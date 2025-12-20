Embajada de EEUU en México ofrece mil dólares a migrantes para autodeportarse por fiestas decembrinas: “La mejor oferta”

La información se compartió en un video en redes sociales de la embajada. (Impresión de pantalla video)

Por medio de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos (EEUU) en México, compartió un video en el que se explicó que, debido a las fiestas decembrinas, ofrecía mil dólares a los migrantes que se encuentren en ese país de manera ilegal si se autodeportaban, lo que calificaron como “la mejor oferta de la temporada”.

En el video, con duración de 50 segundos, se ve a un hombre hablar sobre el tema, quien ofrece a los migrantes ilegales que estén en Estados Unidos regresar a su país de origen para pasar las fiestas decembrinas de manera “gratuita” y, además, señala que quienes se autodeporten recibirán un “regalo” de mil dólares con la aplicación CBP Home.

“Si estás en Estados Unidos de manera ilegal, puedes inscribirte para obtener un vuelo gratuito a casa durante las fiestas usando la app, aprovecha esta oferta navideña, descarga la app y regresa gratis a tu país, es rápido, gratis y sencillo”.

Pide a los interesados que descarguen la aplicación CBP Home, que completen su información y ellos se encargarán del resto, incluyendo un vuelo gratuito a su país de origen.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, se explica que al autodeportarse, además de los mil dólares, se les obsequia el vuelo de vuelta a su país de origen Crédito: X @USEmbassyMEX

“Obtienes el perdón de multas y conservas la oportunidad de volver a Estados Unidos de manera legal, no esperes más, descarga hoy la app CBP Home”, concluye el video.

Campaña comenzó en junio

El pasado mes de junio, la Embajada de EEUU en México lanzó una campaña en sus cuentas de redes sociales que promovía que inmigrantes indocumentados se deportaran.

“Si estás en EE.UU. ilegalmente, la auto-deportación es la mejor, más segura y más rentable forma de salir de EE.UU. y evitar el arresto. Permanecer en EE.UU. de forma ilegal es un delito”, posteó la embajada en su cuenta de X, acompañado de un video tipo viñetas que promovía el uso de la aplicación CBP Home para que los inmigrantes iniciaran el proceso de regresar a sus países de origen.

Anteriormente, en abril, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, dijo que la única forma que tenían los inmigrantes indocumentados para evitar ser detenidos era salir voluntariamente.