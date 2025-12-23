México

¿Por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos?

La medida quedó sin efecto pese a estar incluida en la Ley de Ingresos

Guardar
La falta de criterios objetivos
La falta de criterios objetivos frenó la aplicación del IEPS a videojuegos. (AP Foto/Claudia Rosel)

El Gobierno federal decidió no aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados violentos, previsto en el Paquete Económico 2026, al reconocer que no existen condiciones técnicas ni criterios objetivos para hacerlo efectivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la medida no se implementará y que, en su lugar, se impulsarán campañas de información dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre el uso de este tipo de contenidos.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la principal razón para dar marcha atrás fue la dificultad para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos y qué autoridad sería la encargada de realizar dicha clasificación, lo que haría inviable la aplicación del gravamen.

La razón central: inviabilidad técnica del impuesto

Sheinbaum señaló que la propuesta enfrentaba problemas desde su diseño, ya que no había una forma clara de distinguir entre videojuegos con contenido violento y aquellos que no lo son.

El impuesto para los videojuegos
El impuesto para los videojuegos fue aprobado por el Congreso, pero no será aplicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que establecer un impuesto bajo criterios ambiguos podría generar discrecionalidad y conflictos legales.

La presidenta reconoció que, aunque el tema del consumo de videojuegos está relacionado con debates sobre salud mental y adicciones, el instrumento fiscal no resultaba el más adecuado para atender esos riesgos, especialmente en un entorno digital cambiante.

Qué ocurrió con la ley aprobada por el Congreso

El impuesto formaba parte de las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluidas en el Paquete Económico 2026.

De acuerdo con la propia presidenta, ella solicitó que el gravamen fuera retirado durante el proceso legislativo; sin embargo, la disposición permaneció en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso.

La disposición permaneció en la
La disposición permaneció en la Ley de Ingresos avalada por el Congreso. (Cámara de Diputados)

Pese a ello, el Ejecutivo federal determinó que el impuesto no se cobrará en 2026.

La decisión fue confirmada públicamente y marca un ajuste a la política fiscal planteada originalmente para el próximo año.

De qué trataba la propuesta fiscal

La iniciativa contemplaba un impuesto adicional del 8% a los videojuegos clasificados como no aptos para menores de edad, tanto en formato digital como físico.

El objetivo era desincentivar el consumo de contenidos con altos niveles de violencia, bajo el enfoque de los llamados “impuestos saludables”.

El gravamen se aplicaría a videojuegos y a contenidos adicionales descargables asociados a estos productos.

No había un criterio oficial
No había un criterio oficial para determinar qué títulos serían gravados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las clasificaciones consideradas eran:

  • Clasificación C: videojuegos para mayores de 18 años, con violencia, sangre o lenguaje de impacto.
  • Clasificación D: títulos exclusivos para adultos, con violencia extrema, sexo explícito o apuestas.

Reacciones y el camino alternativo del Gobierno

La decisión de cancelar el impuesto generó reacciones en el Congreso, donde legisladores de oposición señalaron que la medida carecía de sustento técnico.

El tema también tuvo repercusión pública, particularmente entre la comunidad de usuarios de videojuegos.

Tras retirar el gravamen, el Gobierno federal informó que enfocará sus esfuerzos en campañas de concientización y prevención, enmarcadas en la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones.

Estas acciones estarán dirigidas a jóvenes, adolescentes y familias, con énfasis en el uso responsable de los videojuegos y la atención a posibles riesgos asociados, sin recurrir a medidas fiscales.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumImpuestosVideojuegosLey de Ingresos2026Política Mexicana

Más Noticias

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

Las jornadas del 24 y 31 de diciembre concentraron cifras elevadas de hechos violentos, mientras algunas entidades federativas no reportaron casos

La Navidad y el Año

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

Voces y personajes de aquellos años cuentan a Infobae México las tradiciones únicas que llenaron de magia y costumbres las fiestas invernales en el país

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Desde que el mariachi se volvió un referente de México ningún otro género musical había resonado tanto a nivel mundial

2025: los corridos tumbados alcanzan

Valor de cierre del euro en México este 23 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de diciembre: reanudan servicio en la Línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten en Nuevo León a

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

ENTRETENIMIENTO

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

Christian Nodal y Ángela Aguilar: todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del 2026 en México

Fátima Bosch visitó zonas arqueológicas en la CDMX tras críticas de Lupita Jones por bailar en caravana de Tabasco

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América