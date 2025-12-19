México

Volaris y Viva Aerobus acuerdan fusionarse en un nuevo grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

La fusión, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas, mantendrá operando a ambas compañías con marcas y certificados independientes

Viva Aerobus y Volaris
Viva Aerobus y Volaris acuerdan fusionarse. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Volaris y Viva Aerobus dieron a conocer este jueves 18 de diciembre la suscripción de un acuerdo para formar un nuevo grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo.

El convenio, basado en una fusión entre iguales, establece que cada empresa y sus accionistas tendrán una participación del 50 por ciento en la entidad resultante.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo central es fortalecer la conectividad aérea, expandir la oferta de vuelos accesibles y consolidar la presencia de ambas compañías en el sector de bajo costo tanto en México como en rutas internacionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación aún no es un hecho, pues está sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias en México y en los países donde operan, así como al visto bueno de los accionistas. Se prevé que la transacción concluya en 2026, tras cumplir con todas las etapas requeridas.

La fusión está diseñada para generar beneficios directos e indirectos para colaboradores, pasajeros, proveedores y comunidades locales. Los presidentes de ambas aerolíneas prevén un impacto positivo en el empleo, la inversión, el desarrollo económico del país y una mayor facilidad de acceso a los servicios de transporte aéreo para la sociedad en general.

¿Cómo van a operar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva estructura mantendrá las identidades, marcas y operaciones separadas, con certificados de operación independientes para Volaris y Viva Aerobus.

Este esquema garantiza la competencia existente, preserva las rutas y servicios, y busca ampliar la conectividad punto a punto tanto en México como en mercados de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Los accionistas de Viva Aerobus recibirán acciones de nueva emisión de la empresa que controla Volaris, mientras que los de Volaris retendrán su participación. Así, ambos grupos de accionistas tendrán una distribución equitativa de la propiedad y el control del grupo. Las acciones de la entidad combinada seguirán cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, declaró Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris, a través de un video.

Viva Aerobus y Volaris buscan
Viva Aerobus y Volaris buscan la democratización de los viajes en México. REUTERS/Henry Romero

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus, explicó que el acuerdo apunta a ofrecer tarifas bajas y más vuelos directos a nuevas ciudades, en beneficio de pasajeros, economías locales y comunidades regionales.

La integración permitirá estimular la demanda de transporte aéreo y continuar con la democratización del acceso a los vuelos en México y la región.

También ofrecerá ventajas en la generación de empleo, inversión y turismo, así como la apertura de nuevas bases operativas y el fortalecimiento de aeropuertos clave, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

