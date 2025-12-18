Mujeres se vuelven virales tras ser captadas ocultando ropa en exclusiva tienda de Nuevo León

El caso involucró a dos mujeres mayores de 50 años, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público tras ser señaladas por intentar sustraer mercancía sin pagar.

Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, arrestaron a dos mujeres señaladas por su presunta participación en un robo cometido dentro de una tienda de ropa localizada en el complejo comercial Fashion Drive. El hecho quedó documentado en video y, tras su difusión, se volvió tendencia en redes sociales.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió en una sucursal de Stradivarius, donde personal de vigilancia detectó a las sospechosas cuando intentaban abandonar el establecimiento con diversos artículos sin cubrir su costo. Tras la intervención, se realizó una revisión dentro del centro comercial.

El material audiovisual comenzó a circular rápidamente en plataformas como TikTok y X, anteriormente conocida como Twitter. En cuestión de horas, el clip superó los cuatro millones de reproducciones y acumuló más de un millón de reacciones, detonando un amplio intercambio de opiniones entre internautas.

La grabación llamó particularmente la atención por el mecanismo utilizado para esconder la ropa. Una de las mujeres ocultaba varias prendas bajo su vestimenta mediante lo que parecían ser calcetas largas o fundas colocadas debajo del pantalón, lo que permitió esconder una cantidad considerable de artículos.

Durante la inspección realizada por la guardia de seguridad, se extrajeron numerosas prendas que estaban ocultas, confirmando el intento de sustracción. En total, se recuperaron 21 piezas de ropa con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos, las cuales quedaron nuevamente bajo resguardo del establecimiento.

Las personas detenidas fueron identificadas como Susana “N”, de 52 años, y Lourdes “N”, de 51, quienes fueron trasladadas ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal conforme a lo establecido en la ley.

Tras la viralización del video, las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos usuarios respaldaron el actuar del personal de seguridad, mientras otros cuestionaron el manejo del incidente o recurrieron al sarcasmo.

Un presunto hurto en una tienda de ropa de San Pedro Garza García quedó registrado en video y provocó una intensa discusión en redes sociales por la forma en que se ocultó la mercancía y la reacción del personal de seguridad. Crédito: TikTok / @yp122322

“La de seguridad bien enojada y ni un 100 le van a dar”.“Por fin entendí eso de los pantalones para tienda, jajaja”. “Esa gente pelea y defiende esas cosas como si las empresas esas las fuesen hacer dueñas de un alto porcentaje de ganancias” .“¿Por qué les molesta? Solo está haciendo su trabajo”, dijo una usuaria defendiendo el actuar de la guardia de seguridad. “La gente en los comentarios burlándose de la seguridad por hacer su trabajo, la sociedad está de cabeza”, comentó otro internauta.“Yo pensé que estaba en el aeropuerto y no quería pagar por otra maleta”.“Donde ustedes ven un robo, yo veo un tutorial para no pagar equipaje en el avión”, comentó una usuaria.