesos para quienes incurran en esta práctica, reconocida como una modalidad emergente de violencia digital.

La nueva legislación define que la generación, mediante herramientas tecnológicas, de imágenes falsas con el rostro de una persona para denigrar, exhibir o lesionar su reputación constituirá un delito en el estado.

El uso de estas tecnologías de manera ilegal podría dar penas económicas hasta ir a la cárcel. (Créditos: José Luis Cruz/Infobae México)

El propósito central es frenar conductas que utilizan plataformas digitales para afectar la imagen y dignidad de las personas, dificultando la eliminación de estos contenidos una vez difundidos y permitiendo que permanezcan disponibles de forma permanente.

Congreso de Coahuila busca generar precedentes

Por parte de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, se recalcó que la reforma visibiliza una problemática en crecimiento y sienta un marco jurídico claro para sancionar el uso de inteligencia artificial con fines de violencia digital, fenómeno que se ha expandido con el avance tecnológico.

Se destacó la importancia de actualizar la legislación penal, ya que hasta ahora no contemplaba de manera explícita estas prácticas derivadas de los nuevos desarrollos tecnológicos, las cuales representan riesgos directos para la integridad y la reputación de las personas.

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, lo que permitirá la aplicación inmediata de estas nuevas disposiciones legales en el ámbito estatal.

Estados que han legislado sobre el uso de la IA

Un número creciente de congresos estatales en México ha aprobado reformas a sus códigos penales para sancionar la difusión ilícita de imágenes generadas o manipuladas con inteligencia artificial que vulneren la intimidad sexual.

Hasta el momento, Sinaloa, Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Colima han incorporado el uso de esta tecnología como agravante en delitos relacionados con la violación a la intimidad personal.

Las autoridades en México ya están tomando cartas en la difusión de imágenes hechas con IA. (Freepik)

En Sinaloa, el Congreso local modificó el Código Penal en enero de 2024 para incluir penas de tres a seis años de prisión y multas de quinientos a mil días para quien, mediante inteligencia artificial, manipule o difunda imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual sin consentimiento. La reforma fue aprobada por unanimidad y se fundamentó en la creciente sofisticación de herramientas digitales para alterar contenidos visuales.

En el Estado de México, la LXII Legislatura avaló en diciembre de 2025 castigos de hasta cinco años de prisión y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes difundan o creen contenido sexual manipulado por inteligencia artificial sin autorización expresa. El Poder Legislativo local detalló en un boletín oficial que esta medida responde al aumento de casos de violencia digital y busca proteger la dignidad y privacidad de las personas afectadas.

Por su parte, el Congreso de Aguascalientes aprobó reformas en noviembre de 2025 para que el uso de inteligencia artificial en la manipulación y difusión de imágenes íntimas constituya una modalidad agravada del delito de violación a la intimidad personal. La modificación al artículo 181 B del Código Penal contempla penas de prisión y multas económicas, además de medidas de reparación del daño para las víctimas.

Las autoridades detectaron el mal uso de esta tecnología en la creación de imágenes. (Foto: Imagen ilustrativa)

En San Luis Potosí, la Comisión Primera de Justicia del Congreso local avaló en junio de 2025 la inclusión de la inteligencia artificial como elemento específico en los delitos de difusión ilícita de imágenes sexuales. Las sanciones establecidas van de tres a seis años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa. El congreso potosino explicó que se busca frenar la proliferación de contenidos falsos que atentan contra la integridad de las personas.

El Congreso de Colima también modificó en junio de 2025 el Código Penal para tipificar y sancionar la creación y circulación de imágenes íntimas alteradas mediante inteligencia artificial. Las penas van de cuatro a cinco años de prisión, con incrementos si la víctima es menor de edad.

La mayoría de estas reformas surgió en respuesta a la preocupación social por los nuevos riesgos que implica la inteligencia artificial en la generación de imágenes falsas, especialmente aquellas que afectan la esfera sexual o privada. Las legislaturas estatales han coincidido en la necesidad de actualizar sus marcos legales ante el avance de estas tecnologías y su uso indebido con fines de extorsión o daño moral.

“La manipulación digital de imágenes vulnera derechos fundamentales y requiere sanciones ejemplares”, señaló el Congreso de Sinaloa en su comunicado institucional. Por parte de la LXII Legislatura del Estado de México, se enfatizó que la inteligencia artificial representa un desafío creciente en materia de protección de datos personales y combate a la violencia de género digital.