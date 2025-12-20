Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Las autoridades mexicanas han intervenido en el mar debido a la presencia de piratas que atacan embarcaciones. (Semar)

El incremento reciente de la piratería marítima en el mundo ha tenido repercusiones directas en México, donde plataformas petroleras y embarcaciones en el Golfo de México han sido blanco recurrente de ataques vinculados a grupos criminales.

La piratería global creció más de un 50% durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el mayor repunte desde 2020.

La región latinoamericana representa entre el 10% y el 15% de los ataques registrados a nivel global, cifra que, si bien es inferior a la de África Oriental o el Sudeste Asiático, mantiene su propio patrón de violencia y estrategias delictivas.

La piratería en México

Las plataformas petroleras suelen ser blanco de ataques de piratas. (REUTERS/Henry Romero/Archivo)

El Golfo de México se mantiene entre las zonas más afectadas, junto al Caribe venezolano y colombiano, y la costa del Pacífico entre Ecuador y Perú, de acuerdo con Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.

En México, los ataques marítimos se concentran principalmente en las cercanías de plataformas petroleras, donde grupos de piratas han establecido vínculos con cárteles de drogas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Las organizaciones delictivas extorsionan a comunidades pesqueras para obtener información estratégica sobre rutas y utilizan estas redes para traficar mercancías ilícitas, conforme puntualiza Insight Crime.

La dinámica de la piratería en México difiere de otras regiones del mundo. Los ataques se caracterizan por su rapidez y el uso de pequeñas embarcaciones. Los piratas interceptan buques cerca de la costa o incluso en los puertos, armados con machetes, cuchillos, palos y, en menor medida, armas de fuego.

Las autoridades en diferentes regiones del mundo han tenido que intervenir en secuestros de buques. (EFE)

Este abordaje busca intimidar a las tripulaciones para robar combustible, motores, provisiones o pescado, evitando situaciones que escalen hasta el secuestro o la toma de rehenes.

Insight Crime documentó que en el caso de México, numerosos ataques no se reportan oficialmente, pues muchas víctimas temen la paralización de su actividad económica o el aumento en las tarifas de seguros.

Además, según la investigación, las autoridades tienden a clasificar estos eventos como “robos armados”, debido a que ocurren en aguas territoriales mexicanas y no en mar abierto, creando así un subregistro considerable del fenómeno.

“El mismo hecho se cataloga diferente porque ocurre a menos de 12 millas náuticas de la costa”, explica Brandon Prins, investigador de la Universidad de Tennessee-Knoxville, entrevistado por Insight Crime.

Cyrus Mody, director de Servicios de Crimen Comercial de la Cámara de Comercio Internacional, describe la situación con una lógica similar: “Si dices a un Estado costero como Venezuela que hay piratería en sus aguas, te responderán: ‘No tenemos ninguna piratería’ y, técnicamente, tienen razón. Pero el incidente es el mismo”.

El perfil de los piratas marítimos

El perfil de algunos piratas suele ser el de un habitante marginado con escasas oportunidades económicas. (Jill Karnicki/Houston Chronicle vía AP, Archivo)

El perfil de quienes conforman los grupos de piratas en México responde en muchos casos a habitantes de áreas marginales con escasas oportunidades económicas y baja presencia estatal.

En los estados costeros mexicanos, las economías ilegales como la pesca furtiva, el narcotráfico y el robo de combustibles comparten rutas y redes logísticas con la piratería. La llamada “ley del silencio” impera entre las comunidades marítimas, sometidas a extorsión y amenazas constantes por parte de grupos criminales.

Insight Crime subrayó que estas condiciones han favorecido la consolidación de redes ilícitas con un impacto creciente en la seguridad marítima nacional, asegurando que la corrupción institucional potencia el problema.

Según Brandon Prins, “en los países donde la corrupción es mayor, hay más piratería. Probablemente hay contactos entre oficiales portuarios o incluso entre las fuerzas de seguridad con grupos piratas”.

Los ataques en el Golfo de México suelen generar ganancias limitadas para los grupos delictivos, ya que el botín se reduce a recursos como motores, combustible y suministros, un contraste respecto a regiones donde los secuestros y rescates conforman el móvil principal de la piratería.

Según los registros citados por Insight Crime, el éxito operativo de los piratas mexicanos depende de su capacidad para actuar con rapidez y discreción, evitando enfrentamientos directos.

Este escenario coloca a las autoridades frente a un reto complejo: contener la expansión de la piratería marítima, garantizar seguridad a las tripulaciones y combatir la infiltración del crimen organizado en las actividades costeras.