La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

Las festividades de Navidad y Año Nuevo de 2021 estuvieron marcadas por un repunte en los homicidios dolosos en varias entidades de México. (Infobae México | Jovani Pérez)

A tan sólo un par de semanas para concluir el año 2025, los homicidios continúan a la orden del día y a pesar de que las festividades decembrinas se acercan, la violencia en México no se detiene.

De acuerdo con el informe de seguridad emitido por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el pasado 22 de diciembre se cometieron 53 homicidios dolosos.

Además, los estados con mayor número de estos delitos fueron Sinaloa con 9 casos y tanto Baja California como Michoacán presentaron 6 hechos delictivos, entidades federativas conocidas por ser tierra en la que están asentados diferentes grupos del crimen organizado.

Sin embargo, en 2021 se dispararon las cifras de este delito de alto impacto tanto en Navidad como en Año Nuevo, pues de tener un promedio entre 60 homicidios, incrementaron, el 24 de diciembre a 66 y sólo el 31 de diciembre se cometieron 80 asesinatos.

Guanajuato, Estado de México y Michoacán concentraron la mayor cantidad de víctimas de homicidio doloso el 24 de diciembre con 13, 10 y 8 casos respectivamente. (Cuartoscuro)

Navidad y Año Nuevo violentos

El cierre de 2021 estuvo marcado por altos niveles de homicidios dolosos en varias entidades de México, según cifras oficiales consultadas por Infobae. Los días 24 y 31 de diciembre, fechas de especial relevancia por las celebraciones decembrinas, mostraron una concentración significativa de asesinatos en estados específicos, evidenciando la persistencia de la violencia letal en el país.

El 24 de diciembre, Guanajuato encabezó la lista nacional con 13 víctimas de homicidio doloso, seguido por el Estado de México con 10 casos y Michoacán con 8 asesinatos, según datos reportados por las fiscalías estatales y dependencias federales.

Otras entidades con cifras elevadas en esa jornada fueron Zacatecas y Baja California, cada una con 5 víctimas. La suma total para esa fecha alcanzó 66 homicidios dolosos a nivel nacional.

Una semana después, el 31 de diciembre, la tendencia se mantuvo en niveles elevados. Jalisco registró 10 víctimas, mientras que Puebla reportó 11 homicidios dolosos. Nuevo León y Guanajuato presentaron 6 casos cada uno, y Michoacán igualó esa cifra. En tanto, Sinaloa y el Estado de México aportaron 5 víctimas cada uno. El conteo nacional ascendió a 80 asesinatos en el último día del año.

Sin embaergo, sumando la cifra de ambos días, dio un total de 146 asesinatos, 11 homicidios por encima de 2019, que tuvo 135 casos, que a su vez se colocó arriba de 2024, que tuvo 123 delitos de alto impacto.

De acuerdo con los informes oficiales obtenidos por Infobae, la suma de víctimas en ambas fechas revela la permanencia de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Michoacán como las entidades con mayor incidencia de homicidios dolosos durante el periodo analizado.

La información de las fiscalías estatales muestra que estas entidades concentran una proporción importante de los crímenes, mientras que otros estados como Nayarit, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche no reportaron homicidios dolosos en las fechas revisadas.