Sheinbaum frena ley de impuestos a videojuegos violentos: “Es muy difícil distinguir”

La decisión se tomó debido a la dificultad para determinar una clasificación. (Especial)

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, pese a que había sido entusiasta sobre las restricciones para la libre venta de videojuegos violentos, tras revisar la metodología ella y su equipo de trabajo decidieron cancelar el cobro de impuestos para estos productos.

Desde su intervención en Palacio Nacional, la diplomática explicó que fue un proceso complicado encontrar la forma de cuantificar y clasificar qué ediciones tienen contenido que inciten a actos violentos y cuáles no, por lo que no hubo un sustento para seguir con la reforma.

Asimismo, explicó que tampoco existe ninguna institución o autoridad que pueda determinar el grado de violencia en los videojuegos, lo que eventualmente complicaría la nueva clasificación para añadir el impuesto.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia. Entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto”, añadió.

La presidenta aboga por alejar a los niños de modelos que normalicen la violencia. (Foto: Difusión)

¿Qué medidas se tomarán para mediar el impacto en las infancias?

Si bien la mandataria mexicana destacó que no es posible llevar a acabo el cobro de impuestos para esta clase de juegos de video, destacó que el Gobierno de México sí tomará acciones para apoyar a las familias en el control de estos productos.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que se llevará a cabo una campaña que busque llevar paz hacia los hogares mexicanos. Será muy parecido al que se efectúa para el combate a las drogas en donde se pretende alejar a niños, niñas y adolescentes de las sustancias, solo que en esta ocasión irá enfocado a la violencia digital.

“Muchos de ellos son en línea y pues generan una adicción al videojuego, que cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite, porque tiene muchas complicaciones, y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz”, externó.

La titular del Ejecutivo alegó que no hay sustento para aplicar el impuesto. | YouTube Claudia Sheinbaum

¿De cuánto era el impuesto para los videojuegos?

Durante el dictamen de la Ley de Ingresos a la Federación en el ejercicio fiscal 2026, las autoridades determinaron que se impondría un gravamen para artículos y servicios como cigarros, refrescos, sueros, juegos especializados en apuestas y videojuegos.

Esta decisión generó, en su momento, el enojo de los apasionados de los juegos en línea y consolas pues se afectaría a las ediciones que tuvieran contenido violento extremo y explícito, que fuera con temática para adultos y que no fuera apto para menores de 18 años pues se incrementaría un 8 por ciento ya sea que se adquiriera de manera física o virtual, no obstante, la mandataria anunció que esta medida sería eliminada solo para este producto.