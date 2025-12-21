Galletas de jengibre de sartén: una opción sencilla para hacer en casa

Un plato con galletas de jengibre decoradas con glaseado blanco, en formas festivas como muñecos, árboles de Navidad, estrellas y corazones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre son un clásico de la temporada invernal y de las celebraciones decembrinas, reconocidas por su aroma especiado y su sabor cálido. Tradicionalmente se hornean, pero existe una alternativa sencilla y accesible para prepararlas en casa sin necesidad de horno: las galletas de jengibre de sartén. Esta versión conserva el sabor característico del jengibre y las especias, y resulta ideal para quienes buscan una receta rápida y práctica.

Preparar galletas de jengibre en sartén permite ahorrar tiempo y facilita su elaboración, ya que solo se requiere una estufa, utensilios básicos y pocos ingredientes. Además, su textura suele ser suave por dentro y ligeramente dorada por fuera, lo que las convierte en una excelente opción para acompañar café, té o chocolate caliente.

Galleta de jengibre fáciles de preparar en sartén. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

¼ de taza de azúcar mascabado o azúcar morena

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 huevo

1 cucharada de miel de abeja

½ cucharadita de jengibre en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

¼ de cucharadita de clavo en polvo (opcional)

½ cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Aceite o mantequilla para engrasar el sartén

Preparación:

En un recipiente, mezcla la harina, el polvo para hornear, la sal, el jengibre, la canela y el clavo. Reserva. En otro tazón, bate el huevo junto con el azúcar mascabado hasta integrar bien. Añade la mantequilla derretida y la miel, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, hasta formar una masa suave y manejable. Si la masa resulta muy pegajosa, agrega un poco más de harina. Divide la masa en pequeñas porciones y forma bolitas. Aplánalas ligeramente con la mano o una cuchara. Calienta un sartén antiadherente a fuego bajo y engrásalo ligeramente. Coloca las galletas dejando espacio entre ellas. Cocina cada galleta durante aproximadamente 2 a 3 minutos por lado, o hasta que estén firmes y ligeramente doradas. Es importante mantener el fuego bajo para evitar que se quemen. Retira del sartén y deja enfriar unos minutos antes de servir.

Esta receta se puede adaptar para crear las tradicionales figuras navideñas. Foto: (iStock)

Estas galletas de jengibre de sartén pueden disfrutarse solas o decorarse con un poco de azúcar glass, chocolate derretido o frutos secos. Su preparación rápida las convierte en una excelente opción para una tarde en casa o para una reunión improvisada.

En conclusión, las galletas de jengibre de sartén son una alternativa práctica a la receta tradicional, sin sacrificar sabor ni aroma. Con ingredientes sencillos y un procedimiento fácil, es posible disfrutar de este clásico dulce en cualquier momento, manteniendo viva una tradición gastronómica que evoca calidez y convivencia.