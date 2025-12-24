México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: esta es la razón por la que no te pueden entregar la tarjeta

El plástico será indispensable para que los nuevos becarios puedan cobrar su dinero

Los alumnos que se registraron
Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son programas impulsados por el gobierno de México orientados a brindar un apoyo económico bimestral a estudiantes en situación vulnerable.

El programa Rita Cetina está enfocado en alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas, mientras que la Benito Juárez beneficia a quienes cursan la preparatoria.

Ambos esquemas otorgan $1,900 pesos cada dos meses, depositados en la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por tratarse de periodo vacacional. La finalidad es reducir la deserción escolar y respaldar la permanencia y conclusión de estudios de los beneficiarios.

¿Cuál es la razón por la que no te pueden entregar tu tarjeta Bienestar para las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) hizo un llamado a los nuevos beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la dependencia indicó que si la CURP de la madre, padre o tutor no está certificada, no se podrá entregar la tarjeta del Bienestar.

Para verificar la certificación de tu CURP, accede al portal oficial (gob.mx/curp), descarga el documento y revisa en la esquina inferior derecha que esté la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si la identificas, tu CURP ya está validada y puedes utilizarla para trámites. En caso contrario, deberás acudir al Registro Civil para corregir o actualizar tus datos y así vincular la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La CURP deberá estar certificada
La CURP deberá estar certificada para que los beneficiarios de las becas puedan recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

Por otra parte, cabe recordar que los documentos para recoger la tarjeta del Bienestar son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cuándo recibiré mi primer pago de la beca?

Las autoridades todavía no han anunciado cuándo se realizará el próximo pago de las becas; sin embargo, tomando como referencia las entregas de ciclos anteriores, se prevé que el apoyo se deposite en febrero de 2026.

Para consultar el saldo de las becas Benito Juárez y Rita Cetina, los beneficiarios pueden acudir a cajeros automáticos o a las ventanillas del Banco del Bienestar. También existe la alternativa de utilizar la aplicación móvil, donde es posible monitorear los depósitos y retiros en la cuenta.

La sugerencia para los beneficiarios es informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia. El número telefónico 55 1162 0300 ofrece atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 para aclarar cualquier duda.

