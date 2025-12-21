México

Galletas de jengibre de sartén: una opción sencilla para hacer en casa

Una receta sencilla facilita la elaboración del tradicional dulce, utilizando solo utensilios básicos y pocos ingredientes

Un plato con galletas de
Un plato con galletas de jengibre decoradas con glaseado blanco, en formas festivas como muñecos, árboles de Navidad, estrellas y corazones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre son un clásico de la temporada invernal y de las celebraciones decembrinas, reconocidas por su aroma especiado y su sabor cálido. Tradicionalmente se hornean, pero existe una alternativa sencilla y accesible para prepararlas en casa sin necesidad de horno: las galletas de jengibre de sartén. Esta versión conserva el sabor característico del jengibre y las especias, y resulta ideal para quienes buscan una receta rápida y práctica.

Preparar galletas de jengibre en sartén permite ahorrar tiempo y facilita su elaboración, ya que solo se requiere una estufa, utensilios básicos y pocos ingredientes. Además, su textura suele ser suave por dentro y ligeramente dorada por fuera, lo que las convierte en una excelente opción para acompañar café, té o chocolate caliente.

Galleta de jengibre fáciles de
Galleta de jengibre fáciles de preparar en sartén. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de trigo
  • ¼ de taza de azúcar mascabado o azúcar morena
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de miel de abeja
  • ½ cucharadita de jengibre en polvo
  • ½ cucharadita de canela en polvo
  • ¼ de cucharadita de clavo en polvo (opcional)
  • ½ cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • Aceite o mantequilla para engrasar el sartén

Preparación:

  1. En un recipiente, mezcla la harina, el polvo para hornear, la sal, el jengibre, la canela y el clavo. Reserva.
  2. En otro tazón, bate el huevo junto con el azúcar mascabado hasta integrar bien. Añade la mantequilla derretida y la miel, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  3. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, hasta formar una masa suave y manejable. Si la masa resulta muy pegajosa, agrega un poco más de harina.
  4. Divide la masa en pequeñas porciones y forma bolitas. Aplánalas ligeramente con la mano o una cuchara.
  5. Calienta un sartén antiadherente a fuego bajo y engrásalo ligeramente. Coloca las galletas dejando espacio entre ellas.
  6. Cocina cada galleta durante aproximadamente 2 a 3 minutos por lado, o hasta que estén firmes y ligeramente doradas. Es importante mantener el fuego bajo para evitar que se quemen.
  7. Retira del sartén y deja enfriar unos minutos antes de servir.
Esta receta se puede adaptar
Esta receta se puede adaptar para crear las tradicionales figuras navideñas. Foto: (iStock)

Estas galletas de jengibre de sartén pueden disfrutarse solas o decorarse con un poco de azúcar glass, chocolate derretido o frutos secos. Su preparación rápida las convierte en una excelente opción para una tarde en casa o para una reunión improvisada.

En conclusión, las galletas de jengibre de sartén son una alternativa práctica a la receta tradicional, sin sacrificar sabor ni aroma. Con ingredientes sencillos y un procedimiento fácil, es posible disfrutar de este clásico dulce en cualquier momento, manteniendo viva una tradición gastronómica que evoca calidez y convivencia.

