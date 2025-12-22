México

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto del puertorriqueño en CDMX

Ambos artistas se distanciaron luego de lanzar su álbum conjunto Oasis en 2019

Bad Bunny y J Balvin
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX. (Redes sociales)

El último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México fue escenario de la inesperada reconciliación pública con J Balvin tras años de distanciamiento. La noche del 21 de diciembre, el cierre de la etapa mexicana de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” reunió a ambos artistas sobre el escenario del Estadio GNP, acompañados por miles de seguidores.

Así fue el reencuentro

El momento central de la noche fue la inesperada aparición de J Balvin, quien compartió escenario con Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— en un reencuentro largamente esperado. Ambos interpretaron juntos canciones de su álbum conjunto Oasis de 2019, entre ellas “La Canción”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola” y “I Like It”. La presentación fue sellada con un abrazo y palabras de admiración mutua ante el público mexicano.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX. (Instagram: J Balvin)

J Balvin subió al escenario con una chamarra decorada con la palabra “México” en el pecho, escrita con letras rojas, y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la espalda, mientras ondeaba detrás la bandera de Puerto Rico.

Ante el público, ambos intercambiaron declaraciones sobre el orgullo latinoamericano y su respeto mutuo. “Somos los hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor”, dijo Balvin.

Bad Bunny le respondió: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo”.

El propio Bad Bunny reveló que la reconciliación se había producido semanas atrás, aunque ambos esperaban el momento adecuado para compartirla.

“La gente no sabe, nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima, y qué bueno que fue aquí en México, Colombia, México, Puerto Rico”, declaró el puertorriqueño.

El artista añadió: “Gracias por venir aquí, hasta México, para compartir con toda esta gente que se lo merece”.

Balvin, por su parte, compartió en Instagram una imagen de espaldas luciendo la chaqueta con el mensaje “Crecimos, maduramos y ahí vamos”, acompañado por la bandera mexicana y la de Puerto Rico.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Por qué se pelearon?

J Balvin y Bad Bunny no protagonizaron una pelea pública ni un conflicto directo, pero sí se produjo un distanciamiento evidente tras el éxito de Oasis, el álbum que lanzaron juntos. Después de ese proyecto, ambos artistas tomaron rumbos distintos: Bad Bunny apostó por una propuesta más experimental, política y personal, mientras que Balvin mantuvo una línea más orientada al pop urbano y al mercado global. Esa diferencia de enfoques marcó el fin de nuevas colaboraciones y dejó claro que ya no compartían la misma visión artística.

El distanciamiento se hizo más notorio cuando Bad Bunny comenzó a lanzar mensajes que muchos interpretaron como indirectas hacia artistas que, según él, priorizan fórmulas comerciales o repiten estilos para mantenerse en tendencias. Aunque nunca mencionó directamente a J Balvin, las referencias y el silencio entre ambos alimentaron la percepción de un conflicto.

También se unió Natanael Cano

Natanael Cano se unió a Bad Bunny en su último concierto en CDMX . (X/@raultsito)

El mexicano Natanael Cano, referente de los corridos tumbados, también participó como invitado especial en el último concierto en CDMX.

La colaboración incluyó la interpretación del tema “Soy El Diablo (Remix)”, la cual, según anunciaron los propios músicos, solo se presentaría esa noche y no se repetiría en el resto de la gira.

Bad Bunny expresó su aprecio por el país al declarar desde el escenario: “Me encanta ser turista aquí en México, me dan ganas de mudarme pa’ acá”.

