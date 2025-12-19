Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre

Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

El Sistema Metrobús de la Ciudad de México informó que hoy viernes 19 de diciembre continúan las afectaciones al servicio como parte del programa de mantenimiento escalonado que se desarrolla durante el mes, con el objetivo de mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y garantizar una operación más eficiente del transporte público.

Aunque la mayoría de las líneas opera con normalidad durante el día, persisten cierres puntuales que impactan principalmente a usuarios de la Línea 5 y la Línea 2, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación, especialmente en horario nocturno.

Línea 5: suspensión nocturna

De acuerdo con el aviso oficial, la Línea 5 del Metrobús suspenderá el servicio en ambas direcciones este viernes 19 de diciembre, a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones, debido a trabajos de mantenimiento programado.

Las estaciones que permanecerán sin servicio durante este periodo son:

Calzada del Hueso

Cañaverales

El organismo explicó que estas labores forman parte de las acciones preventivas que se realizan de manera escalonada para conservar en buen estado la infraestructura del sistema y reducir riesgos operativos.

Metrobús de la Ciudad de México informó que este viernes 19 de diciembre continúan las afectaciones al servicio como parte del programa de mantenimiento escalonado de diciembre

Durante el resto del día, las estaciones operan con normalidad; sin embargo, a partir del horario señalado, no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en dichos puntos.

Línea 2: Rojo Gómez continúa cerrada por mantenimiento mayor

Otra de las afectaciones vigentes este viernes se registra en la Línea 2, donde la estación Rojo Gómez permanece sin servicio en ambos sentidos como parte de un mantenimiento mayor que se ha extendido durante diciembre.

El Metrobús detalló que la magnitud de los trabajos ha requerido una intervención prolongada, por lo que aún no se ha informado una fecha definitiva para la reapertura. Ante este cierre, se recomienda a las personas usuarias utilizar estaciones cercanas o alternativas de transporte para continuar sus recorridos.

¿Por qué se realizan estos cierres en el Metrobús?

Las autoridades capitalinas señalaron que los cierres y suspensiones responden a trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, necesarios para preservar la seguridad estructural de estaciones, carriles confinados y sistemas operativos.

En muchos casos, estas labores se programan en horarios nocturnos para minimizar afectaciones; sin embargo, cuando se trata de mantenimiento mayor, como en Rojo Gómez, los cierres pueden extenderse por varios días.

Recomendaciones para las personas usuarias

Ante las afectaciones de este viernes 19 de diciembre, el Metrobús recomienda:

Anticipar tiempos de traslado, especialmente después de las 20:00 horas.

Evitar las estaciones cerradas y utilizar paradas alternas.

Considerar otras líneas del Metrobús, Metro o servicios de RTP.

Consultar de manera constante los canales oficiales del Metrobús para conocer actualizaciones en tiempo real.

Las autoridades agradecieron la comprensión de las y los usuarios y reiteraron que, aunque los cierres generan molestias temporales, los trabajos son indispensables para mantener un sistema de transporte seguro, funcional y eficiente.

Hoy viernes 19 de diciembre, el Metrobús opera con normalidad en la mayor parte de su red; no obstante, los cierres por mantenimiento hacen indispensable planificar los traslados con anticipación, especialmente en horario nocturno.