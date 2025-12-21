Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

Fueron detenidos tres hombres y una mujer (SSC Quintana Roo)

Un total de cuatro personas, identificadas como objetivos prioritarios en Yucatán y Quintana Roo fueron detenidas. Se trata de sujetos que estarían relacionados con un grupo de la delincuencia organizada, específicamente con la portación ilegal de armas, además de delitos contra la salud.

Los individuos capturados son una mujer y tres hombres, identificados como Jaqueline Anahí “N”, Cristian “N”, Alejandro “N” y Jaime Richard “N” y/o Shamir “N”.

Llevaban más de 100 mil pesos y armas de fuego

Dichas personas llevaban tres armas de fuego cortas (cada una con sus respectivos cargadores), así como 268 bolsistas con presunta marihuana y fueron capturadas cerca de la Plaza Outlet de Cancún.

De igual manera, fue incautado un Jeep Grand Cherokee negro con placas del Estado de México, tres credenciales, nueve celulares, una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y 102 mil pesos en efectivo.

Los indicios incautados (SSC Quintana Roo)

”Los detenidos son objetivos prioritarios en los Estados de Yucatán y Quintana Roo, relacionados con un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y posesión de armas de fuego", señala la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

La mujer y los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. Las fotografías compartidas por la Secretaría de Seguridad estatal muestran los diversos indicios asegurados y a las personas capturadas.

Elementos de la mesa para la Construcción de La Paz del estado y de la Secretaría de Marina (Semar) fueron los encargos de las detenciones de los cuatro individuos.

La unidad asegurada (SSC Quintana Roo)

Otros cuatro detenidos en Quintana Roo

Apenas un día antes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre la detención de cuatro personas en Playa del Carmen.

Se trató de Roberto Carlos “N”, América Yamil “N”, Margarito Enrique “N” y Johann Antonio “N”, quienes fueron arrestados como resultado de cateos en cuatro puntos de la entidad.

Cateo en la avenida Laak, entre avenida CTM y avenida Las Cigüeñas del fraccionamiento Villas del Sol, en el municipio de Playa del Carmen. Elementos de seguridad encontraron presunta marihuana.

Tres de los detenidos (FGE Quintana Roo)

Cabe destacar que es en inmediaciones del lugar mencionado que fueron detenidos en flagrancia Roberto Carlos “N”, América Yamil “N” y Margarito Enrique “N”, quienes llevaban presuntos estupefacientes.

Un segundo cateo fue realizado en un inmueble de la avenida Paseos del Mayab con avenida Laguna Nichupté, en Playa del Carmen. Fue hallada posible marihuana.

De manera similar al primer cateo, cerca del sitio revisado fue capturado un hombre que manipulaba presuntas drogas en la cajuela de un vehículo. Johann Antonio “N” fue asegurado junto con posible marihuana y un celular.

Agentes de seguridad encontraron marihuana en un domicilio ubicado sobre la calle 49 Norte en la Supermanzana 75 en Benito Juárez como parte de un tercer cateo.

El último cateo fue realizado en una residencia ubicada sobre el andador Tauch con avenida Sunyaxchén de la Supermanzana 25, sitio donde fue hallada más marihuana.