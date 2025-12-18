Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Los granjeros disputaron su permanencia en el reality en una dinámica directa. (IG: @lagranjavipmx)

La semana avanza en el reality y la tensión crece en La Granja VIP ante el inminente final del reality show. Tras una serie de enfrentamientos clave, ya comienzan a perfilarse los nombres de quienes disputarán la instancia final. En los recientes desafíos, Alfredo Adame y Kim Shantal aseguraron su lugar como finalistas tras superar pruebas intensas y momentos de alto suspenso. El miércoles 17 de diciembre, Adame venció a César Doroteo en un reto que puso a prueba tanto la destreza física como el azar, ya que debieron completar un rompecabezas cuyas piezas permanecían ocultas entre montones de paja.

Durante este duelo, la dinámica exigía alternancia estricta entre los contendientes y la posibilidad de colocar determinadas piezas dependía de la suerte, lo que generó varios episodios de tensión y frustración. Alfredo Adame estuvo a punto de caer al intentar recoger una de las piezas, pero se recuperó y se impuso, transformándose en uno de los candidatos al título. Por su parte, César Doroteo se sumó a la lista de nominados tras su derrota. El avance de Adame marca una etapa crucial para el desarrollo del programa.

La semana también estuvo marcada por el enfrentamiento entre La Bea y Kim Shantal el martes 16 de diciembre, en una competencia para definir a la primera persona finalista. El público eligió a ambas para un duelo que mantuvo la expectativa hasta el último momento. Finalmente, Kim Shantal consiguió su pase a la final, relegando a La Bea a la nómina de nominados.

La definición del tercer finalista tendrá lugar durante la prueba de La Salvación el jueves 18 de diciembre, por lo que todavía queda un cupo abierto en la disputa por el premio mayor. Además, falta por conocerse el último eliminado, que se anunciará la noche del viernes. Los nominados definitivos hasta el momento son César Doroteo, La Bea, El Patrón y Eleazar Gómez, quienes atraviesan la recta final bajo la presión de la inminente eliminación.

Las últimas jornadas han sido claves para determinar las posiciones y el ánimo con el que los participantes enfrentarán el desenlace del reality, cuyo desenlace ya despierta expectativa entre los seguidores del formato. De igual manera, estos últimos días, los granjeros ya comenzaron a despedirse de los animalitos que cuidaron las 10 semanas.

Nominados la última semana del reality

La Bea

Eleazar Gómez

El Patrón

César Teo

Ellos son los famosos que continúan en la competencia

Alberto del Río

César Doroteo

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea