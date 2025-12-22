México

El frente frío número 23 traerá lluvias fuertes y vientos intensos antes de la Navidad

Para la mañana del lunes 22 de diciembre, el SMN advierte por lluvias más intensas, de 50 a 75 mm

Guardar
Una caída de árbol dejó
Una caída de árbol dejó un saldo de 9 personas lesionadas en Amecameca. Foto: Ayuntamiento de Ozumba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anticipa para el inicio de la semana lluvias intensas, vientos fuertes y contrastes térmicos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los canales de baja presión favorecerán la presencia de chubascos y precipitaciones de consideración en el noreste, oriente y sureste, con especial énfasis en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes.

Las lluvias intensas y el frío marcan el inicio de semana

Para la mañana del lunes 22 de diciembre, el SMN advierte que las lluvias más intensas, de 50 a 75 mm, se concentrarán en la Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra en Puebla, así como en diversas regiones de Veracruz, Oaxaca y el este de Chiapas.

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Tamaulipas, la Huasteca de Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Querétaro (Sierra Gorda) experimentará intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que en Nuevo León, Tlaxcala y Guerrero las lluvias serán aisladas, con acumulados de 0,1 a 5 mm.

El frente frío 23 y el anticiclón dividen el clima en México

El frente frío número 23, extendido sobre el noreste, generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y vientos de componente norte de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas.

Otras entidades como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también registrarán vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El SMN señala que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y ausencia de lluvias en el norte, noroeste y occidente del país.

Este sistema favorecerá un ascenso de las temperaturas durante la tarde, aunque persistirá un ambiente frío a muy frío en la noche y madrugada en la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido a la irradiación solar y el predominio de cielo despejado.

Pronóstico de temperaturas en México

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 ℃ en el centro de Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 ℃ en Baja California Sur, Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Mínimas de -10 a -5 ℃ con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Mínimas de -5 a 0 ℃ en sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Mínimas de 0 a 5 ℃ en áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del Clima para el martes 22 de diciembre

Para el martes 23 de diciembre, los canales de baja presión continuarán influyendo en el noreste, oriente y sureste, así como en la península de Yucatán, manteniéndose la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, especialmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío 24 hace que vuelva a nevar en Veracruz tras siete años; se registraron vientos y caída de aguanieve. (X/@lulu_reportera)

El frente frío número 23, que adquirirá características de estacionario durante la mañana, se disipará en el transcurso de la tarde, dejando de afectar al territorio nacional.

Persistirá el dominio del anticiclón en niveles medios, garantizando tiempo estable y sin precipitaciones en el norte, noroeste y occidente, junto con temperaturas vespertinas elevadas y noches frías en las mesas del norte y central, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Temas Relacionados

SMNConaguaClima en MéxicoFrente Frío 23mexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

La llegada del joven zaguero abre nuevas alternativas para el plantel de Nicolás Larcamón en el próximo torneo

Cruz Azul compró a un

Arrestaron a tres presuntos robachicos tras rescate de niño guatemalteco en Tapachula, Chiapas

El menor pidió auxilio desde el interior de la camioneta donde circulaban, lo que activó la respuesta de autoridades estatales

Arrestaron a tres presuntos robachicos

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Fueron halladas más de 180 bolsas con droga sintética

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Bienestar 2025: cuándo será

El decreto que devuelve Toniná al pueblo de Chiapas: INAH anuncia reapertura al público

La titularidad del terreno permitirá a las comunidades originarias realizar ceremonias y rituales vinculados a sus cosmovisiones

El decreto que devuelve Toniná
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: esta es la cantidad millonaria que recibirá el ganador

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

El top de las mejores series de Prime Video en México

DEPORTES

Chofis López reaparece tras ser

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

Ellos son los hermanos que juegan en Tigres y que Pumas podría contratar para el Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son los detalles que faltan para que Miguel Borja llegue a Cruz Azul para el Clausura 2026