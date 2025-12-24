Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: esta es la razón por la que no te pueden entregar la tarjeta

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son programas impulsados por el gobierno de México orientados a brindar un apoyo económico bimestral a estudiantes en situación vulnerable.

El programa Rita Cetina está enfocado en alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas, mientras que la Benito Juárez beneficia a quienes cursan la preparatoria.

Ambos esquemas otorgan $1,900 pesos cada dos meses, depositados en la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por tratarse de periodo vacacional. La finalidad es reducir la deserción escolar y respaldar la permanencia y conclusión de estudios de los beneficiarios.

Agencia de Gobierno

¿Cuál es la razón por la que no te pueden entregar tu tarjeta Bienestar para las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) hizo un llamado a los nuevos beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la dependencia indicó que si la CURP de la madre, padre o tutor no está certificada, no se podrá entregar la tarjeta del Bienestar.

Para verificar la certificación de tu CURP, accede al portal oficial (gob.mx/curp), descarga el documento y revisa en la esquina inferior derecha que esté la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si la identificas, tu CURP ya está validada y puedes utilizarla para trámites. En caso contrario, deberás acudir al Registro Civil para corregir o actualizar tus datos y así vincular la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La CURP deberá estar certificada para que los beneficiarios de las becas puedan recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

Por otra parte, cabe recordar que los documentos para recoger la tarjeta del Bienestar son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cuándo recibiré mi primer pago de la beca?

Las autoridades todavía no han anunciado cuándo se realizará el próximo pago de las becas; sin embargo, tomando como referencia las entregas de ciclos anteriores, se prevé que el apoyo se deposite en febrero de 2026.

Para consultar el saldo de las becas Benito Juárez y Rita Cetina, los beneficiarios pueden acudir a cajeros automáticos o a las ventanillas del Banco del Bienestar. También existe la alternativa de utilizar la aplicación móvil, donde es posible monitorear los depósitos y retiros en la cuenta.

La sugerencia para los beneficiarios es informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia. El número telefónico 55 1162 0300 ofrece atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 para aclarar cualquier duda.