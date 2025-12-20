Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Yolanda Andrade presenta complicaciones de su aneurisma cerebral (Infobae México - Jovani Pérez)

Tras una hospitalización que generó inquietud entre sus seguidores, Yolanda Andrade anunció que ya se encuentra en su domicilio para continuar con la recuperación tras una recaída relacionada con el aneurisma cerebral que padece.

Recientemente, Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su estadía en el hospital. En el video se ve la muñeca de la conductora con la pulsera que suelen poner en los hospitales. Además, el clip lo musicalizó con un tema de Antoñito Molina que dice:

Yolanda Andrade comparte imágenes de su hospitalización (Ig/yolandaamor)

“Estamos de paso, dejemos huellas bonitas, la vida solo es un rato para no vivirla desde ahorita”.

El mensaje que escribió tras salir del hospital

(Captura: programa Hoy)

La conductora de televisión compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido y aseguró que mantendrá informados a sus seguidores sobre cualquier novedad en su salud o carrera.

En su publicación, Andrade incluyó una imagen de la Basílica de Guadalupe y expresó: “Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”, según publicó en su red social.

El audio de Yolanda Andrade donde se escucha muy desmejorada

Yolanda Andrade mandó mensaje a Jorge Carbajal (Archivo)

Jorge Carbajal, amigo cercano de la presentadora, relató en su programa de televisión que recibió un mensaje de audio de Andrade, en el que la conductora agradeció el respaldo y las oraciones de sus seguidores.

Carbajal explicó que no difundió el audio por la debilidad con la que se escuchaba la voz de Andrade, pero transmitió su mensaje: “Nos quería agradecer con todo su corazón por sus oraciones, su apoyo, su cariño y que Dios las bendiga y nos bendiga a todos. Eso nos manda a decir Yolanda, ahí tengo su audio. No lo pongo porque se escucha muy débil. No se los voy a poner”, según relató en su espacio.

El periodista también describió el estado anímico de la conductora, señalando que “la noche de anoche fue muy pesada y difícil, porque no puede dormir bien, le están haciendo cosa, entra un doctor y sale otro, ya saben, eso la tiene muy desesperada y muy triste”.

El diagnóstico de aneurisma cerebral que enfrenta Yolanda Andrade corresponde a una condición médica caracterizada por el debilitamiento y la expansión de la pared de un vaso sanguíneo, lo que provoca una dilatación anormal en la zona afectada.