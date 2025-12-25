Activan en Edomex Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco

Se activó la Fase I del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en Toluca (Jorge Contreras/Infobae México)

El Gobierno del Estado de México activó la Fase I del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco, debido a la presencia de altas concentraciones de partículas contaminantes PM10 y PM2.5, registradas entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que, a las 11:00 horas de este miércoles, se alcanzaron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, superando los niveles considerados seguros para la salud humana.

De acuerdo con la dependencia estatal, el deterioro en la calidad del aire se debe principalmente a las actividades propias de las festividades decembrinas, como fogatas, quema de pirotecnia, uso de leña y carbón, así como a condiciones meteorológicas adversas, entre ellas la inversión térmica, que impide la adecuada dispersión de contaminantes.

Ante este escenario, se activaron las acciones contempladas en el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas, publicado el pasado 31 de octubre de 2025 en la Gaceta del Gobierno, con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes y proteger la salud de la población.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, a permanecer en espacios cerrados y evitar actividades al aire libre. Asimismo, se recomienda no realizar quemas a cielo abierto, disminuir el uso de chimeneas, carbón y leña, así como suspender eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos.

En caso de salir a la calle, se sugiere el uso de cubrebocas, reducir el uso del vehículo particular y acudir al médico si se presentan molestias en ojos, garganta o nariz. También se llamó a realizar barrido húmedo en calles y banquetas para evitar la resuspensión de partículas.

Acciones gubernamentales e industriales

Como parte de las medidas, las autoridades estatales y municipales coordinarán acciones para agilizar el tránsito vehicular, sincronizar semáforos y suspender obras que dificulten la circulación, salvo aquellas consideradas urgentes. Además, se notificará a productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales la suspensión temporal de actividades.

En el sector industrial, las fuentes fijas de la industria manufacturera deberán reducir hasta en un 40 por ciento sus emisiones, mientras que las concreteras y establecimientos que operen sin equipos de control de emisiones deberán suspender operaciones.

Restricciones vehiculares

Para este jueves 26 de diciembre, se aplicarán restricciones a la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas. No podrán circular los vehículos con holograma “2”; los vehículos con holograma “1” con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9; así como los vehículos con holograma “0” y “00” con engomado azul y terminación 9 y 0. También se limitará la circulación del transporte de carga y de reparto de gas L.P. bajo criterios específicos.

No obstante, se establecieron exenciones para vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar, personas con discapacidad, servicios funerarios, transporte de residuos peligrosos y unidades inscritas en esquemas de autorregulación ambiental, entre otros.

Finalmente, la Secretaría del Medio Ambiente pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de la calidad del aire mediante los reportes oficiales que se emitirán a las 15:00 y 20:00 horas, a través de los portales institucionales del Gobierno del Estado de México.