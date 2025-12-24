México

Cuándo sabrás si obtuviste un apoyo entre 120 mil y 200 mil pesos para renovar tu taxi en CDMX

La capital apuesta por electromovilidad, tecnologías nuevas y seguridad reforzada para atender el arribo internacional del Mundial 2026

Inicia chatarrización de taxis obsoletos
Inicia chatarrización de taxis obsoletos en la CDMX (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México activó el programa de apoyo a la renovación de taxis, que ofrece incentivos económicos de 120 mil pesos, 150 mil pesos y hasta 200 mil pesos según el tipo de vehículo nuevo, dirigido a concesionarios con unidades de 10 años o más.

El registro, que se realizó en línea, estuvo abierto hasta el 3 de noviembre de 2025, en donde los interesados en actualizar sus taxis cargaron sus documentos digitales para ser acreedores a este programa de chatarrización de taxis obsoletos.

Según comunicó el Gobierno CDMX, esta iniciativa representa un paso hacia la modernización del transporte público individual, en el marco de la estrategia de preparación para la Copa Mundial 2026.

¿Cómo saber si fui beneficiado para el programa de chatarrización de taxis CDMX?

Ya está disponible el trámite
Ya está disponible el trámite de Revista Taxi 2024 en CDMX Foto: Cuartoscuro

Este 23 de diciembre entró en marcha el programa “Sustitución de Transporte Público Individual” para chatarrizar taxis con más de 10 de antigüedad, que pasaron su vida útil. Según la Secretaría de Movilidad (Semovi) a partir de diciembre inició el proceso para notificar a quienes salieron beneficiados, pues lo que resta del 2025 iniciará la chatarrización.

El propósito principal de la estrategia, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, es impulsar la electromovilidad, reducir el impacto ambiental y transformar la imagen de la capital ante el evento mundialista. De acuerdo con el Gobierno CDMX, el programa “Sustitución de Transporte Público Individual” articula sus acciones en cuatro ejes:

  • Adopción de vehículos eléctricos o híbridos.
  • Integración de nueva tecnología (como el desarrollo de una aplicación para la contratación del servicio).
  • Fortalecimiento de la seguridad (mediante geolocalización, botones de pánico, videocámaras y monitoreo en los taxis).
  • Capacitación turística de los conductores con miras a la Copa Mundial.
Autoridades de CDMX sacarán
Autoridades de CDMX sacarán de circulación a taxis con más de 10 años de utilidad (Gobierno CDMX)

Cada día, cerca de 600 mil personas utilizan taxis en la ciudad, cifra que asciende a un millón de traslados diarios en la zona metropolitana, según estimaciones oficiales. “Presenciamos hoy la chatarrización de taxis que ya tienen más de diez años, que cumplieron su función útil y que es necesario cambiar”, señaló Clara Brugada, haciendo énfasis en la magnitud e impacto de la renovación.

Para participar en el programa, es indispensable que los interesados se inscriban mediante el portal digital oficial, carguen la documentación requerida de forma individual y dispongan de una cuenta de correo electrónico para dar seguimiento a su trámite.

El esquema, registrado y anunciado por el Gobierno CDMX, inicia con la baja definitiva (chatarrización) de la unidad antigua. Una vez dado este paso, el reemplazo por un vehículo nuevo tendrá lugar durante el siguiente año. En la primera fase del programa se retiraron 300 taxis y está prevista la renovación total de 800 unidades. La entrega del incentivo queda sujeta a la comprobación formal de la baja o, en los supuestos de siniestro, a la documentación exigida por las autoridades.

