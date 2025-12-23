Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

La conductora de "Hoy" ha hablado más de una vez de su ritual de fin de año. (Instagram: galileamontijo / Cocina Delirante)

Galilea Montijo se vuelve tema de conservación cada fin de año entre el público del programa Hoy, quienes recuerdan el ritual con lentejas que la presentadora dio a conocer hace un par de años.

A finales de 2022, durante una de las secciones del matutino de Televisa, Montijo confesó que durante las 12 campanadas para recibir el Año Nuevo toma lentejas y las lanza detrás de ella, esto con el objetivo de atraer dinero.

La conductora de "Hoy" compartió el ritual que hace en fin de año mientras suenan las 12 campanadas. Crédito: YouTube: Programa Hoy

Galilea Montijo comparte su ritual de año nuevo en Hoy y Netas Divinas

Además de compartir su secreto en el programa Hoy, la también actriz habló sobre su ritual en Netas Divinas hace un año, donde brindó más detalles para su secreto de fin de año.

Junto a Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, Montijo aseguró que su ritual con lentejas para atraer el dinero sí funciona, por lo que invitó a sus seguidoras a realizarlo.

“Si hay algo que amo festejar es el Año Nuevo, y aparte tengo un ritual de las lentejas que se los voy a compartir. Hay mucha gente que las hace sopa y las come, yo no”, dijo entre risas.

La conductora pidió que se acuerden de ella cuando tengan dinero. Crédito: TikTok / Televisa Digital

Pese a que la conductora de 52 años no es la única que realiza ese tipo de actividades para despedir el Año Viejo y darle la bienvenida a los próximos 12 meses, compartió los detalles sobre su ritual.

“Les voy a contar cómo lo hago. A las 12 de la noche, qué uvas, qué calzón, a donde quiera que voy, me ha tocado en ciertos lugares aventar como loca las lentejas”, compartió.

En algunas ocasiones, aseguró que la han visto extraño por hacer dicha práctica, pero no le ha importado, por lo que sigue compartiendo su ritual con las personas interesadas.

“Agarro las lentejas así de la bolsa y empiezo con las campanadas a aventar. Te tienes que aventar lentejas, pensar en abundancia, pero abundancia sí de dinero, de salud, de trabajo bien pagado, mucha abundancia en todos los sentidos”, explicó.

Galilea Montijo asegura que sin importar el lugar siempre hace su ritual con lentejas. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Y agregó: “Caen las lentejas al piso y como loca empiezas a recoger, las guardas y las pones en un morralito en tu cartera. Las traes todo el año, y el año siguiente vuelves a hacer lo mismo, tiras esas y las cambias”.

Paso a paso para hacer el ritual de lentejas que hace Galilea Montijo

El ritual de lanzar lentejas al aire en Año Nuevo es una práctica cargada de simbolismo, vinculada al deseo de prosperidad económica y abundancia para el año que comienza. Así se realiza habitualmente:

Preparación previa: Antes de la medianoche, se prepara un pequeño puñado de lentejas crudas. Deben ser suficientes para tomar con una mano. Momento clave: Al llegar la medianoche, justo cuando finaliza el año y comienza el nuevo, las personas toman el puñado de lentejas. Lanzamiento: Se lanzan las lentejas al aire, generalmente fuera de casa o cerca de la puerta de entrada, mientras se piensa en deseos de prosperidad, crecimiento económico y bienestar. Opcional: Algunas personas recogen después algunas de las lentejas lanzadas y las guardan en una bolsita de tela roja o en la billetera durante todo el año, como amuleto de buena suerte.

Las lentejas simbolizan el dinero durante el ritual de Año Nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su forma redonda y color dorado, las lentejas simbolizan monedas y riqueza.