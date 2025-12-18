Pavo al pastor: una receta innovadora para preparar en Navidad

Foto: (Gemini IA)

El pavo es el platillo estrella de la cena navideña y, para quienes buscan una opción diferente y llena de sabor, el pavo ahumado al pastor es una excelente alternativa. Esta receta combina el tradicional adobo al pastor con la técnica del ahumado, logrando una carne jugosa, aromática y con un toque festivo que sorprenderá a todos los comensales.

Una preparación con un toque muy mexicanos para la cena navideña. Foto: (Gemini IA)

Ingredientes

1 pavo entero de 6 a 8 kilos, descongelado y limpio

5 chiles guajillo desvenados

3 chiles anchos

3 dientes de ajo

½ cebolla

150 gramos de achiote

1 taza de jugo de piña natural

¼ de taza de vinagre de manzana

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

2 clavos de olor

Sal y pimienta al gusto

1 taza de caldo de pollo

½ taza de mantequilla derretida

Astillas de madera para ahumar (manzano o nogal)

Una preparación ideal para reunir a toda la familia en la cena de Navidad. Foto: (Gemini IA)

Preparación

El primer paso es hidratar los chiles guajillo y ancho en agua caliente durante aproximadamente 10 minutos. Una vez suaves, se licúan con el ajo, la cebolla, el achiote, el jugo de piña, el vinagre y las especias hasta obtener un adobo espeso y homogéneo. Se sazona con sal y pimienta al gusto.

Con el pavo previamente seco, se recomienda inyectar el caldo de pollo en distintas partes de la pechuga y los muslos para garantizar una carne más jugosa. Posteriormente, se unta el adobo al pastor de manera generosa, cubriendo tanto la piel como el interior del ave. El pavo debe marinarse en refrigeración durante al menos 12 horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche.

Al día siguiente, se prepara el ahumador o asador con tapa a una temperatura baja y constante, entre 120 y 140 grados centígrados. Se colocan las astillas de madera previamente hidratadas para generar el humo. El pavo se coloca sobre la parrilla, procurando que no reciba fuego directo.

Durante el proceso de ahumado, que puede durar entre 5 y 7 horas dependiendo del tamaño del pavo, se recomienda rociarlo cada 45 minutos con una mezcla de mantequilla derretida y jugo de piña. Esto ayuda a mantener la humedad y a lograr una piel dorada y brillante.

El pavo estará listo cuando la temperatura interna alcance los 74 grados centígrados en la parte más gruesa del muslo. Una vez retirado del ahumador, se deja reposar entre 15 y 20 minutos antes de cortarlo, permitiendo que los jugos se redistribuyan.

Una familia se reúne alrededor de una mesa decorada festivamente para compartir una cena navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para servir

El pavo ahumado al pastor puede servirse en rebanadas o deshebrado, acompañado de tortillas calientes, arroz, ensaladas frescas o guarniciones tradicionales navideñas. Su sabor intenso y ahumado lo convierte en una opción ideal para renovar la tradición y darle un toque original a la cena de Navidad.