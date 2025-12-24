México

Quiénes son los renos de Santa Claus y cuál es su origen, según la tradición navideña

Es común la leyenda en la que estos animales acompañan a San Nicolás en su travesía para repartir felicidad a los niños y niñas

Guardar
Es común la imagen de
Es común la imagen de ocho o nueve renos que acompañan a Santa Claus en su travesía por el mundo. Foto: (iStock)

Los renos que acompañan a San Nicolás, también conocido como Santa Claus, forman parte de una de las tradiciones navideñas más populares en gran parte del mundo. Aunque su imagen está fuertemente asociada a la fantasía y la cultura popular, sus nombres y origen tienen una historia bien definida que combina literatura, publicidad y elementos del folclore europeo.

La primera referencia clara a los renos de San Nicolás aparece en 1823, con la publicación del poema “A Visit from St. Nicholas”, atribuido a Clement Clarke Moore. En este texto se mencionan ocho renos que tiran del trineo volador: Dasher (Veloz), Dancer (Bailarín), Prancer (Saltador), Vixen (Traviesa), Comet (Cometa), Cupid (Cupido), Donner (Trueno) y Blitzen (Relámpago). Sus nombres evocan velocidad, energía y fenómenos naturales, cualidades necesarias para recorrer el mundo en una sola noche.

Estos animales se caracterizan por
Estos animales se caracterizan por sus cornamentas y su capacidad para adaptarse a climas fríos. Foto: (iStock)

Décadas más tarde, en 1939, se añadió un noveno reno: Rudolph, el de la nariz roja. Este personaje fue creado para una campaña publicitaria de una tienda departamental en Estados Unidos y rápidamente se popularizó gracias a una canción lanzada en 1949. Rudolph se convirtió en el líder del equipo, ya que su nariz luminosa le permite guiar el trineo en noches de niebla o mal clima.

El origen de la relación entre San Nicolás y los renos está influenciado por tradiciones del norte de Europa. En regiones como Escandinavia y Siberia, los renos han sido animales fundamentales para la vida cotidiana de pueblos indígenas, utilizados como medio de transporte, fuente de alimento y abrigo. Estas culturas inspiraron la idea de que un personaje invernal pudiera desplazarse con ayuda de estos resistentes animales.

Desde el punto de vista biológico, los renos —conocidos científicamente como Rangifer tarandus— son una especie de ciervo adaptada a climas extremadamente fríos. Habitan en regiones árticas y subárticas de América del Norte, Europa y Asia. Poseen un espeso pelaje que los protege de las bajas temperaturas y pezuñas anchas que les permiten caminar sobre la nieve sin hundirse.

La imagen de los renos
La imagen de los renos tirando del trineo de San Nicolás tiene origen en la literatura y la fantasía. Foto: (iStock)

Una característica interesante de los renos es que tanto machos como hembras desarrollan cuernos, algo poco común entre los ciervos. Además, tienen una excelente capacidad olfativa que les ayuda a encontrar alimento bajo la nieve, principalmente líquenes. Sus ojos también se adaptan a la luz cambiante del Ártico, pasando de tonos dorados en verano a azules en invierno, lo que mejora su visión en condiciones de poca luz.

Aunque los renos voladores pertenecen al terreno de la fantasía, su elección como compañeros de San Nicolás no es casual. Su resistencia, adaptabilidad y estrecha relación con las regiones invernales los convirtieron en el símbolo perfecto para una de las historias más queridas de la Navidad, donde la imaginación y la tradición se unen para dar vida a una leyenda que sigue encantando a niñas y niños alrededor del mundo.

Temas Relacionados

RenosSanta clausNavidadAnimalesCienciamexico-noticias

Más Noticias

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en

Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

Lizette Farah, madre de Paulette Gebara, reclama el 40% de las ganancias de la serie “Historia de un crimen: La búsqueda”

Caso Paulette: Lizette Farah demanda

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cuándo llega Santa Claus a México? Sigue su recorrido en vivo

Su visita a cada domicilio dura apenas unas milésimas de segundo antes de continuar su ruta

¿Cuándo llega Santa Claus a

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre asesinatos y detenciones, Los

Entre asesinatos y detenciones, Los Chapitos pierden a cinco operadores clave en 72 horas

Quiénes son los Lindoro, la familia de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, y su papel en Los Chapitos

Detienen en Naucalpan a dos hombres con 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego

El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Caso Paulette: Lizette Farah demanda

Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”