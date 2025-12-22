Diputado del PRI regala mochilas con ‘caguamas’ y churros a sus compañeros en el Congreso de Morelia | Video

El paquete trae todo lo necesario para pasar unas buenas fiestas decembrinas, asegura el legislador. (IG Guillermo Valencia)

El Congreso de Michoacán vivió un momento inusual cuando Guillermo ‘Memo’ Valencia, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sorprendió a sus colegas con mochilas rojas cargadas de caguamas, salsa y churros.

El gesto, realizado en vísperas de las fiestas decembrinas, generó sorpresa y comentarios festivos entre legisladores de distintos partidos, quienes recibieron el obsequio con entusiasmo.

Durante la entrega, Valencia distribuyó las mochilas, identificadas con el logo del PRI y el nombre de Michoacán, a diputados de la septuagésima sexta legislatura, sin distinción de bancada que fueron bien recibidas, incluso por los partidos opositores.

El ambiente se tornó festivo, con agradecimientos espontáneos de los destinatarios y bromas sobre la naturaleza poco convencional del regalo. La escena quedó registrada en un video que el propio legislador compartió en sus redes sociales, donde se observa la reacción positiva de sus compañeros.

Los colores quedaron a un lado al momento de recibir el regalo del diputado. Crédito: IG Memo Valencia

¿Qué contenían las mochilas?

Cada una incluía una cerveza tamaño caguama en el costado, adornada con un moño, y en el interior, dos caguamas adicionales protegidas con poliburbuja para evitar accidentes, además de los colores distintivos del partido y logo al frente del revolucionario institucional.

Además, el paquete se completaba con una bolsa de churros salados y una botella de salsa Valentina, pensados para acompañar la botana en las tradicionales posadas. Valencia explicó en sus redes sociales: “Este es mi regalo para los diputados de la septuagésima sexta legislatura. Obviamente una ‘memochila’ navideña que pueden usar para llegar a las posadas cargados de regalos. Pero esta, vean lo que trae: churros, para la botana, caguamas bien protegidas para que no se vayan a quebrar y una salsa valentina para que le echen a los churritos”.

El legislador aprovechó las festividades para hacer una broma y regalarle a sus compañeros varios productos. Crédito: IG Memo Valencia

El diputado imprimió un tono humorístico a la entrega, destacando el colorido que aportaron las mochilas al recinto legislativo. “Las memochilas pintaron de rojo el Congreso de Michoacán”, escribió en sus redes sociales, en alusión al distintivo color de los obsequios.

El ambiente distendido contrastó con otros gestos políticos recientes, como la entrega de libros de Andrés Manuel López Obrador por parte de Adán Augusto, a la que Valencia hizo referencia de manera jocosa.

El evento también sirvió para que el legislador compartiera aspectos de su vida personal, difundiendo imágenes de una sesión de fotos navideña junto a su pareja, quien espera un hijo, y sus dos hijos. La acción de Valencia, además de generar conversación en redes sociales, se sumó a las iniciativas que buscan imprimir un sello personal y festivo al cierre del año legislativo.

Como cierre, el diputado bromeó sobre el estado de las caguamas, asegurando que no estaban quemadas, sino “bien muertas”, y envió un mensaje de ánimo tanto a sus seguidores como a sus colegas en el Congreso, reforzando el tono desenfadado y de camaradería que caracterizó la jornada.