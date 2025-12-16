México

¿Fentanilo como arma de destrucción masiva? Estas serían las consecuencias para México según un exagente de la DEA

El exjefe de la agencia antidrogas, Mike Vigil, refutó la clasificación de la droga sintética y remarcó la importancia de abordar la crisis desde la salud pública y la cooperación internacional

“El fentanilo no es un arma de destrucción masiva, es un problema de salud pública y de justicia penal”, explicó el exfuncionario. (Infobae México / Jovany Pérez)

El exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, desestimó las recientes declaraciones del expresidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que el fentanilo mata entre 200 mil y 300 mil personas al año en Estados Unidos y que debería considerarse un arma de destrucción masiva.

De acuerdo con Vigil, dichas afirmaciones no corresponden con la realidad y distorsionan la naturaleza del problema.

“El fentanilo no es un arma de destrucción masiva, es un problema de salud pública y de justicia penal”, explicó el exfuncionario para Infobae México.

La población muere por sobredosis, no por asesinatos deliberados

Según Vigil, las muertes relacionadas con el fentanilo ocurren por sobredosis, no porque los narcotraficantes busquen matar intencionalmente a los consumidores de droga.

Según Vigil, las muertes relacionadas con el fentanilo ocurren por sobredosis, no porque los narcotraficantes busquen matar intencionalmente a los consumidores de droga. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Cuando los narcotraficantes venden fentanilo no planean matar a sus clientes; los ciudadanos son los que mueren por sobredosis, por eso se considera más un problema de salud pública”, subrayó Mike Vigil.

Asimismo, recordó que el fentanilo en ocasiones también es usado legalmente en el área médica, particularmente para controlar el dolor en procedimientos quirúrgicos, lo que refuerza la idea de que el combate abordado desde la perspectiva de Trump no puede verse desde una lógica bélica.

Sin sustento para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva

El exjefe de la DEA también señaló que desde 2019, el Centro para el Estudio de Armas de Destrucción Masiva concluyó que no existe beneficio alguno en clasificar oficialmente al fentanilo bajo esa categoría.

Mike Vigil también advirtió en entrevista que el discurso de Donald Trump podría deteriorar las relaciones internacionales de Estados Unidos. REUTERS/Evelyn Hockstein

Además, recordó que en 2024 hubo un primer intento de clasificar oficialmente al fentanilo bajo esa categoría. Dicha iniciativa incentivada por la congresista de Colorado, Lauren Boebert, en su momento fue desestimada por su nulo impacto práctico.

“Lo que está haciendo Donald Trump ahora no tendrá ningún efecto sobre la crisis del narcotráfico”, afirmó Vigil.

Amenazas sin estrategia y efectos diplomáticos

Mike Vigil también advirtió en entrevista que el discurso de Donald Trump podría deteriorar las relaciones internacionales de Estados Unidos.

Vigil afirmó que Trump “dice una cosa y hace otra”, pues su prioridad actual es la crisis migratoria, no el narcotráfico. (Mapa: Infobae)

El exfuncionario de la DEA señaló que amenazar constantemente a países aliados como México, Canadá, Colombia y otras naciones de América Latina, acusándolos de no hacer lo suficiente, podría provocar que dejen de respaldar los intentos estadounidenses por luchar contra el narcotráfico.

A pesar de que reconoció que México y otros países han desplegado cientos de elementos de seguridad para combatir al crimen organizado, Vigil afirmó que Trump “dice una cosa y hace otra”, pues su prioridad actual es la crisis migratoria, no el narcotráfico.

“Al rededor del 75% de los agentes de la DEA están enfocados en detener migrantes, no en combatir a los cárteles”, aseguró el exjefe de Operaciones Internacionales.

Fentanilo y tráfico de armas: un problema compartido

Tras analizar la problemática del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, Vigil recordó que hay un paralelismo entre la crisis de fentanilo y armas.

Tras analizar la problemática del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, Vigil recordó que hay un paralelismo entre la crisis de fentanilo y armas. (Mapa: Infobae México/Jovany Pérez Silva)

Según el exfuncionario, en Estados Unidos hay aproximadamente 80 mil vendedores de armas registrados y que cada año entre 300 mil y 500 mil armas cruzan ilegalmente hacia México.

“Así como entra droga de México hacia Estados Unidos, también entran armas de Estados Unidos a México”, afirmó, calificando esta dinámica como contraproducente para los esfuerzos de seguridad en la región.

Despliegues “de pantalla” y sin impacto real

De acuerdo con el exfuncionario, los despliegues militares, navales y aéreos impulsados por Trump en la frontera y en las costas son operaciones de imagen que no alteran la estructura del crimen organizado. “Los cárteles no son ignorantes, tienen inteligencia estratégica”, aseguró.

Ataque de EEUU contra una "narcolancha" a 23 de octubre de 2025 POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

Asimismo, Vigil descartó que estas acciones provoquen un repunte de la violencia o cambios sustanciales en las tácticas de los grupos criminales, al considerar que las declaraciones del expresidente no representan un acto de guerra ni modifican la realidad del narcotráfico.

Coincidencias con Claudia Sheinbaum

Finalmente, Mike Vigil coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum al señala que si Estados Unidos quiere frenar el consumo de drogas, debe reducir la demanda interna.

Finalmente, Mike Vigil coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum al señala que si Estados Unidos quiere frenar el consumo de drogas, debe reducir la demanda interna.(FOTO: Presidencia)

“Aunque se destruyan los cárteles, siempre surgirán otros nuevos si la sociedad estadounidense sigue demandando drogas”, advirtió.

También respaldó la necesidad de invertir en educación, prevención y concientización, especialmente entre jóvenes, como una estrategia de largo plazo para enfrentar la crisis.

Té de bugambilia con jengibre,

Cómo se encuentra la calidad

Autoridades en Ciudad Juárez rescatan

AICM: estos son los vuelos
Ángela Aguilar asegura que Nodal

Reportan que Emiliano Gómez sería

