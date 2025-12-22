Un muerto más de 94 heridos en accidentes carreteros en Veracruz, Jalisco, Toluca, Guerrero y Sonora

Durante las fechas decembrinas se registra un aumento considerable en los accidentes de tránsito. Foto: (Archivo)

Al menos una persona fallecida y más de 80 lesionados es el saldo de una serie de accidentes viales registrados en las últimas horas en diversas carreteras de México. Los siniestros, ocurridos en rutas de Sonora, Jalisco, Guerrero y Estado de México, han movilizado a cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes han reforzado el llamado a la prevención ante el incremento de la movilidad por la temporada decembrina.

Accidente en la carretera Navojoa–Huatabampo, Sonora

La noche del domingo, un choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta particular en la carretera Navojoa–Huatabampo, Sonora, dejó como resultado la muerte de una persona y al menos 41 lesionados. El percance ocurrió cerca de las 20:50, a la altura del kilómetro 13, cuando el autobús, que transportaba a 44 pasajeros, colisionó con una camioneta en la que viajaban dos personas, lo que provocó el volcamiento del vehículo de transporte.

El operativo de auxilio fue coordinado por el Ayuntamiento de Navojoa y Bomberos, con la participación de paramédicos y rescatistas de municipios vecinos. En el lugar, 28 personas recibieron atención y traslado en ambulancias, mientras que 13 más acudieron por sus propios medios a recibir atención médica.

Otras tres personas no requirieron traslado. Entre los lesionados se encuentran adultos y menores de edad, algunos con heridas de consideración, aunque hasta el momento no se han reportado más fallecimientos.

Autoridades federales, estatales y municipales acudieron para asegurar el área, controlar el flujo vehicular y apoyar en las investigaciones correspondientes. Las labores de atención y retiro de las unidades siniestradas generaron afectaciones temporales a la circulación.

Varias personas fueron trasladadas a hospitales cercanos a la zona. (FB Protección Civil Navojoa)

Accidente entre autobuses en la carretera a Nogales, Zapopan, Jalisco

Durante la tarde del 22 de diciembre, se reportó un accidente en la carretera a Nogales, a la altura de la empresa La Moderna, en Zapopan, Jalisco. El incidente involucró a dos autobuses: uno trasladaba personal de una empresa y el otro, de la línea ATE, tenía como destino Ahualulco.

Las autoridades municipales acudieron al sitio para auxiliar a las personas heridas. De acuerdo con los reportes oficiales, entre 37 y 40 personas resultaron lesionadas, todas con heridas leves que no requirieron traslado hospitalario. El Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) informó que los afectados firmaron el desistimiento a la Cruz Roja y a la Cruz Verde, por lo que permanecen a la espera del pase médico de las aseguradoras.

La unidad de transporte se encontraba casi a su máxima capacidad cuando ocurrió el incidente. (Redes sociales)

Tres accidentes en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, Petatlán, Guerrero

En el municipio de Petatlán, Guerrero, se reportaron tres accidentes distintos en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco. El primero de ellos ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 22:00, cuando dos jóvenes que transportaban chatarra en una camioneta Nissan tipo Estaquitas perdieron el control del vehículo y chocaron contra un poste. Ambos quedaron prensados y fueron rescatados por elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes los trasladaron a un hospital en estado delicado.

Durante la mañana siguiente, se registraron otros dos incidentes en el tramo que atraviesa las comunidades de Palos Blancos y San Jeronimito. En uno de ellos, un tráiler de doble remolque volcó y quedó con las llantas hacia arriba; el conductor abandonó el lugar tras el accidente. En el segundo hecho, un tráiler tipo hormigonera estuvo a punto de impactar con una camioneta Urvan del transporte público, lo que provocó que ambos vehículos salieran de la cinta asfáltica. En estos dos últimos casos no se reportaron personas lesionadas.

Colisión en la carretera Toluca-Atlacomulco, Estado de México

La mañana del lunes, un camión de transporte público chocó contra la parte trasera de un tráiler en la carretera Toluca-Atlacomulco, en la colonia Aviación Autopan, Estado de México. El impacto dejó a varios pasajeros con lesiones en pies y cabeza, aunque ninguno de gravedad.

Testigos señalaron que el conductor del camión circulaba a exceso de velocidad, aunque otras versiones atribuyen el accidente a un banco de niebla que redujo la visibilidad en la zona. Elementos de la policía municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron el área y apoyaron en las labores de tránsito, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados. La circulación en la vía resultó afectada y se exhortó a los conductores a manejar con precaución.

Ante el incremento de accidentes y la alta movilidad en las carreteras por las festividades decembrinas, las autoridades han insistido en la importancia de conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones o el consumo de alcohol al volante. La adopción de medidas preventivas se presenta como la principal herramienta para reducir el riesgo de tragedias en las vías del país.

Se presume un exceso de velocidad por parte del conductor. (Redes sociales)

Accidente en la carretera Nogales, en Veracruz

La noche del domingo 21 de diciembre de 2025, se reportó un accidente en Nogales, Veracruz, que involucró a un vehículo particular y un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 150D, cerca de la avenida Juárez y el supermercado Chedraui. El automóvil, un Chevrolet Chevy verde, chocó contra un autobús de la línea Metropolitano, ocasionando daños materiales y lesiones a varias personas.

Elementos de Protección Civil acudieron para atender a los heridos y evaluar la necesidad de traslados médicos. La Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona y gestionaron el tráfico, mientras que el carril hacia Camerino Z. Mendoza permaneció cerrado, lo que generó una fuerte congestión vehicular.

Autoridades llegaron a la zona para resguardar a los heridos. (Redes sociales)