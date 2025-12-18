Pati Chapoy revela el nombre del famoso que quiere que gane La Granja VIP y quién le cae mal

Pati Chapoy expresa su apoyo a La Bea como ganadora de La Granja VIP y muestra desagrado hacia César Doroteo. (IG)

A pocos días de la final de La Granja VIP el reality show transmitido por TV Azteca, la expectación en torno al posible ganador mantiene vigente la controversia tanto entre el público como entre algunas figuras de la televisora.

La discusión sobre quién será el triunfador ha incrementado la atención sobre el desenlace del programa y las reacciones no se han hecho esperar.

Adal Ramones, quien funge como conductor principal del reality, acudió recientemente como invitado al programa Ventaneando.

Durante su visita, la conversación sobre la recta final del reality y las probabilidades de cada participante para obtener la victoria provocó un notable aumento de tensión en el estudio.

Pati Chapoy expresa su apoyo a La Bea como ganadora de La Granja VIP y muestra desagrado hacia César Doroteo. (Jesús Avilés/Infobae México)

Los ánimos se intensificaron cuando se abordó la pregunta clave acerca de quién tiene mayores posibilidades de ganar, incrementando así el interés y la polémica alrededor del resultado final del concurso.

Pati Chapoy quiere que gane La Bea y muestra “desagrado” a César Doroteo

En un segmento del programa de revista de TV Azteca, difundido en redes sociales a través de la cuenta de ‘La tía Sandra’, se evidenció la inclinación de Pati Chapoy por La Bea, participante que se posicionó como favorita durante las primeras semanas de La Granja VIP.

El fragmento muestra cómo la comunicadora cuestiona a Adal Ramones sobre su preferencia respecto al posible ganador del reality. Ante la insistencia, el conductor responde que no puede manifestar inclinaciones ni influir en las votaciones.

En respuesta, la comunicadora sostiene que la ganadora debe ser La Bea, dejando claro su apoyo a la concursante. Posteriormente, uno de sus colaboradores menciona el nombre de César Doroteo como candidato a ganador, lo que provoca una reacción inmediata y rotunda de desaprobación de Pati Chapoy.

Adal Ramones, conductor principal del reality, mantiene la neutralidad ante la presión por revelar a su favorito. (YT La granja vip)

Cuándo será la final de La Granja VIP

La última semana de La Granja VIP ha estado caracterizada por la presencia de retos físicos exigentes, ajustes en las estrategias de los participantes y momentos de alta carga emotiva.

Entre los hechos destacados figura la despedida de los animales que estuvieron bajo el cuidado de los concursantes a lo largo del reality, un acto que generó significativos reflejos emocionales y un sentido de cierre para quienes participaron en la convivencia diaria con ellos.

Sin embargo, no será hasta el próximlo domingo 21 de diciembre, cuando terminen las 10 semanas de competencia del reality show. Cabe mencionar que solo cinco avanzarán a la instancia definitiva, donde se disputará el premio de 2 millones de pesos.

La final de La Granja VIP se transmitirá el domingo 21 de diciembre por Azteca UNO, sitio web y aplicación oficial. (La Granja VIP / Facebook)

La decisión final estará en manos del público, que elegirá al ganador a través de una votación abierta. Durante la última gala se revelarán los ocupantes del quinto, cuarto, tercer y segundo lugar, hasta conocer al ganador absoluto. La transmisión de la final será en vivo por Azteca UNO y también estará disponible en el sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca, en el horario de 21:00 a 22:30 horas.