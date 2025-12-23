Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

(Jovani Pérez/Infobae)

En medio de la controversia que ha rodeado su relación en los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en redes sociales, apagando con ellos los rumores de distanciamiento y crisis matrimonial tras una presunta infidelidad.

Las publicaciones que Ángela Aguilar hizo este lunes 22 de diciembre en su cuenta de Instagram muestran diferentes escenas que refuerzan que la pareja sigue unida y que están aprovechando las fechas decembrinas para pasar el tiempo en familia.

En una de las historias, aparece una piscina y un bar decorado con carteles de películas, banderines de colores y un ambiente relajado, mientras se escucha de fondo el tema “Terceto de Guitarras de la Ciudad de México”.

Otra imagen destaca un primer plano de la cantante acompañada por su propia canción, “Miénteme bonito”, y con la fecha “Dec 22, 2025”.

En una fotografía adicional, Ángela Aguilar muestra su mano entrelazada con la de una persona mayor, aparentemente la mano de su abuela, Eva Mendoza, acompañada del texto “Familia” y la canción “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade.

La última historia publicada resalta un momento clave: se observa a su esposo Christian Nodal de espaldas, senado en lo que parece ser una motocicleta o motoneta, frente a una puerta abierta.

La canción que acompañó dicha historia fue de la “Mi tesoro” de Ramón Ayala y Sus Bravos Del Norte, misma que no pasó desapercibida, pues en la letra de la canción podría encontrarse la respuesta que Ángela Aguilar daría a los recientes artículos de la prensa sobre la supuesta infidelidad del sonorense con su violinista, Esmeralda Camacho.

“Nada me importa lo que me digan

Si yo te quiero

Si yo te adoro

Por eso grito a todo el mundo

Que tú eres mi tesoro", es uno de las estrofas de la canción.

Cabe apuntar que, aunque no se ve el rostro de Nodal en la imagen, se observa parte de sus tatuajes que tiene en la espalda, lo que confirma su identidad.

La supuesta crisis matrimonial

El triángulo entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y la violinista Esmeralda Camacho ha dado de qué hablar. (Capturas de pantalla)

Las especulaciones sobre una supuesta crisis entre Nodal y Ángela Aguilar surgieron tras la difusión de videos donde se observa una aparente cercanía entre el cantante y su violinista, Esmeralda Camacho, durante presentaciones en vivo; así como aquellos en donde la artista hace muecas cuando la cantante besa a su esposo.

Usuarios en redes interpretaron estas imágenes como señal de una posible relación, a ello se sumaron mensajes que Ángela Aguilar subió a sus redes y que fueron interpretados como indirectas a la situación, usando frases de canciones como “maestro manipulador” o “Reza por ellos aún. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es seguir rezando por esa persona. Eso no los exime de las consecuencias de sus acciones, pero te permite a ti vivir en la libertad de Dios”.

Se dijo que la violinista Esmeralda Camacho había sido separada del grupo de Nodal por motivos personales u órdenes de Ángela, sin embargo, después se aclaró que la ausencia se debió a trámites migratorios para trabajar en Estados Unidos. Muchos de los músicos no tienen visas de trabajo, por lo que cuando la gira se presenta en ese país, el equipo cambia.