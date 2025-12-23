¿Por qué Oaxaca convoca a una revocación de mandato para decidir la continuidad de Salomón Jara?

La revocación de mandato coloca en manos de la ciudadanía una decisión clave sobre el gobierno estatal. (foto: Twitter/@salomonj)

Oaxaca se encamina a un ejercicio poco común en su vida política: una consulta ciudadana para decidir si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa o no en el cargo.

El proceso de revocación de mandato avanzó luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validara las firmas necesarias para convocar a la votación, que se realizará el próximo 25 de enero de 2026.

La consulta colocará en manos de la ciudadanía una decisión clave sobre la continuidad del actual gobierno estatal, en un ejercicio que ha sido presentado como una herramienta de participación democrática y de rendición de cuentas.

¿Qué originó la revocación de mandato?

A diferencia de otros procesos políticos que surgen por conflictos o crisis de gobernabilidad, la revocación de mandato en Oaxaca se activó a partir de lo que establece la ley local.

La revocación de mandato se activó conforme a la Constitución y la Ley de Oaxaca.(CUARTOSCURO)

La Constitución estatal y la Ley de Revocación de Mandato permiten que, al iniciar el tercer año de gobierno, la ciudadanía pueda solicitar una consulta para evaluar si mantiene o retira su confianza al titular del Poder Ejecutivo.

Desde el arranque de su administración, Salomón Jara promovió este mecanismo como parte de su propuesta política.

Bajo ese marco legal, ciudadanos y promoventes comenzaron la recolección de firmas, lo que dio paso a la revisión formal por parte de la autoridad electoral.

En términos prácticos, el proceso no responde a una destitución inmediata, sino a la aplicación de un derecho ciudadano previsto en la ley.

Las firmas: cuántas se reunieron y cuántas fueron válidas

El IEEPCO informó que recibió 717 mil 290 solicitudes de apoyo para la revocación de mandato.

El IEEPCO validó 518,979 firmas para que se convoque la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara.

Tras el proceso de revisión, se validaron 518 mil 979 firmas, mientras que cerca de 198 mil fueron anuladas por no cumplir con los requisitos legales, como errores en los datos o falta de coincidencia con la lista nominal.

La cifra de firmas válidas superó con amplitud el mínimo requerido por la ley, que es de poco más de 308 mil apoyos.

Además, se cumplió con el requisito de dispersión territorial, ya que las firmas provinieron de 569 de los 570 municipios del estado.

El único municipio donde no se registraron apoyos fue San Juan Tabaá.

Con estos resultados, el Consejo General del IEEPCO declaró procedente la solicitud y autorizó el inicio formal del proceso.

Qué aprobó el IEEPCO y cómo será la consulta

Tras validar las firmas, el IEEPCO aprobó los acuerdos necesarios para organizar la consulta y garantizar que se realice conforme a la ley.

El Consejo General del IEEPCO autorizó los acuerdos necesarios para organizar la consulta ciudadana.

Entre los principales puntos aprobados se encuentran:

La convocatoria oficial y el calendario del proceso.

El diseño e impresión de la papeleta y documentación electoral.

Los lineamientos para la observación ciudadana.

Las reglas para el conteo de votos y los cómputos distritales.

El monitoreo de medios de comunicación y la difusión institucional.

El uso de materiales electorales y líquido indeleble.

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, como en una elección ordinaria.

Los resultados preliminares podrían darse a conocer hasta 48 horas después del cierre de las casillas.

La postura de Jara y los detalles clave de la votación

El gobernador Salomón Jara Cruz celebró la validación de las firmas y reconoció a la ciudadanía que participó en el proceso.

Salomón Jara celebró la validación de firmas y destacó la importancia de la participación ciudadana. (Cuartoscuro)

Aseguró que la revocación de mandato fortalece la democracia y permite que el pueblo decida directamente.

Además, anunció que suspenderá actos públicos durante el proceso y pedirá a su gabinete abstenerse de inaugurar obras o realizar acciones de gobierno, con el fin de respetar la normativa electoral.

Para que el resultado de la consulta sea válido y tenga efectos legales, deberá participar al menos el 40% de la lista nominal de electores en Oaxaca.

De alcanzarse ese nivel de participación, el resultado marcará un precedente en la vida política del estado.