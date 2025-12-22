El frente frío número 23 traerá lluvias fuertes y vientos intensos antes de la Navidad

Una caída de árbol dejó un saldo de 9 personas lesionadas en Amecameca. Foto: Ayuntamiento de Ozumba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anticipa para el inicio de la semana lluvias intensas, vientos fuertes y contrastes térmicos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los canales de baja presión favorecerán la presencia de chubascos y precipitaciones de consideración en el noreste, oriente y sureste, con especial énfasis en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes.

Las lluvias intensas y el frío marcan el inicio de semana

Para la mañana del lunes 22 de diciembre, el SMN advierte que las lluvias más intensas, de 50 a 75 mm, se concentrarán en la Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra en Puebla, así como en diversas regiones de Veracruz, Oaxaca y el este de Chiapas.

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Tamaulipas, la Huasteca de Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Querétaro (Sierra Gorda) experimentará intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que en Nuevo León, Tlaxcala y Guerrero las lluvias serán aisladas, con acumulados de 0,1 a 5 mm.

El frente frío 23 y el anticiclón dividen el clima en México

El frente frío número 23, extendido sobre el noreste, generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y vientos de componente norte de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas.

Otras entidades como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también registrarán vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El SMN señala que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y ausencia de lluvias en el norte, noroeste y occidente del país.

Este sistema favorecerá un ascenso de las temperaturas durante la tarde, aunque persistirá un ambiente frío a muy frío en la noche y madrugada en la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido a la irradiación solar y el predominio de cielo despejado.

Pronóstico de temperaturas en México

Temperaturas máximas de 35 a 40 ℃ en el centro de Sinaloa.

Máximas de 30 a 35 ℃ en Baja California Sur, Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mínimas de -10 a -5 ℃ con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 ℃ en sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mínimas de 0 a 5 ℃ en áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del Clima para el martes 22 de diciembre

Para el martes 23 de diciembre, los canales de baja presión continuarán influyendo en el noreste, oriente y sureste, así como en la península de Yucatán, manteniéndose la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, especialmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El frente frío número 23, que adquirirá características de estacionario durante la mañana, se disipará en el transcurso de la tarde, dejando de afectar al territorio nacional.

Persistirá el dominio del anticiclón en niveles medios, garantizando tiempo estable y sin precipitaciones en el norte, noroeste y occidente, junto con temperaturas vespertinas elevadas y noches frías en las mesas del norte y central, según el Servicio Meteorológico Nacional.