Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

La madre buscadora y activista pidió a la ciudadanía en general donar desde pasteles y piñatas hasta ropa o calzado

Cientos de niños, niñas y adolescentes perdieron padres, madres y familiares durante la guerra. FOTO: Jesús Avilés

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado a la ciudadanía en general a “adoptar” a los hijos de personas desaparecidas en ese estado, dándoles un regalo esta Navidad “para que no extrañen tanto la ausencia de alguno de sus padres o de ambos, según el caso.

En un video publicado en su cuenta de X, Flores Armenta invitó a la ciudanía a donar desde un patel o una piñata hasta juguetes y ropa, al resaltar que los menores en orfandad son “víctimas inocentes que se quedan con miles de preguntas sin respuesta”.

“Queremos que de esta Navidad no se queden sin su regalo, perdón. Que no haya apatía, no haya burocracia, no haya impunidad en el tema de los niños en orfandad. Por favor, les invitamos a ser solidarios, empáticos y hacer un niño feliz en esta Navidad. Apóyanos para que esto siga siendo posible”, agregó.

La madres buscadora precisó esta convocatoria es anual y la realiza desde hace siete años en memoria de su hijo Marco Antonio, quien está desaparecido, ya que él hacía el mismo llamado para apoyar a los niñoss huérfanos por la desaparición o el asesinato de sus padres.

“Lo estamos haciendo cada año, por siete años desde que desapareció Marco Antonio me he dedicado a hacer esto por los niños, porque mi hijo lo hacía. En memoria de Marco Antonio y en memoria de Alejandro, y por todos los desaparecidos que el día de hoy se encuentran ausentes, queremos hacer y seguir haciendo esto posible: que los niños tengan un día feliz”, puntualizó.

Mencionó que los juguetes se distribuyen en una posada dedicada a los menores de edad, por lo que insisitió en que haya empatía y sensibilidad.

Resaltó que la invitación también se difundirá a través de redes sociales y los interesados en donar en especie pueden acudir a la casa ubicada en Arroyo Colorado numro 19, en la colonia Los Arroyos, Hermosillo, Sonora.

“Les hacemos esta posada para que no extrañen tanto la ausencia que hay en casa de papá, de mamá o de ambos. Así que ayúdanos y sé empático y sensible y dona un juguete o adopta un niño en orfandad para que le dones un juguete, les des un regalo y hagas de su día feliz.

“Así que aquí está la invitación. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales el flyer, donde viene toda la información de lo que puedes donar y a dónde lo puedes llevar. Si quieres mandar en especie, aquí lo puedes hacer en Hermosillo”, enfatizó.

Reiteró su llamado a que la ciudadanía tenga empatía, al señalar que la sociedad está “muy ausente de la realidad que viven los niños en orfandad”.

“Ayudenos a eguri ayudando”, recalcó la activista al finalizar su video.

