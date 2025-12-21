Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

El cantante deleitará a sus seguidores con nuevas presentaciones el próximo año. (Instagram)

Christian Nodal, uno de los principales exponentes del regional mexicano, anunció su gira “Pa’l Cora Tour” para 2026, con fechas y sedes confirmadas según información difundida por la plataforma Funticket.

El artista llevará su espectáculo a dos de las ciudades más importantes del país, y ya se han dado a conocer los detalles sobre la venta de boletos, horarios y ubicaciones y aquí en Infobae México te daremos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será la gira?

Hasta el momento, solo Puebla y Acapulco han sido contemplados como parte de este nuevo tour, sin embargo, se espera que a inicios del próximo año se vayan confirmando más sedes alrededor de todo México y en diversos países de centro y Sudamérica.

El cantante quiere dejar de lado los escándalos y anunció nuevas presentaciones en varias ciudades de México. Crédito: IG Nodal

El ‘Pa’l Cora Tour’ contempla dos conciertos destacados en marzo de 2026. El primero se realizará el 20 de marzo en el Centro Expositor Puebla, ubicado en Avenida Ejército de Oriente, Cívica 5 de Mayo, 72260 Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

La segunda presentación está programada para el 28 de marzo en la Arena GNP Seguros, situada en Boulevard de las Naciones sin número, Granjas del Marqués, 39890 Acapulco de Juárez, Guerrero. Ambas funciones comenzarán a las 21:00 horas, con apertura de puertas a las 19:00 horas.

Christian Nodal suma nuevas fechas para su nueva gira.

Precios de los boletos

En cuanto a los costos de las entradas, los fanáticos del intérprete deberán acercarse a la plataforma de Funticket quien ya publicó las tarifas correspondientes a cada zona para ambos recintos. Para el concierto en Puebla, los asistentes podrán elegir entre distintas áreas, cada una con su precio específico, lo que permite a los seguidores seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto, aunque la plataforma indicó que los costos en ambos lugares no incluyen los cargos por servicio.

Diamante: $4,990.00

Platino: $4,190.00

Oro: $3,390.00

Plata: $2,790.00

Bronce: $1,990.00

Grada Preferente: $1,990.00

Grada Lateral: $990.00

Grada Frontal: $990.00

General de pie: $890.00

Los precios varían dependiendo de la entidad donde se presentará el cantante. (Facebook Christian Nodal)

De igual manera, para la fecha en Acapulco, la plataforma detalló los costos por zona, manteniendo la misma estructura de precios diferenciados según la ubicación dentro del recinto.

Mesas Diamante: $4,750.00

Mesas Platino: $4,000.00

Mesas Oro: $2,690.00

Sad Boyz Premium: $2,020.00

Primer Nivel 1ra y 3ra Base: $2,150.00

Primer Nivel Central: $2,020.00

Segundo Nivel 1ra y 3ra Base: $1,490.00

Segundo Nivel Central: $1,490.00

Tercer Nivel Central: $1,200.00

Tercer Nivel 1ra y 3ra Base: $1,120.00

General: $1,070.00

Jardín Der./Izq.: $590.00

Además de los precios y zonas, los conciertos se realizarán en recintos de gran capacidad y fácil acceso, lo que facilita la llegada de los asistentes tanto locales como de otras regiones. Los horarios establecidos buscan ofrecer una experiencia cómoda, permitiendo el ingreso desde las 19:00 horas para que el público pueda ubicarse con anticipación antes del inicio del espectáculo a las 21:00 horas.