México

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

El cantante de regional mexicano deleitará a todos sus fanáticos con sus más grandes éxitos

Guardar
El cantante deleitará a sus
El cantante deleitará a sus seguidores con nuevas presentaciones el próximo año. (Instagram)

Christian Nodal, uno de los principales exponentes del regional mexicano, anunció su gira “Pa’l Cora Tour” para 2026, con fechas y sedes confirmadas según información difundida por la plataforma Funticket.

El artista llevará su espectáculo a dos de las ciudades más importantes del país, y ya se han dado a conocer los detalles sobre la venta de boletos, horarios y ubicaciones y aquí en Infobae México te daremos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será la gira?

Hasta el momento, solo Puebla y Acapulco han sido contemplados como parte de este nuevo tour, sin embargo, se espera que a inicios del próximo año se vayan confirmando más sedes alrededor de todo México y en diversos países de centro y Sudamérica.

El cantante quiere dejar de lado los escándalos y anunció nuevas presentaciones en varias ciudades de México. Crédito: IG Nodal

El ‘Pa’l Cora Tour’ contempla dos conciertos destacados en marzo de 2026. El primero se realizará el 20 de marzo en el Centro Expositor Puebla, ubicado en Avenida Ejército de Oriente, Cívica 5 de Mayo, 72260 Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

La segunda presentación está programada para el 28 de marzo en la Arena GNP Seguros, situada en Boulevard de las Naciones sin número, Granjas del Marqués, 39890 Acapulco de Juárez, Guerrero. Ambas funciones comenzarán a las 21:00 horas, con apertura de puertas a las 19:00 horas.

Christian Nodal suma nuevas fechas
Christian Nodal suma nuevas fechas para su nueva gira.

Precios de los boletos

En cuanto a los costos de las entradas, los fanáticos del intérprete deberán acercarse a la plataforma de Funticket quien ya publicó las tarifas correspondientes a cada zona para ambos recintos. Para el concierto en Puebla, los asistentes podrán elegir entre distintas áreas, cada una con su precio específico, lo que permite a los seguidores seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto, aunque la plataforma indicó que los costos en ambos lugares no incluyen los cargos por servicio.

  • Diamante: $4,990.00
  • Platino: $4,190.00
  • Oro: $3,390.00
  • Plata: $2,790.00
  • Bronce: $1,990.00
  • Grada Preferente: $1,990.00
  • Grada Lateral: $990.00
  • Grada Frontal: $990.00
  • General de pie: $890.00
Los precios varían dependiendo de
Los precios varían dependiendo de la entidad donde se presentará el cantante. (Facebook Christian Nodal)

De igual manera, para la fecha en Acapulco, la plataforma detalló los costos por zona, manteniendo la misma estructura de precios diferenciados según la ubicación dentro del recinto.

  • Mesas Diamante: $4,750.00
  • Mesas Platino: $4,000.00
  • Mesas Oro: $2,690.00
  • Sad Boyz Premium: $2,020.00
  • Primer Nivel 1ra y 3ra Base: $2,150.00
  • Primer Nivel Central: $2,020.00
  • Segundo Nivel 1ra y 3ra Base: $1,490.00
  • Segundo Nivel Central: $1,490.00
  • Tercer Nivel Central: $1,200.00
  • Tercer Nivel 1ra y 3ra Base: $1,120.00
  • General: $1,070.00
  • Jardín Der./Izq.: $590.00

Además de los precios y zonas, los conciertos se realizarán en recintos de gran capacidad y fácil acceso, lo que facilita la llegada de los asistentes tanto locales como de otras regiones. Los horarios establecidos buscan ofrecer una experiencia cómoda, permitiendo el ingreso desde las 19:00 horas para que el público pueda ubicarse con anticipación antes del inicio del espectáculo a las 21:00 horas.

Temas Relacionados

Christian NodalPa’l Cora TourFunticketPrecios de boletosPueblaAcapulcomexico-entretenimiento

Más Noticias

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa reportó 10 cateos en el penal de Aguaruto en la tercer semana de diciembre

Drogas, dispositivos y economía clandestina:

Hombre murió en Apizaco por disparos de arma de fuego, la fiscalía lo investiga como homicidio calificado

Un testigo recordó los hechos y señaló que los responsables fueron dos personas a bordo de una motocicleta

Hombre murió en Apizaco por

Tras años de denuncias, venta de animales en Mercado de Sonora llegará a su fin en 2026: “Es una mafia”

La administración local acompañará a los comerciantes en el proceso de transición tras la sentencia judicial que busca erradicar el maltrato y la venta ilegal de fauna

Tras años de denuncias, venta

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 21 de diciembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Sismos en México: se registran 28 temblores durante la madrugada del 21 de noviembre

Sigue en vivo todos las actualizaciones sobre movimientos telúricos, según datos del SSN

Sismos en México: se registran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drogas, dispositivos y economía clandestina:

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo