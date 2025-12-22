Beca Rita Cetina: cuándo y cómo serán los registros para niños de primaria en enero de 2026

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina siguen recibiendo su pago del bimestre noviembre-diciembre (Foto: gobierno de México)

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura a partir de enero de 2026 para que alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan incorporarse.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con la finalidad de beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que pertenezcan a alguna escuela pública del país.

En 2025, cada familia obtiene un respaldo económico de 1,900 pesos, sumándose 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito.

¿Cuándo y cómo serán los registros a la Beca Rita Cetina para niños de primaria en enero de 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicaron que en enero de 2026 se podrán inscribir a la Beca Rita Cetina estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, mientras que en septiembre se podrán integrar los de 1°, 2° y 3°.

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los documentos correspondientes.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Mientras tanto se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales en redes sociales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México).

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Documentos para hacer el registro a la beca en enero de 2026

Para iniciar el registro en línea de manera exitosa, deberás proporcionar la siguiente información básica del padre, madre o tutor legal.

Datos del padre, madre, tutor o tutora

CURP del tutor o tutora.

Código postal del domicilio.

INE (credencial para votar) vigente.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico personal y activo.

Información del estudiante

Además, es necesario contar con los datos completos del estudiante que deseas inscribir a la Beca Rita Cetina.

CURP del estudiante.

CCT (Clave del Centro de Trabajo) de la escuela pública donde está inscrito.

Grado y grupo escolar actual.

Edad del estudiante.

Dirección completa: calle, número exterior e interior, colonia, alcaldía o municipio, localidad y estado.

¿Qué sigue después del registro a la Beca Rita Cetina?

Una vez concluido el proceso de registro, quienes sean aceptados como nuevos beneficiarios deberán aguardar la entrega de las tarjetas del Bienestar, instrumento indispensable para acceder al apoyo económico. El monto correspondiente a la Beca Rita Cetina se deposita directamente en estos plásticos, sin la intervención de terceros.

De acuerdo con las indicaciones oficiales, los fondos pueden retirarse tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del banco emisor, garantizando así que cada estudiante reciba el total del apoyo asignado por las autoridades.