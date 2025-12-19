Las 5 frutas con menos nutrientes que te puedes saltar en la comida

Bowl pequeño con compota de frutas frescas: piña, plátano, pera y duraznos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo de las frutas se asocia comúnmente con salud, vitaminas y beneficios nutritivos. Sin embargo, no todas las opciones ofrecen el mismo aporte para el organismo. Existen variedades cuyo contenido de micronutrientes es bajo en comparación con otros alimentos frescos, lo que lleva a algunos especialistas en nutrición a señalar que pueden ser prescindibles en una alimentación balanceada. Al momento de elegir opciones para la mesa diaria, algunas frutas figuran entre las más bajas en nutrientes.

Este fenómeno no implica que carezcan totalmente de valor, ya que pueden hidratar y aportar fibra, pero su presencia suele destacar más por el sabor que por el contenido de minerales y vitaminas. La preferencia por estas frutas tiende a relacionarse con su disponibilidad, facilidad de consumo y frescura, más que por sus beneficios en la dieta diaria.

Sandía

La sandía integra una de las opciones preferidas durante épocas de calor. Formada por alrededor de 92% de agua, proporciona sensación de frescura, aunque su aporte en micronutrientes como vitamina C, potasio o fibra resulta escaso comparado con cítricos, berries o frutas tropicales. Si bien puede ser agradable al paladar, su contribución nutricional suele ser limitada.

Manzana

La manzana tiene presencia mundial y ofrece fibra, especialmente en la piel, aunque su contenido de vitaminas y minerales es menor que el de frutas como el kiwi, la naranja o el mango. La manzana es valorada por su versatilidad y facilidad para el consumo directo, aunque no figura entre las más densas nutricionalmente. Su índice glucémico y cantidad de azúcares naturales también se consideran elevados respecto a su valor de micronutrientes.

Pera

La pera se destaca por su suavidad y dulzura, pero su aporte de vitaminas y minerales resulta bajo en comparación con otras frutas de temporada. Este alimento proporciona vitamina C y algo de fibra, pero en cantidades menores que otras opciones. Desde la perspectiva nutricional, suele elegirse más por su sabor que por ventajas en la calidad de la dieta.

Melón

El melón ocupa un lugar especial durante la primavera y el verano por su frescura, equiparable a la sandía. Esta fruta consiste principalmente en agua y una pequeña proporción de nutrientes, entre los que predomina el potasio en proporciones modestas. Queda rezagada frente a frutas tropicales, cítricos o frutos rojos en términos de densidad vitamínica.

Uva

La uva se consume comúnmente fresca o en forma de jugos, aunque sus niveles de vitaminas y minerales son bajos frente a otras frutas disponibles todo el año. Una porción aporta azúcares naturales y antioxidantes, pero no sobresale por la cantidad de fibra o micronutrientes esenciales. Desde la perspectiva nutricional, se pueden priorizar otras frutas más densas en vitaminas y minerales si el objetivo es maximizar el aporte de nutrientes.