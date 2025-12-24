Quiénes son los renos de Santa Claus y cuál es su origen, según la tradición navideña

Es común la imagen de ocho o nueve renos que acompañan a Santa Claus en su travesía por el mundo. Foto: (iStock)

Los renos que acompañan a San Nicolás, también conocido como Santa Claus, forman parte de una de las tradiciones navideñas más populares en gran parte del mundo. Aunque su imagen está fuertemente asociada a la fantasía y la cultura popular, sus nombres y origen tienen una historia bien definida que combina literatura, publicidad y elementos del folclore europeo.

La primera referencia clara a los renos de San Nicolás aparece en 1823, con la publicación del poema “A Visit from St. Nicholas”, atribuido a Clement Clarke Moore. En este texto se mencionan ocho renos que tiran del trineo volador: Dasher (Veloz), Dancer (Bailarín), Prancer (Saltador), Vixen (Traviesa), Comet (Cometa), Cupid (Cupido), Donner (Trueno) y Blitzen (Relámpago). Sus nombres evocan velocidad, energía y fenómenos naturales, cualidades necesarias para recorrer el mundo en una sola noche.

Estos animales se caracterizan por sus cornamentas y su capacidad para adaptarse a climas fríos. Foto: (iStock)

Décadas más tarde, en 1939, se añadió un noveno reno: Rudolph, el de la nariz roja. Este personaje fue creado para una campaña publicitaria de una tienda departamental en Estados Unidos y rápidamente se popularizó gracias a una canción lanzada en 1949. Rudolph se convirtió en el líder del equipo, ya que su nariz luminosa le permite guiar el trineo en noches de niebla o mal clima.

El origen de la relación entre San Nicolás y los renos está influenciado por tradiciones del norte de Europa. En regiones como Escandinavia y Siberia, los renos han sido animales fundamentales para la vida cotidiana de pueblos indígenas, utilizados como medio de transporte, fuente de alimento y abrigo. Estas culturas inspiraron la idea de que un personaje invernal pudiera desplazarse con ayuda de estos resistentes animales.

Desde el punto de vista biológico, los renos —conocidos científicamente como Rangifer tarandus— son una especie de ciervo adaptada a climas extremadamente fríos. Habitan en regiones árticas y subárticas de América del Norte, Europa y Asia. Poseen un espeso pelaje que los protege de las bajas temperaturas y pezuñas anchas que les permiten caminar sobre la nieve sin hundirse.

La imagen de los renos tirando del trineo de San Nicolás tiene origen en la literatura y la fantasía. Foto: (iStock)

Una característica interesante de los renos es que tanto machos como hembras desarrollan cuernos, algo poco común entre los ciervos. Además, tienen una excelente capacidad olfativa que les ayuda a encontrar alimento bajo la nieve, principalmente líquenes. Sus ojos también se adaptan a la luz cambiante del Ártico, pasando de tonos dorados en verano a azules en invierno, lo que mejora su visión en condiciones de poca luz.

Aunque los renos voladores pertenecen al terreno de la fantasía, su elección como compañeros de San Nicolás no es casual. Su resistencia, adaptabilidad y estrecha relación con las regiones invernales los convirtieron en el símbolo perfecto para una de las historias más queridas de la Navidad, donde la imaginación y la tradición se unen para dar vida a una leyenda que sigue encantando a niñas y niños alrededor del mundo.