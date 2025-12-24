¿Trabajas el 25 de diciembre? Esto es lo que la LFT obliga a pagarte

Navidad es un día de descanso obligatorio en México. Si una persona trabaja en esa fecha, la Ley Federal del Trabajo establece un pago especial

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que el 25 de diciembre forma parte de los días de descanso obligatorio a nivel nacional. Esta disposición aplica de manera general para las personas trabajadoras del sector privado y se reconoce como un derecho laboral básico, sin importar si la relación de trabajo es de tiempo completo, medio tiempo, eventual o por obra determinada.

En términos legales, un día de descanso obligatorio implica que no existe la obligación de presentarse a laborar. Sin embargo, la propia ley prevé que, por la naturaleza de ciertas actividades, algunas personas sí deban prestar servicios durante estas fechas. En esos casos, la normativa establece una compensación económica especial.

¿Cómo debe pagarse si se trabaja el 25 de diciembre?

El artículo 75 de la LFT señala que, cuando una persona trabajadora labora en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir su salario normal más un salario doble adicional por el servicio prestado.

Esto se traduce en un pago triple:

Un salario diario ordinario.

Dos salarios adicionales por tratarse de un día festivo trabajado.

Este pago no es un beneficio opcional ni una prestación sujeta a negociación interna. Se trata de una obligación legal mínima que el empleador debe cumplir y reflejar en el recibo de nómina correspondiente.

La Ley Federal del Trabajo reconoce el 25 de diciembre como día de descanso obligatorio en todo el país, un derecho laboral que aplica para las personas trabajadoras del sector privado sin importar el tipo de contrato o la modalidad de la jornada

Ejemplo práctico de pago

Para entender mejor cómo se aplica esta disposición, basta un ejemplo sencillo. Si una persona percibe un salario diario de 500 pesos y trabaja el 25 de diciembre, el cálculo correcto sería el siguiente:

Salario normal del día: 500 pesos.

Pago adicional por trabajar en día festivo: mil pesos.

Total a recibir: mil 500 pesos.

Cualquier monto inferior a esta cantidad constituye un incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo.

Diferencia entre el 24 y el 25 de diciembre

Una de las dudas más comunes entre las personas trabajadoras es la diferencia entre el 24 y el 25 de diciembre. La ley es clara al respecto: el 24 de diciembre no es un día de descanso obligatorio.

Esto significa que, si se trabaja el 24 de diciembre, el pago se realiza como un día normal, salvo que la empresa otorgue algún beneficio adicional por política interna. En contraste, el 25 de diciembre sí genera el derecho al pago triple, sin excepciones.

¿Aplica para todos los sectores?

El derecho al pago adicional aplica incluso en sectores con operación continua, como salud, seguridad, transporte, hotelería, energía y servicios básicos. Aunque en estas actividades sea habitual trabajar en días festivos, la ley mantiene la obligación de cubrir la remuneración especial cuando se labora en una fecha reconocida como descanso obligatorio.

La existencia de turnos programados o esquemas rotativos no elimina este derecho.

¿Qué hacer si no se respeta el pago?

Cuando el pago triple no se cubre correctamente, la persona trabajadora puede solicitar asesoría y apoyo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que brinda orientación gratuita. También es posible acudir a los centros de conciliación laboral o a las instancias correspondientes de la autoridad del trabajo.

Conservar recibos de nómina y comprobantes de pago es fundamental para acreditar cualquier irregularidad.

En resumen:

El 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo .

Si una persona trabaja en esa fecha, debe recibir pago triple .

El pago corresponde a: Un salario normal del día , más Dos salarios adicionales por tratarse de un día festivo laborado.

Este derecho no depende del tipo de contrato (tiempo completo, parcial, eventual).

Aplica para todos los sectores , incluso aquellos con operación continua.

El pago triple es una obligación legal , no un beneficio opcional del empleador.

Conocer esta disposición permite a las y los trabajadores verificar que su pago sea correcto .

En caso de incumplimiento, se puede exigir el respeto a los derechos laborales ante las autoridades correspondientes.