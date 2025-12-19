Sheinbaum entrega trenes de pavimentación para el Plan Integral para el Oriente del Edomex, adelanta obras de infraestructura

Sheinbaum entregó los trenes de pavimentación para el plan integral en Edomex | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó la entrega de trenes de pavimentación para los 10 municipios contemplados en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que tiene el objetivo “de mejorar todos los servicios públicos”, que van desde la iluminación hasta el drenaje, centros de salud y vivienda.

En Texcoco, la mandataria y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio el banderazo de salida de cuatro maquinarias de última generación para la repavimentación de calles de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

“Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, dijo.

Sheinbaum Pardo agregó que próximamente se anunciará el nuevo Bachetón para ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país y se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca.

Asimismo, celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Estado de México para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 millones de pesos.

El funcionario federal destacó quedel total, seis ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Anunció que en conjunto los 10 trenes de pavimentación atenderán 340 kilómetros (km) de longitud el próximo año.

Las y los alcaldes de Valle de Chalco, Alan Velasco Agüero; de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; de Chalco, Abigail Sánchez Martínez y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, agradecieron la entrega de este equipo a la Presidenta y refrendaron su compromiso para darle el mejor uso y trabajar en coordinación con el Gobierno de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la tercera entrega de estos trenes de pavimentación, con lo que se cumplió el compromiso establecido por la Presidenta de México en este primer año.