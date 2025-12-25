México

Clientes se unen para comprar un peluche a perrito callejero en tienda departamental de Mérida: video se vuelve viral

El gesto solidario de clientes convirtió el momento en viral en todas las redes sociales

Guardar
El video desató miles de
El video desató miles de reacciones en redes sociales.

Un pequeño episodio de solidaridad espontánea convirtió una tarde común en un recuerdo imborrable para decenas de personas en Mérida, Yucatán. En plena temporada navideña, un perro en situación de calle se robó la atención —y el corazón— de quienes se encontraban en el centro comercial Las Américas, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento ocurrió dentro de una tienda Miniso, hasta donde el lomito ingresó sin causar alboroto. Recorrió tranquilamente los pasillos, observando los estantes como cualquier cliente más, hasta que algo captó su atención: un peluche. Sin dudarlo, lo tomó con el hocico y comenzó a caminar con él, como si hubiera elegido cuidadosamente su regalo navideño.

Una empleada del establecimiento intentó intervenir para retirarle el objeto, pero la reacción de las personas que presenciaron la escena cambió por completo el desenlace. Lejos de permitir que el perrito fuera reprendido o expulsado del lugar, las y los clientes se organizaron para ayudarlo, conmovidos por la ternura del instante.

La historia fue compartida en redes sociales por la usuaria Fersita Dlg, quien documentó el gesto colectivo que se generó en cuestión de minutos.

La escena ocurrió en un
La escena ocurrió en un centro comercial de Yucatán.
“Nos encontramos a esta cosita que se había agarrado un peluche, nos dio tanta ternura que quisimos apoyar con $20 pesos todos para comprárselo”, escribió.

El apoyo no quedó solo en palabras. De forma inmediata, las personas reunieron el dinero necesario para cubrir el costo del peluche, permitiendo que el lomito se llevara su obsequio sin conflictos. El ambiente se llenó de sonrisas, aplausos y emociones que reflejaron el espíritu solidario de la temporada.

El final fue aún más emotivo. El video muestra al perrito saliendo de la tienda con la cola en constante movimiento, sosteniendo su nuevo juguete con evidente alegría, imagen que rápidamente recorrió plataformas digitales y provocó miles de reacciones.

“Se fue tan feliz el perrito. Todos apoyamos para su regalito de Navidad, no sabíamos de quién era pero espero y los de la plaza lo adopten”, agregó la usuaria en su publicación.

El gesto solidario de clientes convirtió el momento en viral. Crédito: redes sociales

Las respuestas en redes no tardaron en llegar. Entre mensajes de cariño, algunos usuarios resumieron el hecho con frases que se volvieron tendencia. “Lo que pudo ser un robo se convirtió en una adopción solidaria”, escribieron varios internautas, mientras otros destacaron que gestos como este deberían repetirse más allá de las fechas decembrinas.

Más allá de la viralidad, el episodio dejó una reflexión profunda: la empatía puede surgir en los momentos más simples. En esta ocasión, un lomito sin hogar no solo obtuvo un peluche, sino algo más valioso: el afecto colectivo de una comunidad que decidió actuar con el corazón y recordarle a muchos que la Navidad también se expresa en pequeños actos de humanidad.

Temas Relacionados

Perritoperro callejeroMéridaviralpelucheYucatántienda Minisomexico-virales

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 25 de diciembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones

Acoso, detenciones y pueblos semivacíos: la Navidad que enfrentan los migrantes guanajuatenses

Migrantes guanajuatenses relatan detenciones, malos tratos y deportaciones en Estados Unidos durante la temporada decembrina

Acoso, detenciones y pueblos semivacíos:

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

En hechos distintos, detuvieron a una cocinera del CEFERESO 17 que intentó ingresar un celular relacionado con extorsión

Desmantelan centro de monitoreo del

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Petatlán

El sismo ocurrió a las 12:58 horas, a una distancia de 29 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 11.7 km

Temblor en Guerrero: se registra

Policía de Yucatán devuelve 110 mil pesos a hombre de la tercera edad durante la Noche Buena

El gesto generó el reconocimiento de usuarios en redes sociales quienes destacaron la integridad del elemento y el compromiso que tiene con la ciudadanía

Policía de Yucatán devuelve 110
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de monitoreo del

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

ENTRETENIMIENTO

“Mi muñeca se agusanó”: las

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México en

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual

Este fue el ‘troleo’ que le hizo Andrés Guardado a Guillermo Ochoa en plena Navidad

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América