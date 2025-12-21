México

Receta de ponche de huevo: cómo preparar la bebida navideña en menos de una hora

La preparación, que combina ingredientes como vainilla, canela y nuez moscada, ofrece una opción adaptable para reuniones familiares y celebraciones

El encanto del ponche de huevo radica en su cremosidad y en ese aroma cálido que trae recuerdos de celebraciones y reuniones familiarias.

Se trata de una bebida tradicional en numerosos países y destaca por su versatilidad. Cuando se sirve frío, es el broche de oro para las noches de diciembre, y puede presentarse con o sin alcohol, adaptándose a todos los gustos.

Su origen se remonta a Europa, aunque su preparación se ha popularizado en América Latina y Estados Unidos, donde forma parte de las mesas navideñas y es protagonista en reuniones de fin de año.

Cabe mencionar que las recetas varían según la región y se pueden encontrar versiones con diferentes tipos de licores, así como toques adicionales de especias o esencias.

Ponche de huevo, bebida navideña

La receta se basa en una emulsión de yemas frescas, leche entera y evaporada, azúcar, vainilla y especias como la nuez moscada y la canela.

El resultado es una bebida densa y aterciopelada, con el característico aroma de la Navidad. El ron puede añadirse a cada copa antes de servir, o bien omitirse para una versión sin alcohol.

Ingredientes

  1. 6 yemas de huevos frescos (de @productosdeldia).
  2. 1 litro de leche entera.
  3. ½ taza de leche evaporada.
  4. 1 cucharadita de nuez moscada en polvo.
  5. ¼ de cucharadita de canela.
  6. ½ taza de azúcar (ajustable según gusto).
  7. 1 cucharada de vainilla.
  8. 1 onza de ron por copa (opcional).
Cómo hacer ponche de huevo, paso a paso

  1. Separar las yemas de las claras de los huevos. Solo utilizarar las yemas; se pueden reservar las claras para otra preparación.
  2. Colocar las yemas en un bol pequeño y batirlas ligeramente hasta romperlas completamente.
  3. En una olla grande, mezclar la leche entera, la nuez moscada, la canela, el azúcar y la vainilla.
  4. Llevar la mezcla de leche al fuego medio hasta que esté caliente, pero sin dejar que hierva.
  5. Agregar lentamente una taza de la leche caliente sobre las yemas, batiendo sin parar para evitar que las yemas se cocinen abruptamente (esto se llama atemperar las yemas).
  6. Verter la mezcla de yemas y leche de nuevo en la olla junto con el resto de la leche y añade la leche evaporada.
  7. Remover constantemente a fuego medio durante varios minutos, hasta que la mezcla espese y tenga una textura uniforme (no debe hervir para evitar que se corte).
  8. Cuando haya espesado, retirar la olla del fuego y dejar que el ponche se enfríe a temperatura ambiente.
  9. Tras enfriar, verter el ponche en una botella o jarra y refrigera hasta el momento de servir.
  10. Antes de servir, se puede añadir una onza de ron a cada copa si lo deseas, o disfrutarlo sin alcohol.
El ponche de huevo es una bebida cremosa tradicional, preparada con yemas, leche y especias. Ideal para celebraciones, destaca por su textura espesa, aroma especiado y la posibilidad de servirse con o sin ron, siempre bien frío.

