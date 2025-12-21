Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Cada jueves hay una competencia por la Villa 360, el reality está a mitad de temporada CRÉDITO: ExatlonMx/FB

A pocas horas de la esperada transmisión dominical de Exatlón México, la incertidumbre sobre quién será la eliminada hoy ha generado gran actividad en redes sociales y portales especializados en spoilers.

Según la información que circula en estos espacios, el episodio del domingo 21 de diciembre estaría marcado por la salida de una atleta mujer.

Aún no está confirmado el resultado, pero los fans quieren saber antes que nadie, así que hay páginas con especulaciones.

El interés de la audiencia se ha centrado en la lista de competidoras que, de acuerdo con diversas filtraciones, estarían en riesgo de abandonar la competencia.

Entre los nombres que más se repiten en los portales de spoilers y cuentas dedicadas al seguimiento del programa figuran Jazmín, Thaily Suárez y Paulette Gallardo por parte del Equipo Rojo, así como Natali Brito, Dana y Valery Carranza del Equipo Azul.

Cada miércoles la batalla colosal se juega entre azules y rojos CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

La dinámica de eliminación de esta semana, como han señalado los sitios especializados, se enfoca exclusivamente en las mujeres de ambos equipos, lo que ha elevado la tensión y las especulaciones en la comunidad de seguidores.

El Duelo de Eliminación, que se realiza cada domingo tras una semana de intensas pruebas, definirá quién de estas seis atletas deberá dejar las playas donde se graba el reality.

Según la mecánica habitual, las competidoras con menor desempeño o que no logran superar la Zona de Peligro se enfrentan en un circuito decisivo.

En esta ocasión, portales especializados han señalado que Paulette Gallardo fue la primera enviada a la extinción tras no superar la ronda previa, lo que la coloca como una de las principales candidatas a salir.

Sin embargo, la atención de los rumores se ha volcado especialmente sobre Thaily Suárez, del Equipo Rojo, quien aparece como la favorita de los spoilers para convertirse en la decimosegunda eliminada de la temporada.

La información compartida por sitios especializados coincide en que la eliminada de este domingo estaría entre las mencionadas atletas de ambos equipos.

Diversos portales subrayan que “todo parece indicar que los escarlata volverán a perder este domingo”, en referencia al posible adiós de una integrante del Equipo Rojo.

A pesar de la insistencia de las filtraciones, tanto los portales de spoilers como las cuentas en redes sociales recalcan que se trata de rumores y que el desenlace solo se conocerá durante la emisión oficial.

La reacción de los fans no se ha hecho esperar. En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los debates sobre quién debería salir y cómo afectaría la eliminación a la estrategia de los equipos han sido constantes.

Algunos seguidores argumentan que las atletas con menor puntuación reciente son las más vulnerables, mientras que otros defienden la permanencia de competidoras consideradas clave para sus respectivos equipos.

La experiencia de temporadas anteriores, en las que las filtraciones no siempre han coincidido con los resultados oficiales, ha llevado a muchos a tomar con cautela la información que circula antes de la transmisión.

El historial de Exatlón México muestra que las eliminaciones semanales pueden alterar la dinámica de la competencia.