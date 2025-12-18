México

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Los granjeros disputaron su permanencia en el reality en una dinámica directa

Guardar
Los granjeros disputaron su permanencia
Los granjeros disputaron su permanencia en el reality en una dinámica directa. (IG: @lagranjavipmx)

La semana avanza en el reality y la tensión crece en La Granja VIP ante el inminente final del reality show. Tras una serie de enfrentamientos clave, ya comienzan a perfilarse los nombres de quienes disputarán la instancia final. En los recientes desafíos, Alfredo Adame y Kim Shantal aseguraron su lugar como finalistas tras superar pruebas intensas y momentos de alto suspenso. El miércoles 17 de diciembre, Adame venció a César Doroteo en un reto que puso a prueba tanto la destreza física como el azar, ya que debieron completar un rompecabezas cuyas piezas permanecían ocultas entre montones de paja.

Durante este duelo, la dinámica exigía alternancia estricta entre los contendientes y la posibilidad de colocar determinadas piezas dependía de la suerte, lo que generó varios episodios de tensión y frustración. Alfredo Adame estuvo a punto de caer al intentar recoger una de las piezas, pero se recuperó y se impuso, transformándose en uno de los candidatos al título. Por su parte, César Doroteo se sumó a la lista de nominados tras su derrota. El avance de Adame marca una etapa crucial para el desarrollo del programa.

Dos granjeros se enfrentaron en
Dos granjeros se enfrentaron en un complicado reto en busca de un lugar en la gran final. (Captura de pantalla TikTok)

La semana también estuvo marcada por el enfrentamiento entre La Bea y Kim Shantal el martes 16 de diciembre, en una competencia para definir a la primera persona finalista. El público eligió a ambas para un duelo que mantuvo la expectativa hasta el último momento. Finalmente, Kim Shantal consiguió su pase a la final, relegando a La Bea a la nómina de nominados.

La definición del tercer finalista tendrá lugar durante la prueba de La Salvación el jueves 18 de diciembre, por lo que todavía queda un cupo abierto en la disputa por el premio mayor. Además, falta por conocerse el último eliminado, que se anunciará la noche del viernes. Los nominados definitivos hasta el momento son César Doroteo, La Bea, El Patrón y Eleazar Gómez, quienes atraviesan la recta final bajo la presión de la inminente eliminación.

Alfredo Adame se convirtió en
Alfredo Adame se convirtió en el segundo finalista. (Captura de pantalla TikTok)

Las últimas jornadas han sido claves para determinar las posiciones y el ánimo con el que los participantes enfrentarán el desenlace del reality, cuyo desenlace ya despierta expectativa entre los seguidores del formato. De igual manera, estos últimos días, los granjeros ya comenzaron a despedirse de los animalitos que cuidaron las 10 semanas.

Nominados la última semana del reality

  • La Bea
  • Eleazar Gómez
  • El Patrón
  • César Teo

Ellos son los famosos que continúan en la competencia

  • Alberto del Río
  • César Doroteo
  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Eleazar Gómez
  • La Bea

Temas Relacionados

La Granja VIPAlfredo AdameKim Shantalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Clausuran sitio de extracción ilegal de arena en Chiapas

La Profepa determinó que las operaciones estaban interviniendo en el cauce natural del río Suchiapa

Clausuran sitio de extracción ilegal

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

En la recta final de la competencia, se realizó la Asamblea final dentro de la granja

La Granja VIP: Quiénes son

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Tras la viralización de videos y rumores sobre la cercanía de Nodal y Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar publicó indirectas en Instagram

“Maestro manipulador”: los mensajes que

Cuál es la oración que se debe rezar en la posada del día de hoy 18 de diciembre

Cada día de las posadas está dedicado a oraciones por diferentes grupos vulnerables, según el medio católico Desde la Fe

Cuál es la oración que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quiénes son

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres