Receta de ponche de huevo: cómo preparar la bebida navideña en menos de una hora

El encanto del ponche de huevo radica en su cremosidad y en ese aroma cálido que trae recuerdos de celebraciones y reuniones familiarias.
Se trata de una bebida tradicional en numerosos países y destaca por su versatilidad. Cuando se sirve frío, es el broche de oro para las noches de diciembre, y puede presentarse con o sin alcohol, adaptándose a todos los gustos.
Su origen se remonta a Europa, aunque su preparación se ha popularizado en América Latina y Estados Unidos, donde forma parte de las mesas navideñas y es protagonista en reuniones de fin de año.
Cabe mencionar que las recetas varían según la región y se pueden encontrar versiones con diferentes tipos de licores, así como toques adicionales de especias o esencias.
Ponche de huevo, bebida navideña
La receta se basa en una emulsión de yemas frescas, leche entera y evaporada, azúcar, vainilla y especias como la nuez moscada y la canela.
El resultado es una bebida densa y aterciopelada, con el característico aroma de la Navidad. El ron puede añadirse a cada copa antes de servir, o bien omitirse para una versión sin alcohol.
Ingredientes
- 6 yemas de huevos frescos (de @productosdeldia).
- 1 litro de leche entera.
- ½ taza de leche evaporada.
- 1 cucharadita de nuez moscada en polvo.
- ¼ de cucharadita de canela.
- ½ taza de azúcar (ajustable según gusto).
- 1 cucharada de vainilla.
- 1 onza de ron por copa (opcional).
Cómo hacer ponche de huevo, paso a paso
- Separar las yemas de las claras de los huevos. Solo utilizarar las yemas; se pueden reservar las claras para otra preparación.
- Colocar las yemas en un bol pequeño y batirlas ligeramente hasta romperlas completamente.
- En una olla grande, mezclar la leche entera, la nuez moscada, la canela, el azúcar y la vainilla.
- Llevar la mezcla de leche al fuego medio hasta que esté caliente, pero sin dejar que hierva.
- Agregar lentamente una taza de la leche caliente sobre las yemas, batiendo sin parar para evitar que las yemas se cocinen abruptamente (esto se llama atemperar las yemas).
- Verter la mezcla de yemas y leche de nuevo en la olla junto con el resto de la leche y añade la leche evaporada.
- Remover constantemente a fuego medio durante varios minutos, hasta que la mezcla espese y tenga una textura uniforme (no debe hervir para evitar que se corte).
- Cuando haya espesado, retirar la olla del fuego y dejar que el ponche se enfríe a temperatura ambiente.
- Tras enfriar, verter el ponche en una botella o jarra y refrigera hasta el momento de servir.
- Antes de servir, se puede añadir una onza de ron a cada copa si lo deseas, o disfrutarlo sin alcohol.
