México

Metro CDMX: captan dos peleas de usuarias en la Línea 2 y Línea B

Usuarios cuestionaron los protocolos de seguridad para evitar este tipo de incidentes, principalmente en los vagones exclusivos para mujeres

Guardar
Captan pelea de mujeres en
Captan pelea de mujeres en el Metro CDMX (X/ @MetroViralMx)

Un video difundido en redes sociales mostró una pelea dentro de un vagón exclusivo para mujeres en el Metro CDMX, donde una de las participantes llevaba a un bebé en brazos, lo que generó una serie de reacciones y críticas. Las imágenes han generado inquietud entre los usuarios ante el riesgo al que se expuso al menor durante la riña.

Según los videos publicados en redes sociales, el incidente se desarrolló en la Línea 2 cuando varias mujeres jalaron del cabello a otra pasajera, quien se encontraba entre ellas, mientras una participante intentaba defenderla. En medio del altercado, la mujer que portaba al bebé no dudó en sumarse al conflicto, sujetando al menor mientras lanzaba golpes contra sus contrincantes. El niño, atrapado en el centro de la disputa, recibió algunos manotazos y jaloneos.

A medida que avanzó la pelea, otras pasajeras intentaron intervenir para separar a las involucradas. Sin embargo, la multitud dentro del vagón dificultó detener el enfrentamiento con rapidez. Una de las usuarias perdió los lentes en el forcejeo. Desde el andén, testigos solicitaron ayuda a los elementos de seguridad gritando: “Poli, poli. ¡Yaaa!”, según reportaron diversas cuentas en redes sociales.

Usuarias de la Línea B captaron el momento en que un grupo de mujeres protagonizó una pelea dentro del vagón exclusivo. Crédito: X/@MetroViralMx

Respecto al origen de la pelea, versiones de usuarios indicaron que pudo haberse desencadenado por la disputa de un asiento reservado; sin embargo, no se conocen con exactitud los motivos, ya que las causas no han sido confirmadas.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad local había emitido información oficial sobre el incidente, acentuando el vacío de respuestas tras la viralización del video en redes sociales.

Captan segunda pelea en la Línea B del Metro CDMX

En un segundo video que se viralizó en redes captó el momento en el que un grupo de mujeres protagonizaron un conato de bronca dentro de uno de los vagones exclusivos. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, dos mujeres empezaron a insultarse con groserías.

Usuarias protagonizaron pelea en la
Usuarias protagonizaron pelea en la Línea 2 (X/ @MetroViralMx)

Una de las mujeres se enganchó con otra, se desconoce qué desencadenó la discusión, pero se apreció que una de las agresoras jaló del cuello a la otra pasajera y tomó una postura violenta para intentar ahorcarla. En una reacción de defender a la usuaria, más mujeres se involucraron para detener la pelea, pero no tuvieron éxito.

Incluso se aprecia cómo otra usuaria que fue testigo del incidente impidió que otra mujer se acercara a la discusión, pues el grado de violencia aumentó exponencialmente y se empezaron a golpear. Pese a la fuerte discusión, ninguna de las pasajeras activó la palanca de emergencia, así que no intervino policía del Metro CDMX.

Temas Relacionados

Metro CDMXpeleaLínea 2Línea Bmexico-noticias

Más Noticias

Padre de niño que murió en accidente de avioneta en Texas recibe visa humanitaria

La autorización expedida permite que Edward Ramírez viaje a Estados Unidos tras el siniestro, donde recuperará los restos de su hijo y permanecerá con su esposa, quien sigue bajo atención médica

Padre de niño que murió

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de diciembre: servicio lento en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tras decisión de Sheinbaum, Morena alista modificaciones a la Ley de Ingresos sobre videojuegos

Ricardo Monreal insiste en que la Cámara de Diputados dará cauce formal a la instrucción de la presidenta

Tras decisión de Sheinbaum, Morena

Caso Cecilia Monzón: Javier López Zavala es condenado por el feminicidio de la activista tres años después

Familiares de la víctima piden la condena máxima de 60 años para el ex diputado

Caso Cecilia Monzón: Javier López

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Los ahora sentenciados estarían relacionados con nel Grupo Escorpión

Condenan miembros del Cártel del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan miembros del Cártel del

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

Quién era “Don Zefe”, el exagente de seguridad que participó en la fundación de Los Zetas

Sujetos armados intentan ocupar escuela como campamento en Zacatecas y desatan enfrentamiento con policías

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Vicente Sánchez revela cuál fue

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026