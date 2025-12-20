México

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

La pareja dejó ver su espectacular residencia decorada al estilo Ralph Lauren

En medio de comentarios sobre
En medio de comentarios sobre su relación, los artistas han compartido imágenes de su vivienda decorada para las fiestas. REUTERS/Ronda Churchill

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue siendo uno de los más comentados en el mundo del espectáculo. A pesar de las críticas y rumores que han surgido en torno a su relación, la pareja decidió mostrar públicamente su hogar en Texas, una residencia valuada en casi 5 millones de dólares, decorada con lujo y detalles navideños.

La revelación de su “nido de amor” llega en medio de la polémica que involucra a la violinista Esmeralda Camacho, integrante del equipo de Nodal, cuyo nombre ha circulado en redes sociales por supuestas tensiones con Ángela.

La casa de Ángela Aguilar
La casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal están decorada al estilo Ralph Lauren. Mostrando elegantes y gigantescos árboles y luminarias especificas para las fechas. (Foto Redes Sociales)

Sin embargo, los cantantes han optado por ignorar las especulaciones y reforzar la imagen de estabilidad y unión, compartiendo imágenes de su casa adornada para las fiestas decembrinas.

El hogar de lujo de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas

La residencia de Nodal y Ángela Aguilar refleja un estilo elegante y sofisticado. La decoración navideña, inspirada en la tendencia Ralph Lauren, incluye varios árboles con esferas rojas, techos altos iluminados por candelabros y una chimenea que aporta calidez al ambiente.

En la entrada destaca un enorme moño rojo y una fotografía de su boda en julio de 2024, símbolo de la unión que ambos defienden frente a la opinión pública.

El diseñador Juan Camilo Obando
El diseñador Juan Camilo Obando mostró imágenes exclusivas de su trabajo en la residencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Instagram/ @juancamiloeventplanner)

Además, cada rincón de la casa está adornado con retratos en blanco y negro de la pareja, reforzando la narrativa de un hogar construido en torno a su historia de amor.

La polémica con Esmeralda Camacho

Mientras la pareja presume su vida privada, el nombre de Esmeralda Camacho ha ganado notoriedad. La violinista, también conocida como Esmeralda Canapé, se integró al equipo de Nodal durante el Pa’l Cora Tour y rápidamente se convirtió en tema de conversación por su cercanía con el cantante.

El compositor sonorense vuelve a
El compositor sonorense vuelve a ser vinculado sentimentalmente con una mujer, esta vez Esmeralda Camacho, violinista que lo acompaña en su tour. (Captura de pantalla, Facebook)

Videos virales y comentarios en redes sociales alimentaron rumores de tensiones con Ángela Aguilar. Incluso se especuló que Camacho habría sido apartada del grupo por celos, aunque versiones oficiales señalan que su ausencia en algunos conciertos responde a trámites administrativos y no a conflictos personales.

La respuesta de Nodal y Ángela entre críticas y muestras de apoyo

La exposición pública de la pareja ha generado opiniones divididas. Por un lado, seguidores celebran la elegancia de su hogar y les desean felicidad en su vida matrimonial. Por otro, cuestionan el exceso de lujo y la constante exhibición de su intimidad en estos momentos.

En este contexto, Nodal y Ángela Aguilar parecen decididos a mantener su relación en el centro de la atención, mostrando que los rumores no afectan su dinámica.

A pesar de las críticas
A pesar de las críticas y versiones sobre conflictos con colaboradores, los cantantes han optado por difundir fotografías de su vivienda. (Foto Redes Sociales)

Su casa en Texas se convierte así en un símbolo de estabilidad y prosperidad, mientras la polémica alrededor de Esmeralda Camacho sigue alimentando la conversación pública.

