Trolebús Ixtapaluca inicia la obra para ampliar el servicio de la Línea 11 Chalco - Santa Martha (X/ @STECDMX)

El inicio de las obras para la ampliación del Trolebús Ixtapaluca representa un avance relevante en la modernización del transporte público en el Estado de México. El proyecto, que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado entre Santa Martha y Chalco, responde al Plan Integral para el Oriente del Estado de México que presentaron las autoridades a mediados del 2025.

Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), la adjudicación del contrato y el arranque de los trabajos involucran a autoridades federales, estatales y municipales, así como a empresas líderes del sector de la construcción.

La ARTF informó que el consorcio Grupo III —encabezado por ICA Constructora y sus filiales— resultó ganador del proceso de licitación para desarrollar el nuevo corredor del Trolebús en Ixtapaluca. La propuesta económica presentada por este grupo ascendió a mil 721 millones, considerada la más competitiva entre las tres ofertas que cumplieron con los requisitos técnicos.

Presentan proyecto oficial para la construcción del Trolebús Ixtapaluca (Captura SICT)

El presupuesto total destinado por el gobierno estatal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, asciende a dos mil 50 millones para la construcción del Trolebús de Ixtapaluca, de acuerdo con la ARTF. El proyecto integral contempla tanto la obra civil como la electromecánica, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de transporte público en la región.

Trazado y características técnicas del Trolebús Ixtapaluca

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el “Proyecto Integral del Trolebús Ixtapaluca” incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, la ejecución de obra civil y electromecánica, y la integración de todas las disciplinas necesarias para su funcionamiento. El trazo de la ruta inicia en el entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Martha-Chalco y se extiende sobre la antigua Autopista México-Puebla, pasando por las avenidas Santa Bárbara y Hacienda Corralejo, hasta continuar por la Carretera Federal México-Puebla.

Así será la ruta oficial del Trolebús Ixtapaluca (Captura documento SICT)

El trayecto llegará al cruce con la Avenida San Buenaventura, donde se construirá la estación terminal y un paradero con tres bahías para el transporte público regional.

La SICT precisó que la intervención abarcará aproximadamente 10.10 kilómetros, divididos en seis sectores, e incluirá la instalación de 12 estaciones, entre ellas la Terminal de San Buenaventura. El proyecto prevé también adecuaciones para conectar con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha y facilitar la operación de rutas locales. Por su parte, la ARTF indicó que el tramo tendrá una longitud de 11.3 km y se integrará a la infraestructura de transporte público existente, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado para miles de habitantes.

Estas son las estaciones oficiales del Trolebús Ixtapaluca

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

ACOZAC

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura (Terminal)

¿Cuándo comienza la construcción del Trolebús Ixtapaluca - Chalco?

El Trolebús de Chalco llegará a Ixtapaluca como parte del Plan Integral para la Zona Oriente Crédito: X/@andreslajous

Las obras del Trolebús en Ixtapaluca comenzaron el 15 de diciembre y tendrán un periodo de ejecución de 540 días hábiles, lo que equivale a cerca de 18 meses, según la ARTF. El proceso de planeación incluyó recorridos encabezados por Felipe Arvizu, presidente municipal de Ixtapaluca, acompañado por Andrés Lajous, titular de la ARTF, y Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México. Durante una visita a la Unidad Habitacional San Buenaventura, las autoridades analizaron el trazado y los puntos estratégicos para la construcción de la obra civil.

La ARTF subrayó que la ampliación del Trolebús en Ixtapaluca responde a una demanda de más de una década por parte de vecinos y autoridades locales. El nuevo corredor beneficiará directamente a habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, al ofrecer un servicio de transporte público más eficiente y seguro. En palabras de Andrés Lajous, este tramo del Trolebús Ixtapaluca se integrará a la infraestructura existente para mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de personas en una de las zonas más pobladas del Estado de México.