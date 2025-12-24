Metro CDMX: captan dos peleas de usuarias en la Línea 2 y Línea B

Captan pelea de mujeres en el Metro CDMX (X/ @MetroViralMx)

Un video difundido en redes sociales mostró una pelea dentro de un vagón exclusivo para mujeres en el Metro CDMX, donde una de las participantes llevaba a un bebé en brazos, lo que generó una serie de reacciones y críticas. Las imágenes han generado inquietud entre los usuarios ante el riesgo al que se expuso al menor durante la riña.

Según los videos publicados en redes sociales, el incidente se desarrolló en la Línea 2 cuando varias mujeres jalaron del cabello a otra pasajera, quien se encontraba entre ellas, mientras una participante intentaba defenderla. En medio del altercado, la mujer que portaba al bebé no dudó en sumarse al conflicto, sujetando al menor mientras lanzaba golpes contra sus contrincantes. El niño, atrapado en el centro de la disputa, recibió algunos manotazos y jaloneos.

A medida que avanzó la pelea, otras pasajeras intentaron intervenir para separar a las involucradas. Sin embargo, la multitud dentro del vagón dificultó detener el enfrentamiento con rapidez. Una de las usuarias perdió los lentes en el forcejeo. Desde el andén, testigos solicitaron ayuda a los elementos de seguridad gritando: “Poli, poli. ¡Yaaa!”, según reportaron diversas cuentas en redes sociales.

Usuarias de la Línea B captaron el momento en que un grupo de mujeres protagonizó una pelea dentro del vagón exclusivo. Crédito: X/@MetroViralMx

Respecto al origen de la pelea, versiones de usuarios indicaron que pudo haberse desencadenado por la disputa de un asiento reservado; sin embargo, no se conocen con exactitud los motivos, ya que las causas no han sido confirmadas.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad local había emitido información oficial sobre el incidente, acentuando el vacío de respuestas tras la viralización del video en redes sociales.

Captan segunda pelea en la Línea B del Metro CDMX

En un segundo video que se viralizó en redes captó el momento en el que un grupo de mujeres protagonizaron un conato de bronca dentro de uno de los vagones exclusivos. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, dos mujeres empezaron a insultarse con groserías.

Usuarias protagonizaron pelea en la Línea 2 (X/ @MetroViralMx)

Una de las mujeres se enganchó con otra, se desconoce qué desencadenó la discusión, pero se apreció que una de las agresoras jaló del cuello a la otra pasajera y tomó una postura violenta para intentar ahorcarla. En una reacción de defender a la usuaria, más mujeres se involucraron para detener la pelea, pero no tuvieron éxito.

Incluso se aprecia cómo otra usuaria que fue testigo del incidente impidió que otra mujer se acercara a la discusión, pues el grado de violencia aumentó exponencialmente y se empezaron a golpear. Pese a la fuerte discusión, ninguna de las pasajeras activó la palanca de emergencia, así que no intervino policía del Metro CDMX.