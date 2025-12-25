Clientes se unen para comprar un peluche a perrito callejero en tienda departamental de Mérida: video se vuelve viral

El video desató miles de reacciones en redes sociales.

Un pequeño episodio de solidaridad espontánea convirtió una tarde común en un recuerdo imborrable para decenas de personas en Mérida, Yucatán. En plena temporada navideña, un perro en situación de calle se robó la atención —y el corazón— de quienes se encontraban en el centro comercial Las Américas, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento ocurrió dentro de una tienda Miniso, hasta donde el lomito ingresó sin causar alboroto. Recorrió tranquilamente los pasillos, observando los estantes como cualquier cliente más, hasta que algo captó su atención: un peluche. Sin dudarlo, lo tomó con el hocico y comenzó a caminar con él, como si hubiera elegido cuidadosamente su regalo navideño.

Una empleada del establecimiento intentó intervenir para retirarle el objeto, pero la reacción de las personas que presenciaron la escena cambió por completo el desenlace. Lejos de permitir que el perrito fuera reprendido o expulsado del lugar, las y los clientes se organizaron para ayudarlo, conmovidos por la ternura del instante.

La historia fue compartida en redes sociales por la usuaria Fersita Dlg, quien documentó el gesto colectivo que se generó en cuestión de minutos.

“Nos encontramos a esta cosita que se había agarrado un peluche, nos dio tanta ternura que quisimos apoyar con $20 pesos todos para comprárselo”, escribió.

El apoyo no quedó solo en palabras. De forma inmediata, las personas reunieron el dinero necesario para cubrir el costo del peluche, permitiendo que el lomito se llevara su obsequio sin conflictos. El ambiente se llenó de sonrisas, aplausos y emociones que reflejaron el espíritu solidario de la temporada.

El final fue aún más emotivo. El video muestra al perrito saliendo de la tienda con la cola en constante movimiento, sosteniendo su nuevo juguete con evidente alegría, imagen que rápidamente recorrió plataformas digitales y provocó miles de reacciones.

“Se fue tan feliz el perrito. Todos apoyamos para su regalito de Navidad, no sabíamos de quién era pero espero y los de la plaza lo adopten”, agregó la usuaria en su publicación.

El gesto solidario de clientes convirtió el momento en viral. Crédito: redes sociales

Las respuestas en redes no tardaron en llegar. Entre mensajes de cariño, algunos usuarios resumieron el hecho con frases que se volvieron tendencia. “Lo que pudo ser un robo se convirtió en una adopción solidaria”, escribieron varios internautas, mientras otros destacaron que gestos como este deberían repetirse más allá de las fechas decembrinas.

Más allá de la viralidad, el episodio dejó una reflexión profunda: la empatía puede surgir en los momentos más simples. En esta ocasión, un lomito sin hogar no solo obtuvo un peluche, sino algo más valioso: el afecto colectivo de una comunidad que decidió actuar con el corazón y recordarle a muchos que la Navidad también se expresa en pequeños actos de humanidad.