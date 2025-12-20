Los 3 alimentos económicos con más antioxidantes que mejorarán tu aspecto

Los antioxidantes vienen de los alimentos (Imágen Ilustrativa Infobae)

Mantener una alimentación balanceada incide directamente en la salud de la piel, el cabello y las uñas. El consumo regular de alimentos con alto contenido de antioxidantes favorece la protección frente al daño celular causado por los radicales libres, lo que contribuye a una apariencia más saludable y vital.

Para quienes buscan opciones accesibles que potencien estos beneficios, existen productos cotidianos con gran capacidad antioxidante al alcance de la mayoría.

Diversos estudios en nutrición coinciden en que los antioxidantes presentes en ciertos alimentos no solo impactan sobre el bienestar general, también pueden reflejarse en la imagen personal.

La incorporación de tres alimentos económicos en la dieta diaria representa una estrategia eficaz para quienes procuran mejorar el estado de su piel y su aspecto en general.

Zanahoria

La zanahoria contiene betacarotenos, pigmentos vegetales que el organismo transforma en vitamina A. Este nutriente protege a las células de la piel contra el estrés oxidativo y promueve un tono más uniforme. Consumida cruda o cocida, puede formar parte de ensaladas, sopas o jugos. El aporte regular de zanahoria contribuye a mantener la elasticidad cutánea y la luminosidad, según han documentado especialistas en nutrición.

Además de los betacarotenos, la zanahoria suma vitaminas del grupo B y minerales esenciales como potasio y fósforo, que intervienen en la regeneración celular y la hidratación. Estos elementos son relevantes para quienes desean reforzar el aspecto saludable de la piel sin recurrir a suplementos costosos.

Tomate

El tomate destaca por su alto contenido de licopeno, un antioxidante potente responsable de su color rojo característico. Estudios científicos asocian el consumo frecuente de tomate con una mayor protección frente a los daños provocados por la radiación solar. El licopeno ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de la piel y a preservar la firmeza de los tejidos, de acuerdo con las publicaciones especializadas.

Además del licopeno, el tomate incorpora vitamina C y pequeñas dosis de vitamina E, ambas relacionadas con el refuerzo del sistema inmunitario y la prevención de marcas cutáneas. Incluido en salsas, ensaladas frescas o en forma de jugo, el tomate se encuentra disponible durante todo el año y a bajo costo.

Frijol negro

El frijol negro es una fuente relevante de polifenoles y flavonoides, compuestos antioxidantes que bloquean la acción nociva de los radicales libres. Además, su contenido en proteínas vegetales, fibra y hierro ofrece beneficios tanto en la salud interna como en la piel. El consumo habitual de frijol negro se vincula con un menor riesgo de inflamación cutánea y con una mejora visible en la textura de la piel, según datos recogidos en diversas investigaciones internacionales.

Económico y versátil, el frijol negro forma parte de numerosas recetas tradicionales de América Latina. Puede servirse en ensaladas, guisos o como acompañamiento. Su inclusión en la dieta resulta práctica y eficaz para quienes buscan sumar antioxidantes con productos de bajo costo.