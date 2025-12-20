México

Embajada de EEUU en México ofrece mil dólares a migrantes para autodeportarse por fiestas decembrinas: “La mejor oferta”

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, se explica que al autodeportarse, además de los mil dólares, se les obsequia el vuelo de vuelta a su país de origen

Guardar
La información se compartió en
La información se compartió en un video en redes sociales de la embajada. (Impresión de pantalla video)

Por medio de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos (EEUU) en México, compartió un video en el que se explicó que, debido a las fiestas decembrinas, ofrecía mil dólares a los migrantes que se encuentren en ese país de manera ilegal si se autodeportaban, lo que calificaron como “la mejor oferta de la temporada”.

En el video, con duración de 50 segundos, se ve a un hombre hablar sobre el tema, quien ofrece a los migrantes ilegales que estén en Estados Unidos regresar a su país de origen para pasar las fiestas decembrinas de manera “gratuita” y, además, señala que quienes se autodeporten recibirán un “regalo” de mil dólares con la aplicación CBP Home.

“Si estás en Estados Unidos de manera ilegal, puedes inscribirte para obtener un vuelo gratuito a casa durante las fiestas usando la app, aprovecha esta oferta navideña, descarga la app y regresa gratis a tu país, es rápido, gratis y sencillo”.

Pide a los interesados que descarguen la aplicación CBP Home, que completen su información y ellos se encargarán del resto, incluyendo un vuelo gratuito a su país de origen.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, se explica que al autodeportarse, además de los mil dólares, se les obsequia el vuelo de vuelta a su país de origen Crédito: X @USEmbassyMEX

“Obtienes el perdón de multas y conservas la oportunidad de volver a Estados Unidos de manera legal, no esperes más, descarga hoy la app CBP Home”, concluye el video.

Campaña comenzó en junio

El pasado mes de junio, la Embajada de EEUU en México lanzó una campaña en sus cuentas de redes sociales que promovía que inmigrantes indocumentados se deportaran.

“Si estás en EE.UU. ilegalmente, la auto-deportación es la mejor, más segura y más rentable forma de salir de EE.UU. y evitar el arresto. Permanecer en EE.UU. de forma ilegal es un delito”, posteó la embajada en su cuenta de X, acompañado de un video tipo viñetas que promovía el uso de la aplicación CBP Home para que los inmigrantes iniciaran el proceso de regresar a sus países de origen.

Anteriormente, en abril, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, dijo que la única forma que tenían los inmigrantes indocumentados para evitar ser detenidos era salir voluntariamente.

Temas Relacionados

Embajada de EEUU en Méxicofiestas decembrinasCBP Homeauto deportaciónmexico-noticias

Más Noticias

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Una situación que derivó a unos videos que han causado, risas y más confusión a sus seguidores

¿Manuel Mijares es el

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

La cantante avanzó entre sombras y nervios hasta el escenario para uno de los encuentros más históricos y esperados del tour

Así fue el emocionante backstage

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

A lo largo de su carrera en la F1, el piloto tapatío ha competido con distintos números antes de consolidarse con uno en particular

Checo Pérez confirma el número

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Las agresiones a tiros se registraron durante la gran parte de la tarde-noche del pasado jueves 18 de diciembre

Cuatro balaceras en menos de

¿Te llaman números extraños? Así debes actuar ante una llamada spam

Especialistas explican cómo identificar estos intentos, qué hacer durante la llamada y qué acciones tomar después

¿Te llaman números extraños? Así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro balaceras en menos de

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

ENTRETENIMIENTO

¿Manuel Mijares es el

¿Manuel Mijares es el “papá” de Juanpa Zurita? Esto es lo que subió a sus redes sociales el influencer mexicano

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

“Me la hicieron, chavales”: Aarón Mercury es víctima de robo

Bad Bunny invita a Julieta Venegas para cantar juntos en su sexto concierto en México

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

DEPORTES

Alegna González cierra 2025 como

Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

Checo Pérez confirma el número que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en homenaje a una leyenda del América

Penta Zero Miedo revela que trabajó para el crimen organizado: “Trabajé con gente diferente”

Las Guerreras K-Pop estarán en el medio tiempo de los Juegos de Navidad de la NFL: cuándo y dónde verlo en México

Mohamed se disculpa con comentaristas de TUDN: ¿Hizo lo mismo con David Faitelson?