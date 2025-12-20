México

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Erik “N” está relacionado con el incendio de una habitación de motel y de su vehículo en Texas

El hombre fue detenido junto
El hombre fue detenido junto a un acompañante. Foto: SSC Quintana Roo

Erik “N”, quien era requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue detenido en el estado de Quintana Roo al estar presuntamente implicado en delitos contra la salud.

El sujeto es buscado por la DEA debido a antecedentes criminales en Texas, Estados Unidos, debido al incendio de un vehículo y de una habitación de motel.

La aprehensión, efectuada en Playa del Carmen, incluyó también a Edgar Nemesio “N”, señalado igualmente por presuntos delitos contra la salud.

Ambos hombres también se encuentran presuntamente vinculados con el reporte de cobro de piso a una lavandería.

Así fue su detención

Erick "N" fue detenido junto a un hombre por delitos contra la salud. Crédito: SSC Quintana Roo

Mediante el uso de tecnología, labores de campo y seguimiento con cámaras del C5, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se desplegó un operativo en de vigilancia en el municipio.

Fue así que agentes de la Fiscalía General del Estado y la Marina lograron ubicar a los sospechosos cuando circulaban a bordo de un Chevrolet Tracker blanco. Al notar su presencia, los ocupantes adoptaron una actitud evasiva.

El operativo culminó sobre la 50 Avenida Norte, entre calle 38 Norte y avenida Andrés Quintana Roo, donde los efectivos descendieron de su patrulla y, tras explicar el motivo de la intervención, realizaron una inspección preventiva.

Vehículo en el que se
Vehículo en el que se transportaban los hombres detenidos. Foto: SSC Quintana Roo

Este procedimiento permitió asegurar 91 bolsitas tipo ziploc con hierba verde seca con características similares a la marihuana, 50 bolsitas más con fragmentos sólidos parecidos a cristal, 2 teléfonos celulares, 2 tarjetas de débito, 3 SIM, una mochila y una bolsa de plástico verde, además del vehículo, con placas del Estado de México.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los objetos incautados.

Detienen a colombiano con drogas

En un segundo hecho, un patrullaje rutinario en el fraccionamiento Haciendas del Caribe culminó con la detención de dos individuos señalados como presuntos implicados en delitos contra la salud, luego de que agentes del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron una transacción sospechosa en la vía pública.

El operativo se desarrolló sobre la Avenida 149, entre Hacienda de Calpulalpan y Hacienda Blanca, en la supermanzana 201, dentro del municipio de Benito Juárez.

Foto: SSC Quintana Roo
Foto: SSC Quintana Roo

Durante el recorrido, los elementos observaron a un hombre a bordo de una motocicleta marca TVS, tipo XL100, color azul con negro y placas de Quintana Roo, que entregaba bolsitas plásticas con supuesto contenido ilícito a otro individuo de pie en el lugar.

Tras advertir el intercambio, los agentes explicaron el acto de molestia y procedieron a una revisión preventiva. Esta inspección permitió decomisar 25 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde semejante a la marihuana y 19 bolsitas con fragmentos sólidos blancos, posibles dosis de crack. También fueron asegurados una cangurera, un teléfono celular y la motocicleta empleada en el traslado.

Tanto los presuntos implicados, identificados como Jason David “N” y Jairo Alberto “N” -de nacionalidad colombiana- como los objetos y sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito competente para dar seguimiento al caso.

