“Mi corazón está lleno de amor”: la frase de Majo Aguilar que abrió interrogantes sobre su soltería

La artista encantó al público colombiano con su estilo único - crédito Instagram

La cantante de regional mexicano Majo Aguilar abrió un espacio poco habitual para hablar de su situación sentimental luego de su separación con el músico Gil Cerezo.

En un reciente encuentro con la prensa, convocado en Tuxtla Gutiérrez, la intérprete compartió detalles sobre el estado de su corazón y abordó rumores generados tras el fin de la relación.

Ventaneando difundió las declaraciones, donde resaltó la postura reservada pero positiva de la artista: “Mi corazón siempre está lleno de amor. En todos lados veo el amor, en las plantas, en las flores, en la música”, confesó Aguilar al ser cuestionada por reporteros sobre su faceta personal.

Lo que dijo Majo Aguilar en su encuentro con la prensa

Durante su paso por Chiapas para una presentación especial, Majo Aguilar aclaró que el amor permanece en su vida pese a los cambios personales recientes.

(Majo Aguilar)

La intérprete manifestó ante cámaras:

“Hicieron el año con shows, con gratitud de poder dedicarme al amor de mi vida, que es la música”.

Consultada sobre si contempla volver a enamorarse, fue contundente: “Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”.

Al evento, también acudió para promocionar la colaboración musical con Reily Barba en una versión regional mexicana de “dieciséis mil cuatrocientos treinta y siete días”.

Aguilar aprovechó para destacar el lanzamiento de otro sencillo:

“Estoy estrenando ‘chill out’, que es una canción muy linda, de empoderamiento, de alegrías, más onda linda. Mañana se estrena la canción con Reily, que es en mariachi. Entonces, es una canción que suena increíble. Muy agradecida con Reily por la invitación”.

(Instagram)

El testimonio fue recogido por Ventaneando, medio que siguió de cerca la reaparición pública de la cantante tras la ruptura.

Conductores de Ventaneando reaccionan

El panel de Ventaneando abordó el tema con opiniones acerca de la imagen pública y confianza de Majo Aguilar.

Pedro Sola, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez elogiaron el aspecto natural de la artista, resaltando su seguridad escénica.

“Qué seguridad, la verdad, y qué bonita cara”, comentó Murrieta en transmisión del programa, debate que derivó en observaciones sobre la autenticidad de Aguilar frente a estilos más producidos en la industria.

La conversación también incluyó reconocimientos a su juventud y a su presencia durante la presentación en Tuxtla Gutiérrez.

(IG: @majo_aguilar)

¿Qué pasó entre Majo Aguilar y Gil Cerezo?

Durante casi cuatro años, Majo Aguilar sostuvo una relación con el músico Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky.

A través de redes sociales, la cantante compartió el fin de su noviazgo, manifestando que la ruptura ocurrió hace algunos meses y se dio en buenos términos.

Declaró: “Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito (...) lo quiero mucho, suena extraño, pero nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto”, según informó Venga la Alegría al difundir fragmentos de entrevistas concedidas por Aguilar.

(Instagram)

La artista negó versiones sobre infidelidades y mencionó que el vínculo se caracterizó por la autenticidad y el respeto mutuo.

“Nuestra relación fue muy bella y ahora, aunque terminó, seguimos en los mejores términos, una conversación cordial porque ya sabes, los ajustes de cuando se termina una relación”, declaró en una charla rescatada por el programa.

Majo Aguilar subrayó el aprendizaje compartido y la gratitud mutua a lo largo de su romance con Cerezo, quien destaca en la música latina con una trayectoria multifacética.

Actualmente, los seguidores de la cantante continúan atentos a sus nuevos proyectos musicales y a la evolución de su vida personal.