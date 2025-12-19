Sheinbaum abre puerta a crear tratado comercial con países asíaticos tras Paquete Arancelario: “No queremos enemistarnos con ningún país”

La presidenta confirmó mesas de trabajo con países asiáticos como China, India y Corea del Sur para evitar inflación

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 19 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no busca confrontaciones comerciales con ningún país, luego de la aprobación del paquete arancelario que eleva impuestos a productos provenientes de naciones con las que México no tiene tratados comerciales.

En su mensaje, la mandataria explicó que el diseño final de esta medida fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, así como de un proceso de diálogo con el Senado de la República, el cual permitió modificar de manera importante la propuesta original.

Sheinbaum destacó que el objetivo central fue proteger la economía nacional sin generar inflación ni afectar la producción en México, particularmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que dependen de insumos importados de países asiáticos.

Crédito: Claudia Sheinbaum

Ajustes para evitar inflación y frenar impactos productivos

La presidenta subrayó que el Senado abrió mesas de trabajo con representantes del sector productivo, especialmente con pymes, lo que permitió ajustar el paquete arancelario para evitar aumentos de precios o la interrupción de cadenas de producción.

“Lo que no queremos es provocar inflación ni generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México”, señaló Sheinbaum y que, gracias a este proceso, la propuesta final cambió de forma sustancial.

Además, recordó que la Secretaría de Economía cuenta con facultades legales para aplicar esquemas diferenciados, reducir impuestos o establecer plazos de transición, siempre dentro del marco de la ley y sin decisiones discrecionales.

Mesas de trabajo con China, India y Corea del Sur

Durante la conferencia, Sheinbaum confirmó que China, India y Corea del Sur han sido los países que más se han acercado al gobierno mexicano tras el anuncio del paquete arancelario. Con ellos, dijo, ya existen mesas de trabajo activas para analizar posibles esquemas de cooperación económica.

Al ser cuestionada sobre si estas conversaciones podrían derivar en un tratado comercial formal, la presidenta aclaró que aún no hay una definición concreta. “No sé si es un tratado, un acuerdo comercial o algún otro esquema”, afirmó.

No obstante, dejó claro que la postura del gobierno es mantener relaciones internacionales estables: “No queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo ni con ningún gobierno”.

Plan México y primeros resultados en sectores clave

Sheinbaum enmarcó estas decisiones dentro del Plan México, la estrategia económica de su administración para fortalecer la producción nacional. Como ejemplo, destacó que el sector textil ya muestra señales de recuperación, con una disminución en las importaciones y un aumento en la producción interna por primera vez en varios años.

En el caso de los medicamentos, precisó que no están sujetos a estos aranceles, aunque reiteró que el gobierno trabaja en paralelo para incrementar la producción farmacéutica nacional.

Finalmente, la presidenta reiteró que la política comercial de su gobierno busca equilibrar el desarrollo económico interno con una relación respetuosa con otros países, en un contexto internacional complejo, pero con resultados iniciales positivos.