Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

Adrián "N" sería el autor material del asesinato de Gail Castro. Crédito: Fiscalía de Baja California e instagram de Gail Castro

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Armando Adrián “N” por el homicidio calificado de Gail Castro, hermano del youtuber “Markitos Toys”, tras los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2025 en la colonia el El Sauzal, municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con informes, la investigación y datos de prueba presentados por la la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del estado de Baja California (FGE), permitió sustentar la probable participación de Armando Adrián “N” en el homicidio.

Durante el proceso, el imputado permanecerá con la medida de prisión preventiva oficiosa, según la decisión adoptada por el juez, quien resolvió la vinculación a proceso del acusado por el delito de homicidio calificado.

La autoridad judicial estableció que, tras analizar los elementos presentados, existen indicios suficientes para iniciar el proceso penal bajo esta acusación.

Asesinato de Gail Castro

Gail Castro Cárdenas, conocido como “Gail Toys” y hermano del influencer Markitos Toys, fue asesinado el 28 de marzo de 2025 en Ensenada, Baja California. El ataque ocurrió al salir del restaurante Villa Marina, cuando se interceptó a Gail y los ocupantes le dispararon hasta, provocando su muerte en el lugar.

El caso generó cuestionamientos debido a inconsistencias, como la rápida confirmación de la identidad de la víctima y la difusión de videos editados poco después del crimen. También se reportaron omisiones en la escena, como la falta de acordonamiento y la presencia de personas no autorizadas cerca del cuerpo.

Fotografía de Gail en una rodada de vehículos 4x4, contenido que subía regularmente a su canal de YouTube. Crédito: Instagram/@gailcastro

El funeral se realizó en Guadalajara, Jalisco, y no en Culiacán, Sinaloa, debido a amenazas dirigidas a la familia Castro.

Este crimen se dio en un contexto de tensiones hacia la familia Castro, acusada en panfletos anónimos de colaborar financieramente con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Los volantes distribuidos en enero de 2025 en Culiacán incluían los nombres y rostros de los cuatro hermanos Castro: Gail, Kevin, Mayve y Markitos Toys.

Quiénes son “Los Toys”

“Los Toys” es un grupo de influencers originarios de Culiacán, Sinaloa, conocidos en redes sociales por exhibir aspectos de su vida cotidiana, viajes, vehículos de lujo y actividades recreativas.

El grupo ha ganado un amplio número de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram.

Marcos Eduardo Castro, mejor conocido como Markitos Toys, es el rostro más reconocido del grupo, debido a que es el fundador y líder del grupo.

Markitos comparte contenido enfocado en autos de alta gama y vlogs de vida cotidiana en su perfil de Youtube, sin embargo, en los últimos años ha disminuido su actividad en las redes sociales.

Además de su faceta como influencer, Markitos Toys ha emprendido negocios en el sector gastronómico y de la moda. Su figura ha sido polémica debido a señalamientos y rumores sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2025, circularon volantes en Culiacán donde se le señalaba, junto a otros influencers, como presunto colaborador financiero de este grupo criminal.

Fotografía de Gail Castro junto a sus hermanos, Kevin Castro y Markitos Toys. (IG: Gail Castro)

Otros miembros del grupo de youtubers serían los conocidos como: "El Hurtado", “El Gordo Arce”, “Kevin Castro”, “El Conejo Toys” y “Chabelo Toys”, entre otros.

Entre los miembros del colectivo han sucedido diversos conflictos desde su creación, lo que ha derivado que creadores de contenido como “El Vitolias” y “El Chiquete”, entre otros, salieran de “Los Toys”.