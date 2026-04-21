México

Zona arqueológica de Teotihuacán reabre este miércoles 22 de abril

INAH indicó que tanto la zona como los museos operarán en su horario habitual

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Después del ataque con arma de fuego que dejó 13 heridos, la zona arqueológica de Teotihuacán reabrirá este miércoles 22 de abril.

El Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH) informó en un comunicado que tanto la zona como los museos de sitio operarán en su horario habitual.

De acuerdo con el organismo, el complejo operará de 08:00 a 17:00 horas bajo un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se pidió comprensión a las y los visitantes.

“Reiteramos nuestra solidaridad y expresamos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”, señaló el INAH en una publicación en X, antes Twitter.

En cuanto a los museos de la Cultura Teotihuacana y de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”, estos podrán visitarse en su horario regular, de 08:00 a 16:45 horas.

Elementos de la Guardia Nacional custodiando la zona arqueológica. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY
Elementos de la Guardia Nacional custodiando la zona arqueológica. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY

¿Qué pasó en Teotihuacán?

Cerca del mediodía de ayer, 20 de abril, un tiroteo se registró en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, el cual dejó un saldo de dos personas fallecidas —una turista canadiense y el presunto agresor—, así como 13 personas lesionadas, entre ellas visitantes de origen colombiano, brasileño y ruso.

De acuerdo con informes oficiales, el incidente ocurrió en horario de acceso al público, en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde se encontraban turistas nacionales y extranjeros.

El agresor, identificado como Julio César “N”, entró al recinto como turista con una mochila en la que ocultaba un arma. Una vez en el lugar, disparó contra quienes se encontraban en el área, lo que desató momentos de pánico.

Visitantes y personal buscaron refugio mientras se activaron los protocolos de emergencia. Al llegar a la base de la Pirámide de la Luna, el individuo realizó múltiples detonaciones contra un grupo de personas en el perímetro, provocando la muerte inmediata de la ciudadana canadiense.

Elementos de la Guardia Nacional, responsables de la seguridad del sitio, implementaron un operativo para contener la agresión, quienes lograron herirlo en una pierna para someterlo. No obstante, el agresor se quitó la vida con su propia arma antes de ser detenido, por lo que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo.

En tanto, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecen estables y bajo vigilancia médica, sin reporte de más víctimas mortales hasta el momento.

Tras lo ocurrido, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció esta mañana el reforzamiento de la vigilancia en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país como medida preventiva ante incidentes similares, mientras la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional y en coordinación con autoridades del Estado de México, continúa con las investigaciones para determinar el origen del arma y el móvil del ataque.

*Información en desarrollo

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