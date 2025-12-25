México

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Las imágenes difundidas por la artista revelaron un festejo íntimo marcado por el apego a las raíces y el ambiente familiar

Ángela Aguilar celebra la Navidad
Ángela Aguilar celebra la Navidad 2025 al lado de Christian Nodal y la familia Aguilar en el rancho El Soyate, Zacatecas. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar compartió en redes sociales varias fotografías que muestran cómo está celebrando la Navidad 2025 en compañía de Christian Nodal y su familia.

Las imágenes, publicadas en las historias de Instagram de la propia artista, muestran a la pareja disfrutando de una celebración en un ambiente íntimo y decorado con motivos típicos mexicanos.

La pareja refuerza su vínculo
La pareja refuerza su vínculo familiar y el apego a las tradiciones mexicanas al compartir detalles de su Navidad en redes sociales. (Instagram)

Ángela Aguilar presume Navidad junto a Nodal pese apolémicass

De esta forma, la cantante de regional mexicano reafirmó su decisión de mantener activa su vida pública junto al intérprete sonorense, incluso en medio de la atención mediática reciente.

Entre las postales difundidas, los seguidores de la artista pudieron notar el marcado enfoque cultural de la noche. En una de las imágenes, la integrante de la dinastía Aguilar aparece con botas vaqueras de diseño mexicano.

Mientras que otra la muestra acompañada de Nodal en un espacio adornado especialmente para la ocasión. Los ornamentos resaltaron la temática mexicana, reforzando el sentido de pertenencia y las tradiciones familiares.

Las imágenes compartidas por Ángela
Las imágenes compartidas por Ángela Aguilar en Instagram muestran una decoración navideña con motivos mexicanos y un ambiente íntimo familiar. (Instagram)

Los adornos de Navidad de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La ambientación jugó un papel esencial para la noche de celebración. Los espacios del hogar familiar lucieron detalles propios de la Navidad y elementos representativos de la cultura mexicana, reflejando la intención de la familia Aguilar por destacar sus raíces en la celebración.

El lugar elegido para la reunión fue el rancho El Soyate, situado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en una zona cercana a Tayahua. Este lugar, referente para la dinastía en fechas especiales, sirvió de escenario para las celebraciones de este año.

Asimismo, la selección enfatizó el apego de la artista a sus orígenes y la continuidad de sus tradiciones, sin embargo, la celebración navideña coincidió con un año de intensa exposición mediática para Ángela Aguilar, marcado por polémicas derivadas de su matrimonio con Christian Nodal.

Ángela Aguilar destaca su identidad
Ángela Aguilar destaca su identidad cultural al lucir botas vaqueras de diseño mexicano durante la celebración navideña con Nodal. (Instagram)

Las polémicas que enfrentó Ángela Aguilar en 2025

  1. Donación a migrantes en Estados Unidos: Ángela Aguilar anunció que parte de los ingresos de su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos se destinaría a apoyar a comunidades migrantes. Sin embargo, se generó gran polémica cuando se reveló que solo donaría un dólar por cada boleto vendido, cifra considerada insuficiente por muchos usuarios en redes sociales.
  2. Rumores de regalar boletos por bajas ventas: otra controversia surgió en torno a la venta de entradas para sus conciertos en Estados Unidos, pues en redes sociales se difundieron rumores de que Aguilar estaría regalando boletos a través de TikTok debido a una supuesta baja demanda.
  3. Premio Breakthrough Billboard 2025 y sospechas de favoritismo: la cantante recibió el premio Breakthrough en los Billboard Women in Music 2025, lo cual derivó en comentarios negativos y acusaciones sobre posibles arreglos o favoritismos.
  4. Reacciones a su vida privada y relación con Christian Nodal: A lo largo del año, su matrimonio con Christian Nodal y el conflicto entre él y Cazzu (expareja de Nodal y madre de su hija) la mantuvieron en el ojo del huracán mediático.

