Cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por EEUU

Dos organizaciones criminales serán las más afectadas con esta designación. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La reciente designación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva, es un paso para que las autoridades de ese país cuenten con más herramientas para realizar operativos contra las organizaciones criminales.

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de una incursión militar a México como parte del combate a los cárteles; sin embargo, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Sumano Rodríguez, explicó en entrevista con Infobae México que no se espera que suceda en el corto plazo.

“Por el momento no se vislumbra que vaya a haber una acción unilateral por parte de Estados Unidos en territorio mexicano (…) Pero sí le da herramientas al presidente de Estados Unidos para tomar ciertas decisiones con mayor libertad, sin tener que pasar por todos los controles constitucionales", comentó el también doctor el políticas públicas.

Los cárteles que se verán más afectados tras la designación

La noche del pasado jueves el Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo proyecto de ley para combatir el tráfico de fentanilo por parte de cárteles mexicanos (Infobae México / Jovany Pérez)

En la búsqueda de combatir el trasiego de fentanilo, esta designación podría afectar a los dos cárteles más poderosos en México, los cuales se dedican a la fabricación y distribución de esta droga sintética.

Sumano detalló que las más afectadas serán el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, los cuales también se desempeñan como vendedores de estupefacientes para otros grupos criminales.

“Las dos (organizaciones) Los Chapitos y La Mayiza (del Cártel de Sinaloa) y los grupos asociados a ellos, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, deberían ser los principales preocupados del lado mexicano. También hay una serie de organizaciones criminales que se surten de estas y que están distribuyendo, que también tendrán que preocuparse", comentó.

Los Chapitos buscaron deslindarse de la producción y venta de fentanilo en México en 2023. (DEA)

Una de las posibles estrategias que Sumano Rodríguez prevé por parte de las organizaciones criminales es que realicen estrategias de comunicación para deslindarse del trasiego de fentanilo, tal y como sucedió en 2023 con la facción de Los Chapitos, cuando colocaron mantas en Sinaloa, Sonora y Baja California para prohibir el trasiego y producción de la droga.

Medida modificará la dinámica de los cárteles, pero no el trasiego

Sumano también destacó que la medida implementada por EEUU no provocará que los cárteles frenen el trasiego de fentanilo debido a que se trata de una de sus principales fuentes de ingresos.

“Han ido modificando su operación, pero el mercado está en las drogas sintéticas, el mercado está ahí, gran parte hoy del negocio del narcotráfico está ahí. Entonces, difícilmente van a dejar de traficar drogas sintéticas (…) El fentanilo es hoy ,y las drogas sintéticas, son hoy el principal negocio en materia de tráfico de drogas para las organizaciones criminales y eso no va a cambiar por una orden ejecutiva", aseguró.

El dinero vinculado al tráfico de fentanilo circula entre México, Estados Unidos y China a través de empresas fachada, cuentas personales y estructuras financieras transnacionales que sostienen la economía ilegal de los cárteles. (Anayeli Tapia/Infobae)

El investigador también señaló que el combate al crimen organizado en México se compone de un contexto en el que también existen acuerdos y complicidad por parte de autoridades con grupos delictivos, por lo que el primer paso sería romperlos.

“El gran problema que tenemos en México, que ha permitido que florezcan este tipo de organizaciones, es precisamente que la línea que separa al Estado del crimen organizado es muy borrosa, es muy porosa, no queda claro dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado. Mientras no abordemos ese vínculo, pues difícilmente tendremos resultados”, aseguró.