Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

De pavo con macarrones y gallina Cornualles a menús austeros: así se vive la Nochebuena en cárceles de México y Estados Unidos

Así serían algunas de las cenas navideñas de los capos mexicanos en prisión. (FOTO: Jesús Avilés/Infobae México)

Mientras millones de familias en México se reúnen para celebrar la Navidad, algunos capos mexicanos como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Ovidio Guzmán López y personas relevantes privadas de la libertad como Rodolfo Márquez y Fernando Islas pasan las fiestas decembrinas tras las rejas.

Aunque privados de la libertad, varios de ellos acceden a menús especiales de temporada, actividades recreativas y cenas distintas a las del resto del año.

A continuación, se hará un recuento de algunas cenas navideñas más representativas de la época contemporánea.

“El Chapo” Guzmán: así es la Navidad en la prisión más segura de EEUU

Joaquín El Chapo Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha pasado varias navidades en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

Joaquín El Chapo Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha pasado varias navidades en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses, en celebraciones previas el penal ofreció:

  • Gallina de Cornualles
  • Macarrones con queso
  • Tarta de mantequilla de maní con postre

A pesar de que el contacto es casi nulo, el menú navideño se mantiene como parte del protocolo penitenciario para prisioneros de toda talla.

“El Mayo” Zambada: Navidad en el Centro de Detención de Brooklyn

Para la Navidad de 2024, Ismael El Mayo Zambada compartió el menú con otros internos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn como Luigi Mangione o Sean Diddy Combs.

Ismael El Mayo Zambada compartió el menú con otros internos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn como Luigi Mangione o Sean Diddy Combs. (Anayeli Tapia/Infobae)

En esa ocasión, el menú navideño incluyó:

  • Gallina de Cornualles al horno
  • Macarrones con queso
  • Salsa de arándanos
  • Panecillos
  • Postre festivo

Además, el penal permitió actividades especiales como:

  • Torneos de baloncesto y futbol
  • Juegos de dominó y cartas

Ovidio Guzmán “El Ratón”: la Navidad entre pavo, postres y juegos de mesa

En festividades pasadas, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, celebró la Navidad bajo custodia federal en Estados Unidos y antes de colaborar como testigo protegido para el Gobierno de aquel país, el centro penitenciario le ofreció:

  • Pavo
  • Macarrones con queso
  • Judías verdes
  • Aderezo de pan de maíz
Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, celebró la Navidad bajo custodia federal en Estados Unidos y antes de colaborar como testigo protegido para el Gobierno de aquel país. Foto: Infobae México / Jesús Aviles

Además, los internos también recibieron un postre a elegir: camote o dulce navideño, aparte de una bolsa con dulces y acceso a juegos de mesa y actividades recreativas.

“Fofo” Márquez y Fer Italia: cena de tres tiempos en prisión mexicana

Para la noche del 24 de diciembre del año 2024, Rodolfo Fofo Márquez y Fernando Islas recibieron una cena de tres tiempos, integrada por:

  • Arroz blanco
  • Pavo a los tres chiles
  • Frijoles de la olla
  • Puré de papa
  • Concentrado de ponche
  • Postre
Rodolfo Fofo Márquez y Fernanda Islas recibieron una cena de tres tiempos. (Jesús Avilés/Infobae)

Estos platillos formaron parte de los menús especiales que algunas prisiones estatales ofrecieron durante las festividades decembrinas.

Cenas masivas en penales del Estado de México

En años recientes, el sistema penitenciario del Estado de México informaba que más de 33 mil personas privadas de la libertad recibieron cenas especiales de Navidad y Fin de Año en sus centros penitenciarios.

El menú navideño más representativo incluyó:

  • Espagueti a la italiana
  • Pechuga cordon bleu
  • Ensalada verde
  • Postre
  • Concentrado de ponche
El sistema penitenciario del Estado de México informaba que más de 33 mil personas privadas de la libertad recibieron cenas especiales de Navidad y Fin de Año en sus centros penitenciarios. (Composición Infobae Perú)

Cabe señalar que esta cena se replicó en 21 centros penitenciarios, además de la creación de espacios para adolescentes en conflicto con la ley.

Menús diarios entre lo festivo y lo institucional según reglas de penales que detienen a capos mexicanos

En el MDC de Brooklyn, los internos cuentan con horarios y menús específicos:

  • Desayuno: fruta, cereal y leche; pasteles en Nochebuena y bizcocho en Navidad
  • Almuerzo: pavo, Gallina Cornish o alternativas vegetarianas
  • Cena: en algunos casos, sándwiches sencillos, incluso en día de Navidad
Este contraste evidencia que, aunque hay platillos especiales, las condiciones siguen siendo estrictamente penitenciarios. Foto: (iStock)

Este contraste evidencia que, aunque hay platillos especiales, las condiciones siguen siendo estrictamente penitenciarios.

Navidad sin lujos, pero con ritual

Lejos de las mesas familiares y las celebraciones privadas, los capos mexicanos y personajes mediáticos encarcelados viven la Navidad con menús regulados, actividades limitadas y bajo estricta vigilancia.

Las cenas decembrinas en prisión no implican privilegios extraordinarios, pero sí funcionan como un ritual institucional que se repite año con año, incluso para quienes alguna vez encabezaron los grupos criminales más poderosos de México.

