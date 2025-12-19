México

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

La artista fue señalada como un posible romance del cantante mexicano

Esmeralda Camacho y Christian Nodal
Esmeralda Camacho y Christian Nodal fueron relacionados románticamente (Ig/esmeralda_camacho//ig/nodal)

El nombre de Esmeralda Camacho ha cobrado notoriedad en las últimas semanas, impulsado por la viralización de videos en redes sociales que la muestran junto a Christian Nodal durante el “Pa’l Cora Tour” y por la controversia generada en torno a su vínculo con el cantante y su pareja, Ángela Aguilar.

Recordemos la ceremonia de los Latin Grammy, donde Nodal, al recibir un galardón, agradeció públicamente a una persona llamada Rebeca, omitiendo mencionar a su esposa. Según el programa Ventaneando y diversos usuarios en TikTok, Rebeca y Esmeralda Camacho serían la misma persona.

La joven es fanática de
La joven es fanática de las cuentas dedicadas a Nodal y a su esposa (Ig/esmeralda_canape)

Mucho se ha hablado sobre Esmeralda Camacho y su relación con Ángela Aguilar. Tal parece que pese a lo que se dice, la violinista aprueba la relación de Nodal y Ángela, pues en sus redes sociales no sólo sigue cuentas de fanáticos de Nodal, sino también perfiles dedicados al matrimonio del cantante con la hija de Pepe Aguilar.

Esta podría ser la señal definitiva de que la joven tiene buenos sentimientos por las cantante, contrario a los que se dice en redes sociales.

¿Quién es Esmeralda Camacho?

La joven violinista ha levantado
La joven violinista ha levantado la controversia por su relación laboral con Nodal. Crédito: ig/esmeralda_canape

La figura de Esmeralda Camacho, también identificada en redes sociales como Esmeralda Canapé, destaca por su formación musical rigurosa y su versatilidad artística. Antes de integrarse al equipo de Nodal, la violinista ya contaba con una trayectoria consolidada, habiendo participado en presentaciones junto a exponentes del regional mexicano y colaborado con agrupaciones como El Mago de Oz y Belanova. Su experiencia incluye su paso por la Sinfónica de Zapopan y su participación en ensambles de cuerdas para espectáculos en vivo, lo que le ha permitido posicionarse como una intérprete reconocida en el ámbito musical.

El impacto de Camacho no se limita a los escenarios. Su presencia en plataformas digitales ha generado un notable interés entre el público y los usuarios de redes sociales, quienes han seguido de cerca tanto su desempeño artístico como las controversias que la rodean.

10 canciones de Christian Nodal favoritas de los fans

Versiones periodísticas señalaron que Camacho
Versiones periodísticas señalaron que Camacho fue despedida por solicitud de Ángela Aguilar, esposa del cantautor. (@nodal, @esmeralsa_canape, Instagram)

1. Adiós amor

Considerada su tema más emblemático, lanzó su carrera y es coreada en cada presentación.

2. De los besos que te di

Destaca por su letra nostálgica y melodía romántica.

3. No te contaron mal

Fusiona mariachi con banda y se volvió rápidamente en éxito radial.

4. Probablemente (con David Bisbal)

Un tema de desamor que logró alta popularidad en plataformas digitales.

5. La sinvergüenza (con Banda MS)

Consiguió millones de reproducciones y se incorporó al repertorio básico del regional mexicano.

6. Botella tras botella (con Gera MX)

Su colaboración con rap generó tendencia en redes sociales y listas de streaming.

7. Ayayay!

Canción homónima de uno de sus discos, reconocida en premios y charts.

8. Te fallé

Otra balada con grandes cifras de reproducción, celebrada por su sinceridad en la letra.

9. Aquí abajo

Admirada por la interpretación emotiva y los arreglos tradicionales.

10. Amor tóxico

Su reciente lanzamiento, rápidamente aceptado y solicitado en conciertos.

Estos temas muestran el impacto y la variedad de estilos que han hecho de Nodal uno de los artistas más relevantes del género regional mexicano.

