México

Cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por EEUU

Con esta medida las autoridades estadounidenses tendrían la posibilidad de realizar operativos contra grupos criminales

Guardar
Dos organizaciones criminales serán las
Dos organizaciones criminales serán las más afectadas con esta designación. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La reciente designación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva, es un paso para que las autoridades de ese país cuenten con más herramientas para realizar operativos contra las organizaciones criminales.

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de una incursión militar a México como parte del combate a los cárteles; sin embargo, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Sumano Rodríguez, explicó en entrevista con Infobae México que no se espera que suceda en el corto plazo.

“Por el momento no se vislumbra que vaya a haber una acción unilateral por parte de Estados Unidos en territorio mexicano (…) Pero sí le da herramientas al presidente de Estados Unidos para tomar ciertas decisiones con mayor libertad, sin tener que pasar por todos los controles constitucionales", comentó el también doctor el políticas públicas.

Los cárteles que se verán más afectados tras la designación

La noche del pasado jueves
La noche del pasado jueves el Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo proyecto de ley para combatir el tráfico de fentanilo por parte de cárteles mexicanos (Infobae México / Jovany Pérez)

En la búsqueda de combatir el trasiego de fentanilo, esta designación podría afectar a los dos cárteles más poderosos en México, los cuales se dedican a la fabricación y distribución de esta droga sintética.

Sumano detalló que las más afectadas serán el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, los cuales también se desempeñan como vendedores de estupefacientes para otros grupos criminales.

“Las dos (organizaciones) Los Chapitos y La Mayiza (del Cártel de Sinaloa) y los grupos asociados a ellos, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, deberían ser los principales preocupados del lado mexicano. También hay una serie de organizaciones criminales que se surten de estas y que están distribuyendo, que también tendrán que preocuparse", comentó.

Los Chapitos buscaron deslindarse de
Los Chapitos buscaron deslindarse de la producción y venta de fentanilo en México en 2023. (DEA)

Una de las posibles estrategias que Sumano Rodríguez prevé por parte de las organizaciones criminales es que realicen estrategias de comunicación para deslindarse del trasiego de fentanilo, tal y como sucedió en 2023 con la facción de Los Chapitos, cuando colocaron mantas en Sinaloa, Sonora y Baja California para prohibir el trasiego y producción de la droga.

Medida modificará la dinámica de los cárteles, pero no el trasiego

Sumano también destacó que la medida implementada por EEUU no provocará que los cárteles frenen el trasiego de fentanilo debido a que se trata de una de sus principales fuentes de ingresos.

“Han ido modificando su operación, pero el mercado está en las drogas sintéticas, el mercado está ahí, gran parte hoy del negocio del narcotráfico está ahí. Entonces, difícilmente van a dejar de traficar drogas sintéticas (…) El fentanilo es hoy ,y las drogas sintéticas, son hoy el principal negocio en materia de tráfico de drogas para las organizaciones criminales y eso no va a cambiar por una orden ejecutiva", aseguró.

El dinero vinculado al tráfico
El dinero vinculado al tráfico de fentanilo circula entre México, Estados Unidos y China a través de empresas fachada, cuentas personales y estructuras financieras transnacionales que sostienen la economía ilegal de los cárteles. (Anayeli Tapia/Infobae)

El investigador también señaló que el combate al crimen organizado en México se compone de un contexto en el que también existen acuerdos y complicidad por parte de autoridades con grupos delictivos, por lo que el primer paso sería romperlos.

“El gran problema que tenemos en México, que ha permitido que florezcan este tipo de organizaciones, es precisamente que la línea que separa al Estado del crimen organizado es muy borrosa, es muy porosa, no queda claro dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado. Mientras no abordemos ese vínculo, pues difícilmente tendremos resultados”, aseguró.

Temas Relacionados

FentaniloArma destrucción masivaEEUUCárteles mexicanosCJNGCártel de SinaloaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

El atacante inicia una etapa en el Rebaño Sagrado tras perder protagonismo y recibir una mejora salarial

Cruz Azul se despide de

¿Qué días de las vacaciones decembrinas 2025 estará disponible la Oficina Virtual del SAT

Las instalaciones del organismo tributario seguirán recibiendo a los ciudadanos durante el cierre de año, salvo en fechas puntuales

¿Qué días de las vacaciones

Tren Interurbano México - Toluca: estas son todas las estaciones que abrirán en 2026

Claudia Sheinbaum confirmó que el Tren El Insurgente operará antes del Mundial 2026, prevén en enero iniciar operaciones

Tren Interurbano México - Toluca:

La calle de Tacuba conserva su relevancia histórica en la Ciudad de México

Un análisis de esta vía muestra cómo su trazo y función han sido fundamentales para la conformación de la urbe, integrando elementos de distintas épocas y culturas

La calle de Tacuba conserva

La hermosa playa donde se junta el mar con el río y que está a sólo 4 horas de la CDMX

Este destino es ideal para tus próximas vacaciones

La hermosa playa donde se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sujeto implicado en

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori acusa de

Sergio Mayer Mori acusa de maltrato animal a César Doroteo y La Bea por comportamiento en La Granja VIP

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La Granja VIP: sigue en vivo la última eliminación hoy 18 de diciembre

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

DEPORTES

Cruz Azul se despide de

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica