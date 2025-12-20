México

Los 3 alimentos económicos con más antioxidantes que mejorarán tu aspecto

Incorporar ciertos ingredientes naturales en las comidas contribuye al cuidado interno y puede reflejarse en la piel, el cabello y las uñas de manera visible y natural

Guardar
Los antioxidantes vienen de los
Los antioxidantes vienen de los alimentos (Imágen Ilustrativa Infobae)

Mantener una alimentación balanceada incide directamente en la salud de la piel, el cabello y las uñas. El consumo regular de alimentos con alto contenido de antioxidantes favorece la protección frente al daño celular causado por los radicales libres, lo que contribuye a una apariencia más saludable y vital.

Para quienes buscan opciones accesibles que potencien estos beneficios, existen productos cotidianos con gran capacidad antioxidante al alcance de la mayoría.

Diversos estudios en nutrición coinciden en que los antioxidantes presentes en ciertos alimentos no solo impactan sobre el bienestar general, también pueden reflejarse en la imagen personal.

La incorporación de tres alimentos económicos en la dieta diaria representa una estrategia eficaz para quienes procuran mejorar el estado de su piel y su aspecto en general.

Zanahoria

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria contiene betacarotenos, pigmentos vegetales que el organismo transforma en vitamina A. Este nutriente protege a las células de la piel contra el estrés oxidativo y promueve un tono más uniforme. Consumida cruda o cocida, puede formar parte de ensaladas, sopas o jugos. El aporte regular de zanahoria contribuye a mantener la elasticidad cutánea y la luminosidad, según han documentado especialistas en nutrición.

Además de los betacarotenos, la zanahoria suma vitaminas del grupo B y minerales esenciales como potasio y fósforo, que intervienen en la regeneración celular y la hidratación. Estos elementos son relevantes para quienes desean reforzar el aspecto saludable de la piel sin recurrir a suplementos costosos.

Tomate

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tomate destaca por su alto contenido de licopeno, un antioxidante potente responsable de su color rojo característico. Estudios científicos asocian el consumo frecuente de tomate con una mayor protección frente a los daños provocados por la radiación solar. El licopeno ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de la piel y a preservar la firmeza de los tejidos, de acuerdo con las publicaciones especializadas.

Además del licopeno, el tomate incorpora vitamina C y pequeñas dosis de vitamina E, ambas relacionadas con el refuerzo del sistema inmunitario y la prevención de marcas cutáneas. Incluido en salsas, ensaladas frescas o en forma de jugo, el tomate se encuentra disponible durante todo el año y a bajo costo.

Frijol negro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El frijol negro es una fuente relevante de polifenoles y flavonoides, compuestos antioxidantes que bloquean la acción nociva de los radicales libres. Además, su contenido en proteínas vegetales, fibra y hierro ofrece beneficios tanto en la salud interna como en la piel. El consumo habitual de frijol negro se vincula con un menor riesgo de inflamación cutánea y con una mejora visible en la textura de la piel, según datos recogidos en diversas investigaciones internacionales.

Económico y versátil, el frijol negro forma parte de numerosas recetas tradicionales de América Latina. Puede servirse en ensaladas, guisos o como acompañamiento. Su inclusión en la dieta resulta práctica y eficaz para quienes buscan sumar antioxidantes con productos de bajo costo.

Temas Relacionados

AlimentosAntioxidantesZanahoriaTomateFrijol NegroFrijolFrijolesmexico-noticias

Más Noticias

Plan Marina: activan vigilancia y rescate en destinos turísticos del 19 de diciembre al 9 de enero, en esto consiste

El Operación Salvavidas Invierno 2025 se aplicará en las playas mexicanas de mayor afluencia durante las vacaciones decembrinas

Plan Marina: activan vigilancia y

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Durante una transmisión especial, la conductora abrió su corazón sobre cómo vivirá estas fechas sin sus seres queridos

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

En el sitio también se localizó una camioneta con logos de la Policía Comunitaria

Aseguran bodega para la fabricación

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

La posible transferencia del futbolista uruguayo responde a la necesidad del equipo de reestructurar drásticamente su plantel para el siguiente torneo

Reportan que Nicolás Fonseca podría

Temblor en México hoy: se registra sismo de 3.7 en Nuevo León

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran bodega para la fabricación

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar el fin de semana

DEPORTES

Reportan que Nicolás Fonseca podría

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas